Concluzii șocante după turul cu bicicleta al viceprimarului Ruben Laţcău. Ce frumoasă este acum Timişoara

”Închei acum și merg să dau un tur de bicicletă prin oraș, să văd îndeaproape starea carosabilului la sub zero grade”, a anunțat Ruben Lațcău, cel mai celebru viceprimar al Timișoarei din era Cosmin Tabără. În exclusivitate, am aflat concluziile trase de edil de-a lungul traseului străbătut.

Nici n-a apucat să încalece bine bicicleta, că Ruben Lațcău a fost sensibil emoționat de convoaiele de utilaje de deszăpezire care soseau din toate direcțiile, mai ceva ca atunci când se întorceau românii în țară la debutul pandemiei.

Practic, chiar și pe bicicletă fiind, viceprimarul s-a strecurat cu greu printre mașinile care făceau ca orașul să arate impecabil.

Pe lângă acestea, sute și sute de tineri voluntari puteau fi zăriți cu lopețile în mână, mândri că își aduc aportul la deszăpezirea unui oraș lăsat în uitare de fosta administrație.

Vizibil impresionat de toate acestea, viceprimarul și-a continuat drumul, admirând nenumăratele parcări supraetajate care se construiesc sub actuala conducere a municipalității.

Următoarea oprire s-a dorit a fi la unul dintre cele 24 de centre de vaccinare împotriva COVID-19, lucru destul de dificil de realizat, întrucât, fiind foarte multe în Timișoara, viceprimarul nu se putea decide la care dintre ele să poposească. Oricum, concluzia a fost că lucrurile merg foarte bine, așa că edilul și-a continuat traseul.

A vrut să vadă care este gradul de siguranță al timișorenilor, mai ales că auzise vorbe cum că în timpul mandatului trecut, hoții de buzunare își cam făceau de cap prin oraș. Mare a fost bucuria viceprimarului să vadă cum echipaje peste echipaje ale poliției locale veghează la liniștea timișorenilor, descurajând doar prin prezență orice intenție infracțională.

În fine, mulțumit de turul său, Ruben Lațcău a vrut să-și încheie periplul cu o verificare a nivelului de poluare din oraș. Așa că s-a dat jos de pe bicicletă, a tras aer adânc în piept, ca să-și dea seama dacă se simte ceva neplăcut. Surpriză: nimic în neregulă, totul era minunat. Afară, se simțea doar mirosul sarmalelor făcute de Dominic Fritz! Ce frumoasă este, acum, Timișoara…