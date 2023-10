Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

In temeiul prevederilor art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 17, luna octombrie, anul 2023 , ora 10.00, in DETA, STR. ÎNFRĂŢIRII, NR.11 JUD. TIMIŞ

se vor vinde la licitatie, urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului DIANS BIRDA CONSTRUCT SRL, licitatia a doua: