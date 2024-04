Fritz transformă Horticultura în SC Cimitire – Ștranduri USR SA (video)

Fritz transformă Horticultura în SC Cimitire – Ștranduri USR SA

Consiliul Local Timișoara, mai exact majoritatea consilierilor USR, a votat marți, 30 aprilie 2024, trecerea fostului ștrand Termal în ograda Horticultura SA, societatea semi-falimentară a primăriei.

Astfel s-a legalizat delegarea de gestiune a activităților necesare întreținerii și exploatării ștrandului către societatea de horticultură, din subordinea municipalității.

Preluarea bazei de agrement este cel puțin aiuristică, din punct de vedere comercial, atâta timp cât Horticultura a mai primit, în acest an, și sarcina de a administra și două dintre cimitirele orașului, pe lângă activitățile specifice privind parcurile și zonele verzi.

În teorie se fac angajări și se extinde spectrul de activități, deși în realitate acest lucru este imposibil de realizat, deoarece Horticultura se află într-o situație financiară dezastruoasă, iar din veniturile obținute de abia se plătesc salariile. Lucru care explică starea de degradare și abandonul din majoritatea parcurilor, “bomboana de pe colivă” fiind Parcul Rozelor, unde mobilierul e degradat, arboretul netoaletat, iar din mândria speciilor de trandafiri au mai rămas doar câteva plante ofilite și flori uscate.

Astfel, pe 4 martie 2024, administrația Fritz a împușcat doi iepuri dintr-o lovitură. A intrat în incinta ștrandului Termal. Cu ajutorul unor muncitori care au tăiat lacătele de pe ușa de intrare în incinta ștrandului ZHH (fostul Termal) oamenii Primăriei Timișoara au reușit luni să intre în incinta acestuia. Municipalitatea a anunțat că locația ”a revenit orașului după un lung șir de procese” și că va fi redeschis de către Primăria Municipiului Timișoara în acest sezon estival, cu îmbunătățiri și surprize.

După câteva ore, primarul Fritz a făcut unul dintre celebrele sale postări video, în care s-a lansat cu curaj în afirmația că “trage tare” pentru ca ștrandul să fie dat în folosință…cât mai curând, adică fie de 1 Mai, ceea ce nu e cazul la cât de greu avansează lucrările, fie pe 1 Iunie, pentru a mai puncta un eveniment în plină campanie electorală.

Tot pe 4 martie, directorul general de Horticultura, Dan Rusu a aflat din presă că a fost demis din funcție. Administrația USR a schimbat directorul la Horticultura, după o ședință a consiliului de administrație. Rusu a fost schimbat unilateral de la conducerea societății, iar interimatul i-a fost dat cadou asigurat lui Mircea Vancia, unul dintre cei mai activi postaci pe Facebook ai USR și fost candidat la Senat, fără succes, la alegerile din 2020.

Vancia s-a remarcat în ultimii ani prin forța combativă de pe Facebook unde are argumente și contraargumente pentru orice problemă din Timișoara. El este cunoscut pentru alergia severă la orice postare defavorabilă la adresa lui Dominic Fritz sau a USR Timiș.

Prezentat drept “săcălăzean” în preajma alegerilor de acum patru ani, pentru că a candidat pe colegiul aferent, după înfrângerea la alegerile parlamentare, a urmat o perioadă mai puțin fastă. În afară de activitatea ferventă pe Facebook, “săcălăzeanul” care locuiește în Piața Consiliul Europei din Timișoara a fost recompensat de partid cu un post în Consiliul de Administrație al RETIM, în anul 2021. Anul 2022 a venit cu o nouă recompensă, cea de membru în Consiliul de Administrație al Horticultura SA.

Acum, după votul din 30 aprilie, din CL Timișoara, Horticultura s-a transformat practic într-o sinecură a USR Timiș și poate fi numită, pe bună dreptate, SC Cimitire – Ștranduri USR SA.

Consilierul Roxana Iliescu a prezentat tabloul dezastrului financiar dar și pleiada de useriști care au fost angajați la această societate din subordinea Primăriei Timișoara. Asta, ca recompensă pre-electorală pentru cei mai activi membri de partid.

“Astăzi useriștii au votat proiectul de HCL privind delegarea de gestiune a activităților necesare întreținerii și exploatării Ștrandului Termal, societății Horticultura SA.

Societatea care, conform ultimelor rapoarte privind activitatea economică si contabilă, este cu un picior în groapă, se va ocupa de acum înainte nu numai de taiatul ierbii si administrarea cimitirelor, ci și de administrarea ștrandului Termal.

Dacă vă întrebați de ce au luat decizia asta cât timp conducerea societății s-a dovedit a fi o adunătură de incompetenți, care nu a reușit pe noua secție cimitire nici să producă venituri cât să-și acopere cheltuielile cu salariile (cumulat, in perioada septembrie 2023-ianuarie 2024, au realizat venituri in valoare de 354.979 lei , cheltuielile cu personalul fiind in aceeasi perioadă in valoare de 511.786 lei), vă spun eu motivele:

Director General: Vancia Mircea- fost candidat USR la Senat (numit in CA la Retim, ulterior in CA la Horticultura, după, diretor tehnic la Horticultura, proaspăt promovat in funcția de director general, premiat pentru gaura în buget dată la secția cimitire);

Director Tehnic: Halmagean Silviu, membru activ USR;

Sef Resurse Umane: Teleaga Daniela, consilier local USR in Dumbrăvița, vicepresedinte USR Timis, candidat la Consiliul Judetean Timis 2024);

Inspector SSM: Alina Nagy, colegă de cor cu Dominic Fritz;

Presedinte Consiliu de Administrație: Malaies Alexandra, membru activ USR, angajată Atos, societate implicată in digitalizarea Primăriei Timișoara.

Cu carnet de partid sau nu, înainte era mai bine, pe cifre, nu pe povești, în toate societățile din subordinea primăriei. Acum, în ciuda promisiunilor de depolitizare ale primarului Fritz, oamenii din conducere sunt și cu carnet de partid și incompetenți…”, a scris consilierul local Roxana Iliescu, pe Facebook, după votul din plenul CLT, din 30 aprilie.