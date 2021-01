Un polițist care s-a prezentat la angajare cu un prenume fals împarte amenzi în Timișoara

Scandalul mediatic declanșat de o postare pe pagina de Facebook a Sindicatului Europol (al polițiștilor) cu frânturi dintr-o conversație purtată pe grupul de WhatsApp al Secției 4 Poliție Timișoara nu și-a consumat ultimul episod. Luni la prânz, câteva zeci de polițiști din secția respectivă au ieșit în fața instituției în semn de susținere a comandantului lor, comisarul Alin Popa, victima linșajului mediatic de la sfârșitul săptămânii trecute. Totodată, ministrul afacerilor interne, Lucian Bode, a anunțat că va trimite Corpul de Control la Timișoara, pentru a face verificări în acest caz.

În articolul intitulat “<<Torționarul>> de la Secția 4 Timișoara, către subalternii săi: “Vă rog să vă echipați gros, să evitați să vă îmbolnăviți” am expus situația așa cum am perceput-o noi, nu reluăm încă o dată argumentele care ne-au determinat să etichetăm ca linșaj mediatic ceea ce i s-a întâmplat comisarului Alin Popa.

Nu suntem avocații nimănui, duminică după-amiază am vorbit pentru prima oară, la telefon, cu domnul Popa, doar că n-am putut rămâne impasibili la tot acest circ mediatic. Suntem jurnaliști, am folosit și noi în articolele noastre, când am avut ocazia, print-screen-uri de pe WhatsApp sau Facebook, dar nu în acest mod, nu trunchiat, nu scoase din context. Ni s-au părut absolut grotești exagerările de pe pagina de Facebook a Sindicatului Europol, în special fraza “Un șef din IPJ Timiș își tratează subalternii similar cu modul în care erau tratați deținuții politic pe vremea comunismului” (?!).

Ni se pare revoltător să compari suferințele inimaginabile trăite de deținuții politic în închisorile comuniste, torturile fizice și psihice aplicate acestora cu “traumele” suferite de tânărul agent de poliție Beniamin “Andrei” Ioja, în urma unor așa-zise amenințări – niciodată puse în practică! – pe care i le-a adresat șeful său pe WhatsApp! Cum să faci o asemenea comparație?! Cu exagerările astea, domnii sindicaliști de la Europol le dau clasă tabloidelor și emisiunilor de scandal. Bravo, la mai mare!

Întrebări pentru Corpul de Control al MAI

Și, dacă impresionat peste măsură de un scandal creat artificial, domnul ministru Bode a găsit de cuviință să-și trimită Corpul de Control la Timișoara, atunci poate că verificările ar trebui extinse și la modalitățile în care ajung să se angajeze în Poliția Română persoane precum Beniamin “Andrei” Ioja.

Redăm – cu copy-paste, dacă tot a fost linșat mediatic prin această metodă comisarul Alin Popa – un fragment din articolul menționat mai sus: “Vă povestesc (n.r. – naratorul este Alin Popa) un episod de când a venit la noi. El lucrează la siguranță publică și patrulare. Când mi-a venit dispoziția lui de mutare, eu am dat-o la secretariat, i-am zis doamnei comisar care este la Siguranță publică să-i facă actele necesare. Îl cheamă doamna comisar la ea, îl întreabă cum se numește, el îi răspunde: <<Ioja Andrei>>. Ofițerul, are și ea vreo 14 ani vechime, îl mai întreabă: <<Ăsta e numele complet, mai ai vreun prenume?>>. <<Nu>>. OK, doamna comisar face demersurile, îl introduce în grupul secției, ca Ioja Andrei, apoi nu știu cine i-a spus, nu știu de la ce structură: <<Vezi că nu sunt actele făcute, că n-ai nici un Ioja Andrei acolo>>. << Cum să nu?!>>. <<Ai unul venit de la Tulcea>>. <<Da, dar nu Ioja Andrei îl cheamă?!>>. <<Nu, Ioja și nu mai știu cum…>>. Atunci doamna comisar l-a chemat la ea: <<Măi, baiatule, cum te numești?>>. <<Ioja Andrei>>. <<Dă-mi buletinul să văd!>>. Îi dă buletinul, iar doamna zice: <<Păi aici scrie Ioja Beniamin Petru!>>. <<Da, șefa, dar știți, mie mi-a plăcut tot timpul numele ăsta și, dacă mi-a plăcut, eu așa mă prezint și prietenii mei din viața privată așa îmi zic, Andrei!>>. Vă dau cuvântul meu, pare decupat din filmele cu… Asta-i realitatea!

După ce și-a obținut avizul de polițist rutier, Ioja l-a întrebat pe adjunctul meu: <<Eu am voie să-mi amendez membrii familiei?>>. Acesta-i spune: <<Măi, băiatule, ești sănătos, ai ceva cu ei?! Amendează contravenienții, du-te pe stradă, pe cine greșește normal că ai voie să-l amendezi>>. Și-a amendat fratele, cumnata, s-au reclamat, au dosare pe la Biroul de control intern pe furt, pe șantaj, între ei. Colegii de la Siguranță publică dau cu subsemnatul la Biroul control intern… În ultimul an, acest individ a stat mai mult la Biroul control intern decât la secție, la lucru!”.

Ce avem noi aici? Păi avem un tânăr agent de poliție – organ al statului, cum ar veni – care, la transferul într-o altă unitate, are impresia că se poate înregistra în documentele oficiale ale acesteia nu cu prenumele real, din cartea de identitate, ci cu prenumele care i-a căzut lui cu tronc (?!), și pentru care principalul țel în viață pare amendarea membrilor propriei familii. Cum e posibil așa ceva? Cum se fac oare evaluările psihologice în Poliția Română, unde nu lucrează controlori de bilete, ci agenți cu drept de a purta și de a face uz de armă?

Cuvântul cetățeanului simplu versus forța probantă a actului agentului constatator

Încă o chestiune pe care o aducem în atenția onor Corpului de Control al ministrului afacerilor interne: cum se mai poate vorbi de “forța probantă a procesului-verbal de contravenție”, când un asemenea proces-verbal este întocmit de un agent de poliție precum Beniamin “Andrei” Ioja?! Cum să poți da credit însemnărilor făcute de agentul constatator Ioja, când acesta poate inventa oricând o contravenție și-l poate amenda pe orice cetățean nevinovat care a avut ghinionul de a-i ieși în cale? Ce șanse poate avea în instanță un cetățean amendat de Beniamin “Andrei” Ioja, dacă va fi doar cuvântul lui, al cetățeanului simplu, contra “forței probante a procesului-verbal de contravenție” întocmit de un personaj care se prezintă într-o unitate de poliție cu un prenume inventat și al cărui vis este să-și amendeze, în primul rând, familia?

Agent de poliție sau agent provocator?

Revenind la scandalul postărilor de pe WhatsApp, se pare că agentul “Andrei” își pregătea de ceva vreme ieșirea la rampă. Cu două zile înainte de transmiterea către Sindicatul Europol a replicilor trunchiate, tânărul polițist a comis un gest de provocare pe față la adresa comisarului Alin Popa. Ajuns la ora 6 dimineața la sediul secției, la intrarea în tură, deși toată parcarea era goală, Beniamin “Andrei” Ioja și-a parcat mașina exact pe locul rezervat tacit șefului secției, astfel că, în momentul în care a ajuns și acesta la serviciu, și-a găsit locul ocupat. Sigur, nu este nici o tăbliță în parcare care să anunțe al cui e locul de parcare, dar nici nu mai credem că e necesar să explicăm că oriunde în lumea asta, în parcarea unei instituții, indiferent că e publică sau privată, se știe exact de către angajați unde parchează cei din conducerea entității și nu încalcă nimeni regula nescrisă.

Poate că un alt șef ar fi făcut spume și l-ar fi făcut cu ou și cu oțet pe cel care și-ar fi permis să-l sfideze în felul ăsta, dar, culmea, “torționarul”, “abjectul”, “hărțuitorul”, “violentul”, “golanul”, “interlopul” – după cum sunau etichetele aplicate de Sindicatul Europol – Alin Popa a gestionat elegant situația, tratând-o nu cu nervi, ci cu umor. Aveți mai jos printscreen-urile care redau incidentul, de pe același grup de WhatsApp al Secției 4.

A vrut la academie, dar a făcut postliceala

Revenim la întrebarea inițială, poate ne ajută Corpul de Control al ministrului Lucian Bode să găsim răspunsul la această întrebare: cum a ajuns Beniamin “Andrei” Ioja agent de poliție? Tehnic, știm cum a ajuns – absolvind Școala de Agenți de Poliție “Vasile Lascăr” Câmpina, o postliceală unde durata studiilor este de un an -, mai greu este să înțelegem efectiv cum își selectează această școală cursanții.

Poate nu știați, dar tânărul Beniamin “Andrei” Ioja a avut visuri înalte, a dorit să urmeze Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, dar n-a fost să fie, a eșuat lamentabil. Am descoperit acest lucru “răsfoind” puțin internetul: absolvent al Colegiului Tehnic “Henri Coandă” din Timișoara cu media 6,10 la examenul de bacalaureat, “Andrei” și-a încercat norocul, în anul 2017, la Facultatea de Jandarmi din cadrul academiei, obținând următoarele note: Limba română – 5,50, Istorie – 4, Limbă străină (engleză) – 6,40. Cu media 5,30, domnul Ioja a ocupat locul 194 din 292 de candidați. Obligat să coboare ștacheta, Beniamin Ioja a ajuns, finalmente, să fie admis, cum spuneam, la postliceala de agenți de poliție de la Câmpina, iar după absolvirea acesteia a fost repartizat la o secție de poliție din Tulcea. De-acolo s-a întors rapid la Timișoara, unde și-a împlinit visul de a-și amenda familia.