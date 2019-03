Un timişorean pune viitorul la dispoziţia celor interesaţi

O experienţă „traumatizantă” în China, unde fusese detaşat cu serviciul din Statele Unite ale Americii, a contribuit profund la transformarea inginerului timişorean Dan Boboescu într-un mare susţinător al industriei maşinilor electrice.

Cel care a lucrat la proiectul Dacia Lăstun şi s-a ocupat ulterior de modelul Buick LaCrosse face tot ce-i stă în putinţă pentru a-i convinge pe oameni că viitorul nu aparţine motoarelor cu ardere internă.

Nu este singur în acest demers de schimbare a percepţiei generale cu privire la maşinile electrice. El a iniţiat, împreună cu jurnalistul Eugen Cocea, proiectul „Electromobilitate” pe site-ul 24auto.ro unde, de un an, publică articole despre noutăţile din acest domeniu.

„Scopul este de a informa şi a educa publicul larg despre ecosistemul autovehiculelor electrice – modele noi, staţii de încărcare, noutăţi şi evoluţii globale. De asemenea, am încercat să ţinem pasul cu numeroasele apariţii noi în domeniu, am participat la târguri internaţionale şi la inaugurări de linii de producţie pentru automobile electrice de oraş, am efectuat test-drive-uri cu toate automobilele electrice pe care am pus mâna şi am informat cât mai obiectiv, dar cu entuziasm pentru mobilitatea electrică, despre experienţele noastre. În toamna anului 2018 am participat la <<Salonul Auto Bucureşti & Accesorii>>, la solicitarea organizatorilor, în calitate de purtători de cuvânt pentru electromobilitate”, susţin cei doi timişoreni.

O altfel de experienţă la volan

Pasul următor a fost achiziţionarea a două maşini electrice: Tesla Model 3 şi Hyundai Ioniq. „Convinşi că emoţiile trăite la volanul unui automobil electric nu pot fi descrise în cuvinte şi că experienţa practică este în măsură să convingă cu mult mai bine decât articolele noastre, proiectul a inclus şi achiziţionarea a două dintre cele mai apreciate modele de automobile electrice ale momentului: Hyundai Ioniq şi Tesla Model 3. Le-am testat împreună cu zeci de persoane interesate de electromobilitate, în diferite condiţii, la Timişoara, Deva şi Sibiu, dar şi în SUA, Norvegia, Suedia şi Germania. Scopul următoarei etape a proiectului <<Electromobilitate>> este de a efectua teste în paralel cu cele două automobile electrice de concepţie total diferită, dar ambele remarcabile prin eficienţă. Intenţionăm să oferim în continuare test-drive-uri celor interesaţi, prin care pot conduce ambele modele, pentru a înţelege mai bine diferenţele între tracţiunea faţă şi spate, între un automobil cu interior clasic şi altul avangardist, pentru a compara autonomia, economia şi în cele din urmă preţul”, mai spun cei doi temerari.

Un peisaj depresiv

De unde a pornit totul? În 2007, la Shanghai, unde lucra pentru o companie americană din industria auto, Dan Boboescu a avut probleme mari în a găsi… soarele. Din cauza poluării, cerul a prins o nuanţă urâtă de gri şi nu se mai putea vedea nimic.

Şi a fost doar începutul unui proces cu efecte nedorite asupra mediului ce a dus, şapte ani mai târziu, când a revenit în China, la o atenţionare de a nu părăsi hotelul în care era cazat din cauza riscului ridicat de îmbolnăvire. Nivelul de poluare atinsese cote alarmante.

„Cred că am poluat cât pentru trei generaţii! Încerc să-mi ispăşesc păcatele, dar experienţa cea mai traumatizantă a fost stagiul petrecut în China între 2007 şi 2009. Am locuit la Shanghai, unde de obicei cerul era gri, nu prea vedeai soarele. Eu locuiam în suburbie şi doar uneori puteam să văd zgârâie-norii din centrul oraşului. De cele mai multe ori nu reuşeam acest lucru! În 2008, cu ocazia Jocurilor Olimpice, a fost oprită activitatea industrială, a fost restricţionat traficul şi timp de două săptămâni a fost cer albastru în China. Atunci mi-am dat seama că povestea conform căreia activitatea umană nu are impact asupra mediului este o mare păcăleală. Ei pot să-şi cureţe aerul sau să nu facă acest lucru în funcţie de interesele politice ale momentului. Iar la Olimpiadă trebuia să fie totul frumos, să se vadă soarele pe cer. Nu l-au pictat, pur şi simplu au oprit toate activităţile industriale. Când a venit să mă viziteze, la plecarea de pe aeroportul din San Francisco, fiica mea s-a întâlnit cu un chinez, care i-a spus să se uite bine la cer, pentru că în perioada de două săptămâni pe care urma să o petreacă la Shanghai nu va mai avea ocazia să-l vadă. Ea n-a înţeles la ce se referă acel om până când a văzut în China acel gri depresiv şi apăsător de pe cer. În 2014, obligaţiile legate de serviciu mă făceau să merg săptămânal în China. Am fost în foarte multe zone din această ţară, inclusiv la Shanghai, unde, la recepţia hotelului, era cod de avertizare cu privire la riscul de a ieşi pe stradă. În cinci ani s-au schimbat atât de multe lucruri! În 2009, anul în care am plecat din China, umblam cu bicicleta, iar în 2014 am găsit restricţie de circulaţie! Atât de rapid se poate face trecerea de la o condiţie acceptabilă, cu cer gri, în care îţi zici că nu-i mare lucru, la o situaţie catastrofală, în care ţi se recomandă să nu ieşi din casă sau din hotel! Asta m-a traumatizat şi încerc să conştientizez oamenii de pericolul creat de maşinile diesel. La Timişoara, îmi place să mă plimb prin oraş, dar nu să stau la trecerile de pietoni, unde două-trei maşini cu ardere internă mă fac să mă usture ochii şi să-mi creeze şi alte neplăceri. Împotriva acestui gen de poluare absurdă ar trebui făcut ceva. Am învăţat să nu aştept să facă alţii, ci să preiau eu iniţiativa. Sunt susţinut de oameni sufletişti, care pun umărul la treaba asta”, a precizat Dan Boboescu.

Modelul norvegian şi ostilitatea germană

La nivel european, industria maşinilor electrice este privită şi tratată diferit. Sunt ţări care au „furat” startul, avansând mult în ceea ce priveşte asigurarea infrastructurii necesare pentru încărcarea acumulatorilor ce propulsează asemenea mijloace de transport, în timp ce altele pun piedici dezvoltării unui proiect naţional ce ar uşura, pe termen lung, rezolvarea problemei autonomiei destul de scăzute a motoarelor fără ardere internă. Norvegia este modelul de referinţă, cu paşi mari în direcţia anti-poluare, iar Germania, unul dintre cei mari producători de maşini la nivel mondial, acceptă cu greu această alternativă.

„Maşina electrică poate ajuta”

„Norvegienii au început programul de electrificare în urmă cu 20 de ani. Ei sunt foarte consecvenţi, au avut chiar şi o maşină naţională, care nu a reuşit să-şi ia zborul întrucât bateriile nu erau suficient de dezvoltate la acea vreme. A fost cumpărată de Ford şi nu s-a ales nimic din acel proiect, a fost masacrat. Dar a rămas în conştiinţa norvegienilor faptul că maşina electrică poate ajuta. Ei au energia produsă din apă, deci nu mai merge cu scuza că nu poluează la eşapament, dar poluează la priză. În Norvegia nu se poluează nici măcar la priză! Acolo sunt mult mai avansate dialogul social şi obişnuinţa cu maşinile electrice decât în orice altă ţară. Suedia este undeva pe la mijloc, 16 la sută din maşinile vândute sunt electrice, acolo se discută, dar nu în mod excesiv. Cel mai revoltător este în Germania, o ţară total împotriva maşinilor electrice. Ei îşi simt interesele ameninţate, iar liderii industriei auto din această ţară, de câte ori pronunţă automobil electric introduc în fraza respectivă şi cuvântul şomaj. Asta a intrat în creierul oamenilor, care se tem că vor rămâne fără locuri de muncă. Nu se spune însă, nici măcar în următoarea frază, dacă nu în aceeaşi, câte joburi noi sunt create de industria automobilelor electrice. Să ne gândim doar la reţelele de încărcare şi la câte firme de construire şi instalare a aparaturii necesare au apărut. Mai este şi service-ul aferent… Iar la construirea maşinilor electrice sunt create noi locuri de muncă. În momentul de faţă, Germania este total anti-electrică, în această ţară procentul unor astfel de autovehicule este de doar 4 la sută. Sigur, dimensiunea pieţei de aici este mult mai mare, însă procentul este comparabil cu cel din România. La noi, o mare parte din opoziţie vine din dezinformare şi din puterea de cumpărare. În Germania este ostilitate, în nici o altă ţară nu am avut probleme cu încărcarea bateriei la Tesla atât de mari cum am întâlnit aici. Am avut eşecuri în serie. Am găsit staţii în care am primit un text de şase pagini pe care a trebuit să-l citesc şi să aprob că sunt de acord cu condiţiile respective. Altele nu acceptau plata decât prin sistemul Pay-Pal şi, în plus, trimiteau un mesaj de eroare. Este foarte stresant, atâtea eşecuri te pot pune într-o stare de nesiguranţă care te face să nu-ţi mai doreşti să continui călătoria, mai ales dacă afară este noapte şi plouă, iar tu ai de parcurs un drum lung. Când am trecut din Germania în Austria n-a mai fost nici o problemă. Nici în Ungaria, nici în România… Staţiile noastre funcţionează fără nici o problemă. Nu am rămas în pană niciodată, îmi planific tot timpul drumuri de 400 de kilometri”, a mai spus inginerul Dan Boboescu.

Timişorenii care doresc să efectueze un drive-test cu maşinile Tesla Model 3 şi Hyundai Ioniq pot afla toate detaliile necesare la adresa 24auto.ro/contact.