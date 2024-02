Piețe SA, Poliția Locală și Primăria Timișoara i-au adus la sapă de lemn pe vânzătorii de flori

Comercianții de flori, coroane, jerbe și aranjamente florale nu mai pot vinde în piețele din Timișoara. Activitatea acestora a fost suspendată încă din noiembrie 2023, după ce Primăria Timișoara, fără vreun motiv întemeiat, nu le-a mai eliberat acordul pentru activități comerciale. Și pentru ca pogromul împotriva florăreselor să fie complet, au început să încaseze amenzi și de la Poliția Locală pentru că nu au acordul primăriei. Doar că acești oameni din asta trăiesc de ani de zile, din vânzarea de flori. Incompetența și tupeul merg mână în mână, la primărie și la poliția locală în cârdășie cu administratorii piețelor și cu directorul Piețe SA, din cauză că florăresele venind oricum la piață, li se percepe în continuare taxa pentru ocuparea meselor în piață.

Consilierul Roxana Iliescu s-a dus miercuri, 14 februarie 2024, în Piața Badea Cârțan, pentru a se documenta aspra acestui abuz.

“Comercianții de flori din piața Badea Cârțan, victime ale incompetenței administrației Fritz!

Dacă nu-i incompetență, atunci sunt interese obscure, doar de “salvatorii” USR știute!

Altfel, nu găsesc nicio explicație pentru situația în care sunt niște comercianți de flori care își desfășoară activitatea de zeci de ani in această piață si care s-au trezit acum, ca niciodată altcândva, amendați, cu activitatea suspendată si cu riscul ca veniturile să le fie confiscate!

Să vă explic… Totul pleacă de la obligativitatea obținerii acordului pentru desfășurarea activităților comerciale emis de primăria municipiului Timisoara! Iar acest acord se obține conform unui Regulament modificat de useriști, care s-a dovedit in practică a fi un coșmar pentru toti comercianții din Timisoara, indiferent de domeniul in care își desfășoară activitatea!

Coșmar este nu doar pentru comercianți, ci inclusiv pentru funcționarii publici angrenați in povestea asta!Depășiți total de situație, in loc de 30 zile termen in care ar trebui sa elibereze acest acord, ajung cu chiu cu vai sa-l elibereze in 3, 4 luni sau chiar mai mult, timp in care Politia Locală intr-un exces de zel deloc întâmplător, vine si amendează comercianții pentru lipsa acordului pe care ar trebui sa-l elibereze primăria! Si imaginați-vă haos in contextul in care acest acord de funcționare nu-l mai poti prelungi cum era înainte ci trebuie sa-l obții anual, depunând intreg dosarul cu toate documentele cerute, de fiecare dată! Spre exemplu, daca l-ai obținut in aprilie anul trecut, acordul a avut valabilitate pana la finalul anului 2023, in acest an fiind obligat sa iei totul de la capăt pentru obținerea acestui acord! Aberant!!

Pe lângă amenzi, acum si in cazul comercianților de flori din Badea Cartan, situația se înrăutățește in momentul in care tot Politia Locala, vine si suspendă activitatea respectivilor comercianți! Si ca totul sa devină tragic, in cazul in care continui sa-ti desfășori activitatea dupa aplicarea sancțiunii cu amenda si suspendarea activității, din disperare, pentru că ai copii acasă, rate și facturi de plătit, Politia Locala amenință cu confiscarea veniturilor realizate in perioada dintre data suspendării activității comerciale si momentul constatării contraventiei.

art 73 punctul 23 din OG 99/2000:

“desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial în perioada suspendării activităţii comerciale, cu amenda prevăzută la pct. 1 lit. a)-e), caz în care limitele minime şi maxime se dublează, iar veniturile realizate ilicit în perioada dintre data suspendării activităţii comerciale şi momentul constatării contravenţiei se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.”

Mai trebuie spus ca cei care comercializează flori in piața Badea Cârțan au contracte de închiriere cu Piete SA, o societate a carui acționar unic este municipiul Timisoara! De unde te gândești ca situația lor ar trebui sa fie mai ușoară, in realitate este exact pe dos! Pe lângă faptul ca in vederea obținerii acordului pentru desfasurarea activităților comerciale, depind inclusiv de reprezentanții Piete SA pentru a le pune la dispoziție o serie de documente pe care acestia le dețin (AC-uri, planuri chioscuri etc), noua conducere le-a pus sub nas un contract modificat față de cel vechi, in baza căruia pot fi “împachetați” si trimiși acasă in doi timpi si trei mișcări!

Asta este situația celor prinși ca intr-o menghină intre cei trei actori Primarie, Politie Locala si Piete SA, avandu-l regizor pe primarul Dominic Fritz!

PS: astăzi, cat am stat de vorbă cu comercianții de flori despre problemele lor, am încasat și eu o amendă de la Poliția Locală, parcare in loc nepermis, ocazie cu care îi mulțumesc și eu primarului și echipei lui pentru puzderia de locuri de parcare amenajate în acest mandat!”, a scris pe Facebook, Roxana Iliescu.