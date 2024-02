Primarii din Deta și Șandra și-au anunțat plecarea din PNL. Vor candida, în iunie, din partea PSD

Alfred Simonis, președintele PSD Timiș, a prezentat, astăzi, doi dintre candidații partidului la alegerile locale din luna iunie.

Este vorba despre Petru Roman, primarul orașului Deta și Luchian Savu, primarul suspendat al comunei Șandra- suspendat din funcție de prefect până la finalizarea procesului privind incompatibilitatea declarată de ANI, aflat în prezent la ÎCCJ.

Cei doi sunt membrii PNL, dar și-au anunțat plecarea din această formațiune politică, deoarece, afirmă ei, nu au primit sprijin pentru comunitățile lor.

„La alegerile din 9 iunie 2024 voi candida la Deta din partea PSD. PSD este în momentul de față un partid reformat și merge într-o direcție bună. Ei m-au convins, am avut mai multe discuții cu liderii partidului și am înțeles că una dintre prioritățile PSD va viza proiectele legate de comunitățile locale.

Al doilea motiv pentru care am decis să trec în echipa PSD este că suntem nemulțumiți de felul în care se împart banii. Nu am nimic cu foștii mei colegi din PNL, am doar cu acest tandem nociv care conduce filiala județeană”, a declarat Petru Roman.

„În 9 iunie voi candida din partea PSD Timiș. Am ales acest partid pentru că în ultimii patru ani ni s-au tăiat inclusiv banii de la guvern. Consider că am intrat în administrație ca să fac administrație.

Consiliul Județean trebuie să vină în sprijinul locuitorilor din Șandra, și ei sunt parte din județ. Procesul meu se judecă la Înalta Curte. Am câștigat la Curtea de Apel Timișoara. În acest moment nu îmi este interzis dreptul de a fi ales”, a afirmat, la rândul său, Luchian Savu.

„La acest moment, nu există înțelegeri la nivel local între PNL și PSD. Nu vă ascund faptul că am purtat discuții și cu alți primari PNL care și-au manifestat intenția de a candida pentru un nou mandat din partea PSD. Sunt mulți primari PNL care vor să ni se alăture. Însă, îi vom lua doar pe cei care fac performanță în administrație”, a afirmat Alfred Simonis.

Președintele PSD Timiș a mai nominalizat și alți candidați ai formațiunii social-democrate la alegerile locale din luna iunie: la Dumbrăvița, a reconfirmat-o pe Alina Sperlea, iar la Săcălaz candidatul PSD va fi actualul viceprimar Dumitru Boboi.

În ceea ce privește candidații la Primăria Municipiului Timișoara și Președinția Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis a promis că aceștia vor fi anunțați până la jumătatea lunii martie.

„Competiția internă a ajuns la faza finală, rămânând în cursă doi candidați, atât la Primăria Timișoara cât și la CJT. Urmează să fie stabilit și câștigătorul, și îl vom anunța în 2-3 săptămâni”, a afirmat Alfred Simonis.