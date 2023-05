Un timișorean expert în lingușirea șefilor a ajuns la nivelul următor: se autopropune pe o funcție de conducere

La fel ca primul articol având-o ca protagonistă pe șefa interimară a Direcției de Sănătate Publică Timiș, publicat în 2 mai a.c., în care arătam că doamna Florentina Radu a pus la cale un concurs ilegal, pe care l-a anulat când am întrebat-o de sănătate, și al doilea material focusat pe maniera de lucru a directorului DSP Timiș a suscitat un interes deosebit în oraș.

Dintre zecile de comentarii postate pe site-ul ziarului, la acest al doilea articol (unele foarte interesante, provenind chiar de la angajați ai DSP Timiș), ne-au atras atenția două postări consecutive, făcute de “George” și “Tudor”. Astfel, joi, la ora 15,53, “George” scria așa: “Anul trecut în interiorul DSP Timiș se vehicula un nume care să preia frâiele acestei instituții, jurist cu experiență în sistemul medical din oraș, implicat atât în activitatea de calitate în domeniul sănătăţii, cât și în activitatea juridică în cadrul unor proiecte de sănătate publică și cu fonduri europene, însă a fost aleasă această capodoperă înfumurata și lipsită de orice bun simț și respect față de colegi! Poate Ministerul Sănătății va alege să numească un om competent și calificat, dacă nu imaginea acestei instituții va fi pătată de această persoană…”. Pentru a nu exista nici un dubiu cu privire la personajul providențial aflat în discuție, peste o oră și un pic, “Tudor” a pus punctul pe “i”: “Era vorba de juristul de la Spitalul Județean Timișoara… Păcat că nu l-au numit pe el sau o altă persoană calificată… Au ales cea mai mare încurcă lume”.

“Am scris acel comentariu în ideea de a băga șurubul, de a-l înfileta”

Pentru că am intuit că “George” și “Tudor” sunt una și aceeași persoană, și anume Alex Dascălu, nimeni altul decât… “juristul de la Spitalul Județean Timișoara”, l-am contactat telefonic pe acesta, rezultând dialogul pe care vi-l prezentăm în continuare.

“– Am văzut că ați scris un comentariu la articolul referitor la directorul interimar de la DSP Timiș…

– Da…

– Este adevărat că s-a vehiculat numele dumneavoastră ca să preluați șefia DSP?

– Da, anul trecut, prin decembrie, am primit niște semnale din partea unor colegi, care mă felicitau și nu înțelegeam de ce. <Felicitări, felicitări, felicitări pentru noua funcție!> și am rămas puțin șocat, pentru că nimeni nu mă abordase pe mine despre subiectul respectiv.

– V-au felicitat colegi din Spitalul Județean?

– Da, da… Informațiile erau plecate din interiorul DSP-ului, unde se zvonea că urmează să mă numească pe mine în locul acelei doamne. Din aproape în aproape, unele persoane de acolo mi-au confirmat lucrul ăsta. A trecut luna decembrie, iar undeva prin luna ianuarie ar fi trebuit să îi înceteze numirea respectivei doamne și nu s-a mai întâmplat nimic. Am înțeles că era o listă de persoane, eu fiind una dintre ele care ar fi îndeplinit condițiile.

– În ce sens ați fi îndeplinit condițiile?

– Nu știu, condițiile pe care cei de-acolo le vehiculau, că lucrez în domeniul medical, că am cunoștință de ceea ce se întâmplă în relația cu unitățile sanitare, cu Casa de asigurări, cu Direcția de sănătate publică și așa mai departe. Nu știu care sunt criteriile. Vă dați seama că atâta timp cât nu m-a abordat nimeni din conducerea ministerului, n-am luat-o așa în calcul…

– Deși nu ați fost abordat de nimeni oficial, ați scris acel comentariu…

– Acum, știți cum, eu l-am scris acolo în ideea de a băga șurubul, de a-l înfileta în așa fel încât să se ia o decizie să se schimbe. Că, până la urmă, dacă e să mă întrebați pe mine, eu știu că, la nivelul conducerilor DSP-urilor, trebuie să fie o persoană care are calitatea de funcționar public, or eu nu am această calitate de funcționar public.

– Dumneavoastră sunteți angajat ca personal contractual?

– Da, la Spitalul Județean nu avem funcționari publici, suntem personal contractual”.

Evident, sursele din interiorul “Județeanului” pe care le-am chestionat cu privire la zvonurile care l-ar fi dat pe Alex Dascălu drept favorit la preluarea șefiei DSP Timiș ne-au confirmat că omul are pur și simplu o imaginație bogată… Până la urmă, chiar dumnealui ne precizase că nu este funcționar public, așa că de unde și până unde să fie în cărți pentru respectivul post de conducere?!

La trecutu-ți mare, mare viitor…

Juristul care înfiletează șuruburi a fost protagonist al unui articol publicat în 12 martie 2020 de “Cațavencii” și intitulat “Metoda liberală de răsplătire a postacilor: le angajezi soția prin concursuri aranjate!”. Redăm fragmentul din articol care se referă la Alex Dascălu:

“Omul (n.r. – Raul Pătrașcu, manager la acel moment al Spitalului Județean Timișoara) avea nevoie de oameni care să-l aprecieze măcar pe Facebook. Și și-a găsit unul, cel puțin. Unul care exagerează cu laudele de parcă tânărul Pătrașcu i-ar fi schimbat cursul vieții. Alex Dascălu se numește ridicătorul de ode virtuale, iar operele sale nemuritoare sună cam așa:

„Felicitări! Tot respectul pentru modul în care știți să întindeți o mână de ajutor pentru cei care au nevoie de sprijin! Asta înseamnă bună organizare și management performant!“, „Felicitări pentru reușită! Aici se vede diferența dintre cei care doar vorbesc și cei care și fac ceva! Doamne ajută la cât mai multe proiecte în beneficiul pacienților!“, „Și așa, cu fiecare realizare, spitalul nostru devine pas cu pas un centru de excelență în lumea medicală! La cât mai multe astfel de realizări!“… Și limbile curg, asemeni celor de ceasornic, implacabil, umezind orgoliul dorsal al lui Raul Pătrașcu, postare de postare, cu superlative gen „centru de excelență“, „viziune managerială“, „standarde ridicate“, „unitate medicală de elită“ etc., etc.

Totul ambalat cu nenumărate felicitări, bale și aplauze gălbioare, din alea de care se distribuie în mediul virtual. Văzând avalanșa asta de osanale, ai spune că Alex Dascălu este plătit de către Raul Pătrașcu. Ceea ce este fals. Alex Dascălu este plătit de către SCJUT, fiind agajat al unității, nu angajat ca postac al managerului. Dar nu este singurul din familie în această situație. Pe 10 ianuarie 2020 se publicau mai multe anunțuri pentru concursuri de angajare la SCJU Timișoara. Printre posturile scoase la concurs, și cel de auditor 1 al Compartimentului Audit. Condițiile? Studii de licență și experiență de 4 ani în audit.

Pe 13 ianuarie, spitalul revine cu o erată în cazul condițiilor pentru acest post: nu mai este necesară experiența de auditor. Uite-așa, nu mai e necesară. Trebuie doar experiență în domeniul licenței, oricare ar fi aceasta. Pe 29 ianuarie, deși la concurs se înscrisese un singur candidat, concursul este supendat. Pe 7 februarie se reia procedura și se anunță un nou concurs pentru postul de auditor 1. De data aceasta nu se mai cere, din start, vreo condiție de experiență ca auditor. Poți avea experiență ca profesor de educație fizică și te angajezi auditor. E normal, firesc, liberal.

La concurs se prezintă, din nou, un singur candidat. Același ca și prima dată. Succes nebun, candidatul unic ia concursul, iar pe 4 martie este declarat oficial câștigător al concursului. Câștigătoare, de fapt, căci candidatul este o candidată. Pe numele său Angelica Dascălu. Da, exact, soția lui Alex Dascălu. Erau vremuri când Udrea își plătea postacii cu banii furați de Pinalti din contractele cu Microsoft. Depășite vremuri. Acum îți plătești postacii cu banii spitalului unde ești manager. Mai curat, mai uscat”.

Aparent, Alex Dascălu a tras învățămintele de rigoare și nu se mai expune pe Facebook, optând pentru înfiletarea șuruburilor la adăpostul anonimatului, dar nu numai. Cine are curiozitatea să acceseze profilul lui Dascălu de pe site-ul www.linkedin.com va descoperi că omul apreciază în mod constant postările făcute pe respectiva pagină în care sunt protagoniști ministrul sănătății, Alexandru Rafila și unul dintre secretarii de stat de la minister, timișoreanul Alexandru Rogobete. Adică fix cei doi care ar trebui să percuteze la acțiunea de înfiletare a șurubului demarată din biroul consilierilor juridici din Spitalul Județean Timișoara…