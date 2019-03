Nicolas Cage, beat într-o instituție publică. Actorul și-a îngrijorat fanii într-un video scăpat pe internet

Nicolas Cage a fost filmat facand o scena in Las Vegas, in timp ce aplica pentru licenta de casatorie cu iubita sa mult mai tanara. Sub influenta alcoolului, actorul i-a reprosat femeii ca ii va lua toti banii.

In varsta de 55 de ani, Nicolas Cage a fost filmat impreuna cu Erika Koike la Biroul de eliberare a licentelor de casatorie din Clark County House, in centrul orasului Las Vegas.

Starul, care a mai fost casatorit de trei ori inainte, a manifestat un comportament bizar, tipic persoanelor aflate sub influenta alcoolului, au spus martorii de la fata locului.

Imbracat intr-o jacheta, camasa rosie si pantaloni negri, Nicolas Cage a fost filmat in timp ce se deplasa cu dificultate in spatele iubitei sale, care e cu 20 de ani mai tanara decat el. La un moment dat el, el a ridicat vocea si a inceput sa strige ca fostul iubit al lui Koike este traficant de droguri si ca nu vrea sa mai faca nimic – adica nu vrea sa mai aplice pentru obtinerea unei licente de casatorie.

Koike i-a raspuns calm lui Cage: „Nu ti-am cerut niciodata sa faci asta”, inainte ca el sa zambeasca si sa o impinga usor pe hol, spunand „Haide, hai sa mergem”.

Sursa de la fata locului le-a marturisit reporterilor DailyMail ca cei doi incepusera sa completeze o cerere la unul din aparatele din incinta cladirii: „In timp ce se ocupau de formulare, el striga ca femeia ii va fura toti banii si ca fostul ei iubit e traficant de droguri”.

Pentru ca cei doi au facut o scena, au fost dusi intr-o camera privata si au parasit ulterior cladirea cu documentele proaspat eliberate.

Nicolas Cage le-a prezentat-o prietenilor pe iubita lui, Erika Koike, in urma cu mai putin de un an, la o petrecere, potrivit TMZ.

Cei doi au fost vazuti pentru prima data impreuna in aprilie 2018, pe vremea cand starul avea filmari in Puerto Rico. Deocamdata nu exista informatii in ceea ce priveste data nuntii lor, insa licenta de casatorie va fi valabila un an, conform filmnow.ro.