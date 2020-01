Fosta Clinică de Dermatologie devine centru cultural

Despre transformarea clădirii de pe strada Mărășești nr. 5 din Timișoara din spital în centru cultural se vorbește încă

de prin anul 2014, în 2015 fiind făcut și un prim pas în această direcție, prin mutarea Clinicii de Dermatologie în spațiul de pe strada Ofcea.

De atunci încoace, municipalitatea a încercat să atragă fonduri europene pentru refuncționalizare, dar nu a reușit, întrucât nu avea la dispoziție toată clădirea. Totuși, în toamna anului trecut, s-a găsit o soluție pentru ca întregul

imobil să fie rezervat sectorului cultural.

„Clădirea de pe strada Mărășești, în care a funcționat Clinica de Dermatologie, va fi pusă la dispoziție Centrului Cultural Francez și Centrului Cultural German. Nu am putut să revitalizăm această clădire pentru că nu am găsit soluții pentru a elibera complet clădirea. Am mutat dermatologia, dar a rămas o aripă importantă a clădirii ocupată cu bolnavii aflați la radioterapie. Această parte a spitalului municipal se va muta pe Intrarea Doinei, unde a fost acum câțiva ani o hală în paragină, apoi am făcut amenajarea ei și am mutat elevii claselor mici de la Liceul Lenau. Clădirea a devenit disponibilă acum, după ce pentru elevii de la Lenau am găsit o altă soluție, mai bună. Se lucrează la definitivarea proiectului de acolo, se va face amenajarea propriu-zisă, încât să le oferim pacienților condiții bune“, spunea, la momentul respectiv, primarul Nicolae Robu.

În aceste zile, proiectul de refuncționalizare a imobilului istoric a mai făcut un pas înainte. Centrul Cultural Mărășești (fostul Spital de Dermatologie) se află în faza de licitație de execuție. Probabil unul dintre cele mai importante și vizibile proiecte de infrastructură culturală în Timișoara, dar și unul de revitalizare a patrimoniului istoric construit, parte a investițiilor angajate pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021, intră acum în linie dreaptă.

Clădirea a fost construită între anii 1744-1745 și în ea a funcționat primul Spital Orășenesc Civil de pe teritoriul Imperiului Habsburgic. Cunoscut și sub numele de <<Spitalul burghez>>, imobilul adăpostea primul spital comunal, construit cu 24 de ani înainte de Spitalul Universal din Viena (<<Allgemeines

Krankenhaus>>) și cu 35 de ani înaintea Spitalului <<Sfântul Rochus>> din Budapesta. Centrul va găzdui Muzeul

Cetății Timișoara – un muzeu care va prezenta perioadele istorice de devenire ale orașului, se va referi exclusiv la Timișoara și va fi construit pentru secolul XXI. De asemenea, vor fi disponibile spații pentru centrele culturale locale și internaționale, pentru sectorul cultural independent în forma incubatorului, dar și pentru o serie întreagă de evenimente indoor și outdoor”, a anunțat viceprimarul Timișoarei, Dan Diaconu.

Se preconizează ca investiția să fie finalizată în prima parte a anului viitor, când Timișoara va fi Capitală Culturală

Europeană. Valoarea lucrărilor a fost estimată la 18.926.875 de lei plus TVA, iar termenul de depunere a ofertelor pentru execuție este 3 martie 2020.