Ministerul Educației anunță ședință de Guvern, joi 7 septembrie pentru aprobarea normelor prin care studenții primesc reducerea de 90 % la tren și transport în comun

Guvernul va aproba în ședința de joi, 7 septembrie Hotărârea de Guvern prin care se stabilește cum se acordă reducerea de 90 % pentru transportul studenților cu trenul, metroul și urban, în comun, potrivit unui anunț de luni al Ministerului Educației, scrie economedia.ro.

Patru companii feroviare, Metrorex și Societatea de Transport București (STB) nu acordă studenților reducerea de 90 % invocând lipsa normelor metodologice de aplicare a Legii învățământului superior și doar operatorii feroviari Regio Călători și InterRegional Călători aplică noua lege și eliberează bilete reduse cu 90 % (detalii aici).

Anunțul Ministerului Educației : ,,Astăzi, 4 septembrie, în ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educației, a fost avizat proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice privind transportul studenților, document aflat, de altfel, în consultare publică, potrivit reglementărilor privind transparența decizională.

Ministerul Educației va propune includerea proiectului de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice privind transportul studenților pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de joi, 7 septembrie.

Precizăm că Hotărârea de Guvern privind aprobarea normelor metodologice privind transportul studenților nu putea fi adoptată înainte de momentul intrării în vigoare a Legii învățământului superior nr. 199/2023.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 260, alin. 2 și art. 265 din Legea învățământului superior nr. 199/2023, până la elaborarea actelor normative subsecvente emise în executarea legii, se aplică prevederile actelor normative în vigoare, în măsura în care nu contravin acesteia.

Menționăm că procedura de acordare a reducerii pentru transport, prevăzută în Hotărârea nr. 42/2017, nu a suferit modificări și că singurele modificări aduse prin Legea învățământului superior nr. 199/2023 vizează creșterea procentului decontat de statul român din suma totală a biletului și vârsta beneficiarilor.

Acest punct de vedere a fost deja expus în 1 și 3 septembrie 2023 de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.” -Ministerul Educației.

Autoritatea Feroviară Română (ARF), instituție din subordinea Ministerului Transporturilor a vorbit despre un boicot, inclusiv al CFR Călători, tot o companie a Statului :

,,La inceputul zilei de 3 septembrie 2023, in conditiile boicotului unora dintre operatorii de transport feroviar de calatori (aflati sub contract de servicii publice cu Statul Roman) vanzarea titlurilor de calatorie cu reducere 90% pentru studenti este posibila doar la Regio Calatori si InterRegional Calatori (conform informatiilor puse la dispozitie de operator, siteul se actualizeaza in cateva zile, dar la caserii se vand titlurile de calatorie cu reducerea de 90%), conform prevederilor legale care nu mai sunt in vigoare, iar operatorii CFR Calatori, Transferoviar Calatori, Softrans si Astra Trans Carpatic refuza sa elibereze titluri de calatorie pentru studenti cu reducere. In aceste conditii si Ghiseul Unic de Vanzari (bilete.infofer.ro) are functia de vanzare cu reducere pentru studenti blocata (de la sistemele de procesare a platilor operatorilor).

Asa cum anuntam si in zilele anterioare, de la 3 septembrie 2023, Legea 199/2023 isi produce efectele in privinta drepturilor de calatorie a studentilor. O data cu intrarea in vigoare a viitoarelor norme se vor aplica procedurile prevazute in acel act normativ privind verificarea identitatii beneficiarilor.” -Precizari ARF.