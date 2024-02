Administrația Fritz lasă Timișoara fără bazin de înot acoperit, în timp ce în județ, patru bazine sportive sunt aproape finalizate

Pentru locul unde se află un teren viran, plin de vegetație și de gunoaie, acum patru ani, primarul Dominic Fritz semna contractul de execuție al primului Complex Sportiv de cartier din Timișoara, mai exact Baza Sportivă din Lipovei: bazin de înot acoperit, unul în aer liber, terenuri de tenis, un alt teren multifuncțional și alte amenajări interioare/exterioare.

Nici măcar o cărămidă pusă în patru ani de zile

În februarie 2024, stadiul lucrărilor este zero, iar firma care a câștigat licitația încă din decembrie 2020 nu se poate apuca de lucru, primăria inventând diverse motive. În 10 zile de la semnarea contractului, conform legii, administrația trebuia să emită ordinul de începere a lucrărilor. Chestiune care nu s-a întâmplat nici până astăzi. Scuze nu există, dar există o hotărâre judecătoarească definitivă care obligă municipalitatea să dea undă verde șantierului. Doar că celebrul cuplu edilitar Fritz – Lațcău, așa cum au făcut și cu alte hotărâri definitive, sfidează chiar și instanțele de judecată.

Una peste alta, proiectul a fost demarat încă din iunie 2018, când timișorenii au fost chemaţi la o dezbatere publică la Primărie. Era vorba despre un “proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie S.F.+P.T. Complex sportiv zona Lipovei ( bazin de înot acoperit, bazin de înot în aer liber, terenuri de tenis, teren multifuncţional, alte amenajări interioare şi exterioare) str. Verde, Silistra – zona Lipovei, Timişoara”. Adică cel neînceput nici măcar în 2024!

Revenind la anul 2020, fosta administrație Robu a lăsat licitația încheiată, finanțarea asigurată, astfel că noua administrație USR nu mai trebuia să dea decât ordinul de începere a lucrărilor.

În anul 2022, viceprimarul Cosmin Tabără, consilierii locali PNL, dar și tinerii și seniorii partidului, au inițiat o campanie de conștientizare și de strângere de semnături pentru complexul sportiv, însă administrația USR nu a ținut cont nici de această acțiune, nici de numeroasele petiții ale locuitorilor orașului și în special ale părinților care doresc un bazin de înot acoperit, în oraș, pentru copii lor.

“Celebrul manifest de campanie al lui Dominic Fritz, din 2020, anunța că în Calea Lipovei vedem oportună crearea unui parc cu teren de sport inclus, pe un teren aflat în proprietatea Primăriei.” Până la crearea acestui parc, exista deja acest proiect demarat de fosta administrație, “Baza sportivă din Calea Lipovei”, de altfel primul complex sportiv de cartier care presupunea un bazin de înot acoperit, unul în aer liber, terenuri de tenis, teren multifuncțional și alte amenajări interioare/exterioare.

Situația acestui proiect pe scurt: primarul Fritz semnează încă din decembrie 2020 contractul de execuție lucrări cu societatea desemnată în urma licitației, însă ulterior municipalitatea nu mai trimite Ordinul de începere al lucrărilor (care trebuia transmis în 10 zile de la semnarea contractului). Blocaj total ce a avut drept urmare o acțiune în instanță depusă de câștigătorii licitației împotriva municipalității”, scria pe Facebook, în ianuarie 2023, consilierul local Roxana Iliescu, care a avut mai multe interpelări pe această temă.

În anul 2023, complexul sportiv din Calea Lipovei ajunge, în sfârșit, în instanță. Constructorul a dat în judecată Primăria Timișoara, care nu vrea să emită ordinul de începere a lucrărilor. Complexul sportiv de pe str. Verde – Silistra, în zona Calea Lipovei, ar fi trebuit să coste 24,5 milioane de lei, cu TVA, executantă fiind asocierea Bauerhof Agrobanat – Constructim.

Ar fi trebuit construite un bazin de înot acoperit și unul în aer liber, terenuri de tenis, un teren multifuncțional și alte amenajări interioare și exterioare. Termenul de execuție era de 12 luni, de la data trecută în ordinul de începere a lucrărilor.

În ianuarie 2021, primarul Dominic Fritz spunea că „administrația liberală a uitat să prelungească autorizația de construcție. Vom putea demara lucrările numai după eliberarea unei noi autorizații (…) Dacă totul este în regulă, această autorizație se va obține cât de rapid și vom putea începe lucrările. (…) Direcția de Urbanism verifică dacă și cum se poate elibera această autorizație și apoi putem începe”.

Ordinul de începere a lucrărilor nu a fost însă emis niciodată. Bauerhof Agrobanat a trimis către primărie mai multe notificări. Printre altele, a cerut punerea la dispoziție a întregii documentații, inclusiv proiectul tehnic, emiterea ordinului de începere, dar și semnarea unui act adițional „pentru actualizarea prețului contractului”, potrivit OG 15 / 2021. Ar fi fost vorba despre o sumă de 2,9 milioane de lei, cu TVA. Primăria ar prefera, de fapt, rezilierea de comun acord a contractului de execuție.

Ulterior, administratorul Bauerhof Agrobanat a notificat PMT și că „va apela la instanțele judecătorești competente pentru soluționarea acestei dispute și acoperirea prejudiciului cauzat”. A făcut asta, solicitând obligarea PMT la semnarea ordinului de începere a lucrărilor. Inițial, Judecătoria Timișoara a decis că speța este de competența Tribunalului Timiș.

După un adevărat ping-pong între instanțe, în octombrie 2023, compania Bauerhof Agrobanat SRL a câștigat definitiv procesul prin care cerea obligarea Primăria Timișoara să respecte contractul semnat în decembrie 2020, să dea ordinul de începere a lucrărilor și să semneze actul adițional, în baza ordonanțelor guvernului, pentru complexul sportiv din Calea Lipovei.

„Admite apelul declarat de apelanta-reclamanta Societatea BAUERHOF AGROBANAT S.R.L., in contradictoriu cu intimatul-parat MUNICIPIUL TIMISOARA – prin Primarul Municipiului Timisoara, impotriva sentintei civile nr. 213/24.02.2023 pronuntata de Tribunalul Timis in dosar nr. 10803/325/2022, avand ca obiect executare contract administrativ.

Anuleaza in parte hotararea apelata, in ceea ce priveste solutia asupra capatului de cerere privind obligarea paratului la emiterea si semnarea actului aditional pentru actualizarea pretului contractului, conform prevederilor imperative ale OUG nr.47/2022 si, partial, asupra capetelor de cerere referitoare la fixarea unui termen in care paratul sa fie obligat sa emita si sa semneze actul aditional pentru actualizarea pretului contractului si la obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.

Rejudecand cauza in aceste limite, admite in parte actiunea precizata formulata de reclamanta Societatea BAUERHOF AGROBANAT S.R.L., in contradictoriu cu paratul MUNICIPIUL TIMISOARA, si, in consecinta: Obliga pe paratul MUNICIPIUL TIMIsOARA la initierea demersurilor legale in vederea ajustarii pretului Contractului nr. 268/16.12.2020, conform prevederilor OUG nr. 47/2022, prin incheierea unui act aditional la acesta, in termen de 30 de zile de la comunicarea hotararii de fata. Definitiva. Pronuntata azi, 6 octombrie 2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa instantei”, se arata in sentinta definitiva a Curtii de Apel Timisoara.

Tot în octombrie 2023, Fritz și Lațcău au vrut să arunce „castana fierbinte” pe spatele viceprimarului Tabără. La acel moment, Tabără a declarat că niciodată departamentul pe care îl are în subordine, cel care se ocupă cu investițiile în bazele sportive, nu a avut în atribuțiuni proiectul celei care ar trebui construite în calea Lipovei. Dacă era așa, ar fi dat imediat ordin de începere a lucrărilor, spune acesta. Primăria Timișoara a fost obligată să semneze ordinul de începere a lucrărilor la Complexul Sportiv din Calea Lipovei, solicitare lansată de firma câștigătoare a licitației de execuție a obiectivului.

Nu s-a dorit niciodată demararea acestei investiții, a spus Tabără, iar din acest motiv nici nu a ajuns în lucru la departamentul pe care acesta îl conduce.

”Foarte mult s-a dezbătut în ultimele zile în privința complexului sportiv din Calea Lipovei, de pe strada Silistra. Acest obiectiv nu a fost în subordinea Direcție pe care îl conduc, deși am cerut de mai multe ori. Intenția mea a fost să dau ordinul de începere a lucrărilor, așa cum am făcut și în ceea ce privește stadionul de tip lego, ca și Mircea cel Bătrân, unde am semnat contractul chiar astăzi. Dar, în ceea ce privește problema Complexului Sportiv de pe strada Silistra – Calea Lipovei, acest obiectiv a fost trecut dintr-un birou în altul, fără a ajunge la mine pentru că nu s-a intenționat niciodată a se da ordinul de începere a lucrărilor.

Vorbim despre un obiectiv licitat pe vremea fostului primar, Nicolae Robu, un contract care s-a semnat de către noul primar, care trebuia să dea și ordinul de începere a lucrărilor, fapt care nu s-a întâmplat încă. În instanță s-a discutat acest obiectiv, sentința este una care obligă primăria să ajusteze prețul contractului, o ajustare care dacă ordinul de începere a lucrărilor ar fi fost dat în termenul prevăzut în contract, cu siguranță nu s-ar fi aplicat la întregul contract, ci doar la o parte din el, pentru că acest obiectiv este prevăzut să fie realizat într-un an de zile”, conform viceprimarului Tabără.

El anunța că dacă va primi în subordine acest complex sportiv va proceda imediat la semnarea ordinului de începere a lucrărilor.

”Cert este că dacă acest obiectiv mi se va atribui mie în subordine, în momentul imediat următor voi ajusta prețul contractului și voi da ordinul de începere a lucrărilor”, mai spunea, la acel moment, Tabără.

Nu sunt bani, nu sunt speranțe, dar Primăria Timișoara emite pretenții

După trei ani de procese și prelungire nepermisă a stării de fapt, se pune problema din ce bani s-ar putea porni un astfel de proiect, mai ales că s-a scumpit deja semnificativ. Acum, în bugetul ciuruit deja al primăriei pentru acest proiect fondurile alocate sunt aproape de zero.

Nici în proiectul de buget local pe anul 2024, conform surselor din primărie, nu se vor aloca bani în plus pentru complexul sportiv din Calea Lipovei.

Ce este nou în 2024? Noi amânări și noi “chichițe” menite să nu demareze acest proiect, în ciuda deciziei definitive a instanței timișorene.

Pe 23 ianuarie 2024, Bauerhof Agrobanat SRL a notificat Primăria Timișoara că a constituit un nou cont de garanţie în Trezorerie și a solicitat primăriei o cerere de deschidere de cont.

Răspunsul primit, trei zile mai târziu, de către constructorul care vrea să își onoreze contractul, din partea Primăriei Timișoara este unul halucinant:

“În conformitate cu prevederile art. 15 din Contractul de executie lucrări nr. 268/16.12.2020, 15.2., cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului este de 2.065.610,42 lei şi reprezintă 10% din valoarea contractului fără TVA. Perioada pentru care se constituie garanţia de bună execuţie acoperă întreaga durată de valabilitate a contractului. Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către executant în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului…

Executantul se va asigura că garanţia de bună execuţie este valabilă şi în vigoare până la finalizarea Lucrărilor de către acesta şi de remedierea oricăror defecte. Dacă termenii garanţiei de bună execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Executantul nu este îndreptăţit să obţină Procesul verbal de recepție finală cu 28 de zile înainte de data de expirare a garanţiei, executantul va prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie până când lucrările vor fi terminate şi toate defectele remediate”.

Adică exact aceiași pași pe care Bauerhof Agrobanat SRL i-a mai făcut, dar degeaba.

În același răspuns din 26 ianuarie 2024, primăria invocă faptul că “de vreme ce garanţia de bună execuţie a lucrărilor nu este legal constituită – aspect reţinut cu putere de lucru judecat prin sentinţa civilă nr. 272/PI/24.05.2022, pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 2794/30/2021, ramasa definitivă prin decizia civilă nr. 48/02.02.2023 a Curţii de Apel Timişoara.

Având în vedere cele mai sus prezentate vă aducem la cunoştinţă faptul că trebuie să procedati la constituirea garanţiei de bună execuţie in modalitatea in care v-aţi asumat prin contractul de executie lucrări nr. 268/16.12.2020”.

Reprezentanții constructorului, alături de juriști și avocați au rămas perplecși, deoarece în aceeași adresă, semnată, de această data, de viceprimarul Cosmin Tabără, tot Primăria Timișoara mai comunică faptul că “in mod unilateral, fara a avea acordul autoritatii contractante, la schimbarea modalităţii de constituire a garanţiei de bună execuţie, respectiv schimbarea instrumentului de garantare”.

Culmea este că în același document, tot primăria recunoaște că “achizitorul (Primăria Timișoara – n.r.) a acceptat optiunea/propunerea dvs expresa de constituire a garanţiei de bună execuţie prin instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii care devine anexa la contract”.

Situație în care nu mai rămâne nimic de adăugat după aproape patru ani de întârzieri nejustificate ale primăriei, care cere în 2024 celor de la Bauerhof Agrobanat SRL să vină cu o nouă garanție de bună execuție: “vă aducem la cunoştinţă faptul că trebuie să procedati la constituirea garanţiei de bună execuţie in modalitatea in care v-aţi asumat prin contractul de executie lucrări nr. 268/16.12.2020. Pentru orice modificare a contractului de achiziţie publică se va realiza prin acordul ambelor părţi contractante şi semnarea unui act adiţional”.

În fața unor asemenea “argumente” și noi piedici birocratice, rămâne un singur verdict: la Primăria Timișoara, situația e de noaptea minții.

În alte localități se poate: patru noi bazine de înot în Timiș

Trei noi bazine de înot sunt aproape de finalizare în comune de lângă Timișoara, iar cel de la Jimbolia e gata de dat în folosință.

Trei localități de lângă Timișoara vor avea bazine de înot realizate de Compania Națională de Investiții: Moșnița Nouă, Sânandrei și Ghiroda. Ele sunt în diverse stadii de lucru, dar toate merg spre finalizare.

Construcția fiecărei baze costă aproximativ 2 milioane de euro, bazinul de înot are o adâncime variabilă între 1,20 și 1,80 metri și o dimenisune de 25 de metri lungime și 12,5 metri lățime. Elevii care vor folosi bazin de înot vor avea acces la două vestiare, dușuri și grupuri sanitare, iar profesorii vor avea propriul vestiar. În clădire se află și un cabinet de prim ajutor.

Bazinele aflate în construcție nu pot fi utilizate pentru competiții naționale și regionale sub egida federației. Ele sunt dotate cu doar cinci culoare, în loc de șase. Însă, spre desoebire de cel din Timișoara acestea sunt în diverse faze de construcție, ceea ce se observă cu ochiul liber.

Cele mai avansate lucrări sunt la Moșnița Nouă. Bazinul ar putea să fie inaugurat până în vara lui 2024.

„Se lucrează la placările cu gresie și faianță în interior. Estimez undeva în trei luni de zile să fie finalizată construcția. În toamnă a fost un blocaj, CNI nu a mai avut bani și s-au sistat lucrările. Dar după rectificarea de buget, în luna decembrie au început să facă plăți către constructori, iar lucrările au reînceput imediat. Suntem în procedură de a face un regulament, doar copiii de la Clubul Sportiv Comunal și copiii pe care îi avem în școlile din Moșnița vor avea gratuitate. Pentru ceilalți doritori vom stabili niște taxe și credem că măcar întreținerea o vom putea plăti astfel. La școli și grădinițe avem cam 1.200 de copii. Mai sunt vreo 400 și în clubul sportiv, unde vom avea și secție de înot”, a declarat Florin Bucur, primarul din Moșnița Nouă.

La Ghiroda, lucrările sunt sistate momentan, dar situația se va remedia imediat după adoptarea bugetului național și al celui local. Mai mult, în paralel, și Universitatea de Medicină construiește și un bazin de înot în cadrului noului campus din comună.

„Lucrările sunt sistate din vara trecută pe motiv că au existat facturi neachitate către constructor. Am înțeles că în ianuarie s-au făcut o parte din plăți și sper să vedem reluate lucrările la bazin. Suntem la nivel de fundație, elevație. Stăm rău. Teoretic anul trecut trebuit să fie finalizată. Este foarte solicitat bazinul de locuitori. CS Ghiroda și Giarmata Vii își dorește să activeze secția de înot. Cred că înainte de bazinul de la CNI, vom avea finalizat un al bazin, în cadrul campusului pe care Universitatea de Medicină îl construiește aici. Pe lângă săli de curs, amfitiatre, bibliotecă, vor avea o bază sportivă și un bazin de înot. Se lucrează bine și în 2025 trebuie să fie finalizat proiectul”, a explicat primarul din Ghiroda, Ionuț Stănușoiu.

Cel mai bine stă Jimbolia, unde complexul sportic cu bazin de înot este realizat de către Consiliul Județean Timiș, finanţat din bugetul propriu al judeţului, în cadrul unui program pilot. De el vor beneficia atât elevii, cât şi cei care doresc să se antreneze sau să practice înotul în scop recreativ.

Noul complex va avea tot un bazin de 25 de metri, cu cinci culoare a câte 2,5 metri, vestiare, duşuri, grupuri sanitare, cameră de filtrare, pompare şi clorinare, cât şi spaţii administrative.

„Este un proiect-pilot la Jimbolia. Lucrările sunt practic finalizate. Am mai solicitat constructorului câteva lucrări suplimentare. Urmează să-l inaugurăm în scurt timp. Dacă va avea succes această inițiativă, o vom extinde și în alte orașe din județ. Am încercat să facem un proiect mult mai amplu, inclusiv din punct de vedere architectural e cu totul altceva decât ce vedem la proiectele tip de la CNI. Pe lângă partea de bazin, avem și spații pentru fitness, avem și tribune. Nu este bazin dedicat exclusiv școlilor, pot să folosească bazinul toți doritorii de mișcare, sport și înot. Nu vom organiza campionate naționale sau internaționale, dar competiții școlare, regionale se vor putea organiza”, a declarat Alin Nica, președintele CJ Timiș.

Deci totuși se poate, Timișul se mișcă, doar Timișoara stagnează de aproape patru ani de zile.