Mituri legate de coronavirus. Ce nu este indicat să facem

Suntem asaltați din toate direcțiile de diferite sfaturi legate de cum ne putem proteja sau chiar vindeca de coronavirus. Și asta se întamplă nu doar la noi, ci peste tot in lume. Situația este atât de serioasă încât Organizaţia Mondială a Sănătăţii are pe site-ul ei o rubrică dedicată – Myth Busters se numește şi demontează miturile apărute pe internet.

COVID-19 nu se transmite şi în zonele cu climă caldă şi umedă – FALS, spun specialiștii. Din cercetările făcute până acum noul coronavirus se poate transmite peste tot în lume, indiferent de climă.

Băile calde ne feresc de SARS COV-2! Greşit! Temperatura corpului nu se modifică odată cu temperatura apei.

Bunurile și obiectele produse în China ne îmbolnăvesc! – FALS – Virusul poate rezista pe suprafeţe mai multe zile, dar cu siguranţă nu rezistă pe toată perioada transportului. Dacă vă temeți că o suprafaţă poate fi contaminată, stergeţi-o cu dezinfectant.

Tânţarii răspândesc virulul! Un mit, spun specialiştii. Virusul provocator de COVID-19 este un virus respirator, ce se transmite de la o peroană la altă prin tușe, strănut, secreţii nazale sau salivă.

Uscătoarele de mâini sunt eficiente în distrugerea noului Coronavirus. Nici acest lucru nu este adevărat! Un lucru e cert: trebuie să ne spălăm cu apă şi săpun.

Pulverizarea dezinfectantilor pe tot corpul ne salvează! Nici acest lucru nu este adevărat. Dacă aţi fost deja contaminat, substanțele nu lucrează împotriva viruşilor care se află deja în corp, ci rămân la suprafaţă.

Usturoiul ţine virusul departe de noi! Usturoiul e sănătos, indiscutabil, dar nu ne protejează de virus. Iar excesul de usturoi poate face rău aparatului digestiv.

La fel se întâmplă şi în cazul vitaminei C! Autorităţile ne avertizează că dozele suplimentare de vitamina C nu combat virusul, ba dimpotrivă, luată în exces, vitamina C ne forţează rinichii, ne irită mucoasa gastrică şi ne poate provoca şi alte neplăceri.

sursa: observator.tv