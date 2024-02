Campioni la biruri: Timișoara are cele mai mari taxe și impozite din țară, în 2024

Calitatea vieții și a serviciilor publice din Timișoara a scăzut simțitor din 2020 încoace, iar ritmul de dezvoltare a fost unul extrem de lent: din 44 de proiecte lăsate, în diverse faze de fosta administrație, doar 3 au fost duse la bun sfârșit de actuala administrație Fritz. Și acestea 3, cu mari întârzieri și deficiențe.

În schimb, la capitolul taxe și impozite locale, Timișoara este pe primul loc în țară, având cele mai mari dări către bugetul local, pe care timișorenii trebuie să le suporte.

Consiliul Local Timișoara a aprobat, în decembrie 2023, valoarea taxelor și impozitelor locale pe care oamenii trebuie să le plăteasca în anul 2024. Asta, după ce aleșii locali au aprobat cotele adiționale care se aplică, la nivelul maxim admins de lege, iar în anul 2024 taxele și impozitele au crescut cu rata inflației, respectiv cu 13,8%.

Deși grupul consilierilor locali PNL și consilierul Roxana Iliescu au cerut ca dările să rămână neschimbate sau să crească cu un procent mult mai mic, mașina de vot majoritară a USR, partid din care fac parte primarul Dominic Fritz și viceprimarul Ruben Lațcău, și-au impus voința de a mări cotele adiționale la nivelul maxim prevăzut de legislație.

Spre exemplu, conform calculelor primariei, dacă pentru un apartament cu 3 camere, cu o suprafață de aproximativ 65 mp, în 2023 impozitul a fost de 201 lei, în 2024 acesta a crescut la 229 lei.

Pentru un apartament de 2 camere, de aproximativ 45 mp, în 2023 impozitul a fost 157 lei, iar în 2024 a ajuns la 179 lei, iar dacă pentru un apartament de o cameră, de 25 mp, s-au plătit 48 de lei în 2023, anul acesta se achită suma de 54 de lei.

În cazul autoturismelor, proprietarii mașinilor cu o capacitate cilindrică până la 1600 cmc au plătit în 2023 în jur de 70 de lei, anul acest plătesc cu 10 lei mai mult.

Pentru mașinile cu o capacitate de 1700 cmc, impozitul a urcat de la 288 de lei la 328 de lei. Mașinile mai mari, cu o capacitate cilindrică între 1801-1900cmc, au fost impozitate de primărie cu 320 de lei anul trecut, iar în 2024 impozitul a crescut la 365 lei.

“Timișoara – orașul cu cele mai mari impozite din România

Am încercat să explic, ieri în ședința Consiliului Local, că această poziție este una neonorantă și păguboasă pentru Timișoara, mai ales că ea lovește în zona investițiilor – motor al dezvoltării orașului în ultimii 30 de ani.

Am explicat bugetar de ce nu e justificat ca aceste impozite pe investiții (nerezidențial) să fie în continuare la maximul prevăzut de lege. Am explicat de ce e dăunător pentru Timișoara să aplice impozite duble (în cazul persoanelor juridice), respectiv de 10 ori mai mari (în cazul persoanelor fizice) față de Cluj, sau Oradea, tocmai în capitolul investițiilor. Am explicat pe cifre, pe impact bugetar versus previziunile de creștere a veniturilor bugetului local din anul 2024 (provenite din cotele pe impozitul pe venit).

În zadar. Amendamentul meu de reducere (catalogat ca pomană de Crăciun) cu o cotă rezonabilă de 25% a acestor impozite, a căzut la vot.

Timișoara rămâne orașul cu cele mai mari impozite pe investiții din România. Când aceste cifre vor face diferența în decizia unui investitor de a alege orașul nostru, sau un altul, să ne aducem aminte de această ședință a Consiliului Local”, nota pe Facebook consilierul local Dan Diaconu, fost viceprimar al Timișoarei, pe 20 decembrie 2023.

Principalele categorii de impozite și taxe afectate de indexare sunt: impozitele pe clădirile rezidențiale ale persoanelor fizice, impozitul pe terenurile persoanelor fizice și juridice, impozitele pe mijloacele de transport sub 12 tone ale persoanelor fizice și juridice, amenzi privind declarațiile fiscale, taxe pentru care Codul Fiscal prevede valori în sumă absolută sau interval.

Astfel, pentru oricare impozit sau taxă locală care constă într-o anume sumă în lei sau care este stabilită în baza unei anumite sume în lei, sumele respective vor fi indexate cu un procent de 13,8%.

București, Cluj-Napoca, Arad, Timișoara, Pitești, dar și alte mari orașe au decis, astfel, să majoreze impozitele cu 13,8% în 2024.

Însă unele primării au decis și impozitări mai mici. De exemplu, Primăria Oradea a propus o majorare a impozitelor de numai 7%. Semn că se poate guverna local, fără a lua șapte piei de pe contribuabil.

Primarul Oradei, Florin Birta, a declarat, la finele anului 2023, că întreaga situație e atipică și că „13,8% e o rată a inflației destul de mare”, ca atare a considerat că e cazul „să venim și noi cu aceste modificări, ca să nu revină o încărcare atât de mare pe orădeni”.

„În Codul Fiscal, se prevede ca orice taxă locală se indexează anual, până la 30 aprilie, cu rata inflației comunicată de INS. Comunicatul de pe pagina Ministerului de Finanțe pentru 2024 a fost că inflația se va calcula la 13,8%.

Ca atare, impozitele și taxele locale ar trebui indexate cu 13,8%. Noi, ca municipalitate trebuia să luăm o decizie.

Rata inflației e destul de mare, așa că am decis să propunem pentru consultarea publică o majorare cu 7%”, a declarat Birta. Mecanismul va fi că acel 13,8% va fi distribuit astfel: 7% va fi indexat pe impozite, iar 6,8% se vor reduce impozitele, pentru a atenua creșterea impusă prin Codul Fiscal.

Anul trecut, impozitele au fost indexate cu 5%.

Prin comparație, în 2017, Timișoara avea cele mai mici taxe și impozite locale din țară, dacă este să facem o comparație cu alte orașe din țară de rangul Timișoarei.

Și în 2018 a fost la fel, după ce primarul de atunci, Nicolae Robu, a cerut să fie analizată valoarea taxelor și impozitelor din Timișoara, Oradea, Brașov, Constanța, Cluj-Napoca, Iași, Arad și București.

Ca o curiozitate, explicabilă sociologic și matematic, potrivit fostului primar al Timișoarei, scăderea valorii taxelor și impozitelor locale din Timișoara a dus la o încasare mai bună la Direcția Fiscală.