O profesoară a fost dată afară din UVT, pentru că și-a dorit ca studenții săi să își formeze mintea în fața unei cărți, nu a unui ecran

Marile spirite se întâlnesc, spune un aforism celebru, și fix acest lucru s-a întâmplat în urmă cu două săptămâni, când printre alte “breaking news” s-a strecurat și știrea că premierul Nicolae Ciucă și-a tras un consilier onorific în persoana lui Marilen Pirtea, deputat liberal și rector al Universității de Vest din Timișoara (UVT).

Sacul și peticul

Până la urmă, reunirea în această formulă a celor două personalități marcante ale societății era doar o chestie de timp, fiindcă, dincolo de apartenența politică, Nicolae Ciucă și Marilen Pirtea mai au ceva în comun. Ambii au fost protagoniști ai dezvăluirilor cunoscutei jurnaliste Emilia Șercan (Pressone), la distanță de câțiva ani: “Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, plagiat cu repetiţie” (4 decembrie 2016), respectiv “Premierul Nicolae Ciucă a plagiat în teza de doctorat. Printre sursele copiate se numără alte două teze de doctorat” (18 ianuarie 2022).

Discrepanța dintre pretextul oficial al numirii lui Pirtea în această poziție – ceva legat de prezența universităților românești în spațiul european al educației și cercetării – și manevrele de culise din fieful proaspătului consilier onorific al premierului este una sesizabilă cu ochiul liber. Poate că, înainte de a se erija în furnizor de sfaturi prețioase la cel mai înalt nivel, Marilen Pirtea ar fi trebuit să se asigure că UVT a devenit un etalon de bune practici. Or asta nu s-a întâmplat, ci dimpotrivă.

Înainte de a trece la subiect, o scurtă trecere în revistă a unor articole publicate de ziarul nostru pe tema neregulilor din UVT: “Alba-neagra cu informațiile publice la Universitatea de Vest din Timișoara” (25 martie 2019), „Un fost șef de promoție al Universității de Vest din Timișoara acuză instituția de practici comunistoide” (26 decembrie 2020), „Ipocrizie academică: un ambasador al Universității de Vest Timişoara a fost călcat în picioare după ce a primit diplome de onoare” (22 ianuarie 2021), „Plătit de UVT timp de două luni fără contract de muncă, un cadru didactic a fost pus pe liber după ce a semnalat situația” (29 martie 2021).

Foarte interesant și, în același timp, elocvent este faptul că, în ciuda unui departament stufos de comunicare, imagine și marketing instituțional, UVT nu ne-a trimis vreun drept la replică, după nici unul dintre articole. Bine, nu că ar fi avut ce să comenteze…

Cu cărțile pe față

Și acum să intrăm în subiect. În 16 aprilie 2021, pe grupul de comunicare internă al Universității de Vest, Georgina Gabor, lector dr. în cadrul Departamentului de Filosofie și Științele Comunicării al Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, publica o scrisoare deschisă către rectorul UVT, Marilen Pirtea, ca reacție la concedierea ei de către instituția de învățământ.

Doamna Gabor a explicat încă din start motivul care a determinat-o să recurgă la această modalitate de comunicare: “Prin prezenta doresc să vă împărtășesc public – fără nici o ezitare sau îndoială față de această alegere a mea, de a mă exprima public mai degrabă decât în alte nenumărate feluri posibile -, câteva gânduri rezultate în urma evenimentelor prin care am trecut în ultimele 3 luni. Cu siguranță că dumneavoastră le cunoașteți în amănunt. Însă cum colegii noștri nu le cunosc, sau în tot cazul, marea lor majoritate sunt străini de această mică povestioară de nișă, dați-mi vă rog voie s-o spun foarte pe scurt, altfel scrisoarea <deschisă>, se înțelege, nu are sens”.

Iar “povestioara de nișă”, așa cum o descrie Georgina Gabor, începe astfel: “În urma comunicării mele publice care datează cam de un an, daca nu mă înșeală memoria, au rezultat, a doua zi după ultima mea intervenție din 25 ianuarie a.c. (n.r. – 2021), două sesizări: una către comisia de analiză disciplinară prezidată de Prof. Dr. Alexandru Buglea și una către comisia de etică prezidată de Prof. Dr. Mihaela Tomiță. În urma informării de către comisia de analiză disciplinară, Decanul FSPFSC, Conf. Dr. Claudiu Mesaros, a propus în CF (n.r. – Consiliul Facultății) desfacerea contractului meu de muncă, chestiune care s-a votat ieri, 15 aprilie 2021, în Senatul UVT. Am aflat deja că majoritatea colegilor senatori au votat pentru”.

Capul ce se pleacă sabia nu-l taie

Scrisoarea deschisă continuă cu o prezentare succintă a parcursului profesional al autoarei urmată de o expunere a climatului în care și-a făcut meseria: “Haideți să vă spun cu ce impresie rămân, la cei 21 de ani vechime în învățământ și 17 ani vechime în muncă ai mei, asa cum am fost încadrată în 2004 exclusiv grație unei stipulari a legii educației de pe atunci, potrivit căreia 4 ani de doctorat în străinătate puteau fi echivalati cu 4 ani vechime în învățământ (nu și în muncă, din rațiuni de neînțeles pentru mine și atunci, și acum).

Am acceptat să dau concurs pe un post de preparator, când eu aveam un doctorat în SUA, am muncit cu smerenie și demnitate pentru universitatea noastră din prima zi și până în ziua de azi, făcându-mi din greu meseria într-un domeniu care încă are cale lungă de străbătut în țară până când vom putea cât de cât să pretindem că știm ce facem în aceasta zonă (comunicarea), am suportat n umilințe, de la disprețul colegilor față de abordarea mea lipsită de compromisuri până la tăcerea lor compromițătoare în chestiuni care le afectează viața direct – dar vai, va fi târziu când o vor constata, este deja! -, și până la această situație din prezent care este de-a dreptul o enormitate și o nedreptate fără egal.

Nu am să apelez nici la instanță, și nici nu doresc ca prin prezenta să obțin vreun fel de <aprobare> din partea colegilor din Universitate, indiferent dacă sunt cadre didactice sau studenți. Este prea târziu! Ceea ce doresc să vă comunic este, încă o dată, că nu doresc și nu voi face parte dintr-o instituție în care libertatea, colegialitatea, profesionalismul, integritatea, responsabilitatea, dar și discernământul, probitatea, demnitatea sunt călcate în picioare, în timp ce sensul le este pervertit <din pix>.

Acestea, stimate domnule rector, sunt principii academice valabile pentru toată lumea. Nu sunt numai pentru unii dintre noi. Interesant. Dacă nu ar fi apărut pandemia, și deci nu s-ar fi trezit unii din senin să-mi spună ce să fac și ce să nu fac, ce să gândesc și ce să nu gândesc atunci când îmi fac meseria, crezând că este absolut în regulă să procedeze apelând la constrângere și încercând sa inducă frica, mi-aș fi văzut în continuare de munca mea invizibilă pentru comunitate și pentru țară, pentru un salariu din care mă îndoiesc că unii dintre colegi ar putea trăi, daca nu știu cum se face asta.

Așa însă, a trebuit să critic toate măsurile abuzive, fără excepție, cu care m-am întâlnit pe parcursul acestui drum nou. Altfel cum aș fi putut merge la culcare cu conștiința împăcată? Nu rezonez deloc la astfel de apeluri ca cele de mai sus. Din nefericire, în loc ca problemele pe care le-am tot semnalat să fie rezolvate, iată, cel mai simplu lucru e să-l scoți din cale pe cel care le-a scos în evidență. Felicitări, domnule rector. Vă rog să le primiți, în numele colegilor noștri. La mai mare!”.

În finalul scrisorii deschise, doamna Gabor le transmite rectorului UVT și colegilor săi un mesaj pesimist și premonitoriu: “Permiteți-mi în final să vă atrag atenția asupra unui titlu care se află în tipar chiar acum. E traducerea mea din engleză, iertare că sună un pic forțat în românește. Dar sunt sigură că mesajul ajunge. Știți de ce pierde leul întotdeauna în poveștile în care se luptă cu omul?

Iată de ce: pentru că omul scrie povestea. Cărțile mele, 16 la număr, publicate în România, Marea Britanie și SUA, calitatea mea de Profesor Bologna, pregătirea mea unică în domeniul comunicării și dedicația asemenea sunt lucruri pe care universitatea noastră își permite să le piardă așa, peste noapte cum ar veni. Asta îmi spune că atât suntem fiecare dintre noi de importanți.

Am purtat această luptă pentru dreptate și adevăr din cea mai simplă postură, a unui simplu cadru didactic, pentru a ilustra cu viața mea ceea ce are să se întâmple tuturor celor care gândesc cu capul propriu și critică sistemul în mod loial, în speranța că el poate deveni mai bun: un acasă, unde locuiește o familie. Permiteți-mi să vă informez că nu ați reușit să vă îndepliniți obiectivele mandatelor. Păcat! Cu regret, Georgina Gabor”.

UVT aruncă peste bord un profesor Bologna

În paranteză fie spus, Georgina Gabor a primit, în 2019, titlul de “Profesor Bologna” din partea studenților săi; conform prezentării de pe site-ul www.profitari.ro, profesorul Bologna sau proful tare “este orice dascăl care depăşeşte graniţele disciplinei pe care o predă şi găseşte căi inedite pentru a se apropia de studenţi, este cel care le câştigă prezenţa, respectul şi atenţia prin creativitatea metodelor de predare, prin jovialitatea şi uşurinţa cu care se lasă înţeles, prin darul oratoriei şi răbdare”.

Cum s-a ajuns atunci la situația ca un cadru didactic cu două decenii de activitate în UVT, apreciat de studenți, să fie aruncat ca o măsea stricată?! Motivul oficial a fost acela că Georgina Gabor nu a respectat metodologia specială de predare elaborată de universitate în contextul pandemiei, însă cunoscătorii stării de lucruri din UVT achiesează, mai degrabă, la afirmația profesoarei “executate” de universitate: “În loc ca problemele pe care le-am tot semnalat să fie rezolvate, iată, cel mai simplu lucru e să-l scoți din cale pe cel care le-a scos în evidență”.

Nu mor caii când vor câinii

La scurt timp după publicarea scrisorii deschise, doamna Gabor a primit din partea UVT decizia de sancționare cu desfacerea contractului de muncă, iar lecturarea acesteia a determinat-o să revină asupra hotărârii inițiale de a nu-și căuta dreptatea în instanță. Asta pentru că a surprins-o să vadă cum este pusă la zid în textul deciziei de sancționare, în condițiile în care a pus atât suflet în munca sa de-a lungul celor două decenii petrecute în UVT.

Ca urmare, în 12 mai 2021, Georgina Gabor a chemat în judecată Universitatea de Vest, solicitând instanței anularea deciziei de desfacere a contractului de muncă, iar demersul său în justiție a fost unul încununat de succes. Prin sentința civilă din 14 octombrie 2021, Tribunalul Timiș a dispus anularea deciziei de sancţionare şi înlocuirea sancţiunii disciplinare a desfacerii contractului de muncă cu avertisment scris, reîncadrarea doamnei Gabor în funcţia deţinută anterior şi obligarea UVT la plata salariilor indexate şi reactualizate şi a celorlalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta, începând cu data desfacerii contractului de muncă şi până la reintegrarea efectivă. Sentința instanței de fond a fost păstrată și de instanța de apel, astfel că rectorul Marilen Pirtea s-a văzut nevoit ca, în 12 noiembrie 2021, să semneze o altă decizie, de această dată una de reintegrare a Georginei Gabor în funcția de lector universitar.

Concluziile comisiei de disciplină, ignorate de decan

Vom prezenta, în continuare, pasaje relevante din motivarea instanței de judecată, din care reiese abuzul flagrant căruia i-a căzut victimă doamna Gabor, aceasta fiind concediată în condițiile în care însăși comisia de disciplină care a analizat cazul dumneaei a considerat că abaterea comisă era una de o gravitate redusă!

Astfel, completul de judecată a susținut că, raportat la faptele imputate, nu poate ignora concluziile Comisiei de Analiză Disciplinară a UVT, din cadrul procesului-verbal de desfășurare a cercetării disciplinare prealabile, care sunau astfel: “În mod indubitabil, metodologia aprobată de UVT din data de 24.09.2020 are un caracter obligatoriu cu consecința sancționării disciplinare.

Comisia reține că, la începutul anului universitar, înainte de a avea cunoștință de aceasta, doamna Gabor Georgina Oana a stabilit de comun acord cu studenții ca interacționarea pe parcursul anului universitar să se facă via email, aceasta considerând că este adecvată specificului cursului. Din analiza Metodologiei UVT, această modalitate de interacționare nu este interzisă, fiind agreată ca metodă complementară de desfășurare a procesului educational (…)

Se poate constata că doamna Gabor Georgina Oana este de bună credință; pe de o parte, în raporturile cu studenții, nu a schimbat înțelegerea convenită, respectiv de-a interacționa via email, iar pe de altă parte a considerat că, prin comunicarea cu studenții via email, procesul educațional va fi îndeplinit, deoarece acest tip de comunicare nu este interzis (…) Din succesiunea evenimentelor putem trage concluzia că alegerea metodei de predare complementare nu a fost făcută cu intenția de-a perturba procesul de învățământ (…)

Comisia, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți, concluzionează că fapta cercetată constituie abatere disciplinară și recomandă ca la propunerea și adoptarea deciziei de sancționare, precum și la individualizarea sancțiunii, să se rețină gravitatea redusă a abaterii disciplinare și a gradului de vinovăție, precum și atitudinea de recunoaștere și de cooperare de care a dat dovada doamna Gabor Georgina Oana”.

Dacă nu intri pe Google Meet, nu exiști?

Se impune o precizare: metodologia de care se vorbește în procesul-verbal de cercetare disciplinară prevedea ca, în contextul pandemiei, procesul educaţional din cadrul UVT să se desfășoare prin utilizarea unei platforme de e-learning gestionate de UVT sau prin folosirea Google Classroom plus utilizarea instrumentelor pentru videoconferință Google Meet ori Cisco Webex.

Pornind de la aceste reglementări, Claudiu Mesaroș – decan al Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării (cel care a propus desfacerea contractului de muncă) – și Senatul UVT (forul care a aprobat concedierea profesoarei) au ajuns la concluzia că, neutilizând strict aceste instrumente digitale, doamna Gabor nu și-ar fi predat cursurile în semestrul I al anului universitar 2020/2021.

Lucru fals, fiindcă lectorul Georgina Gabor a abordat diferit comunicarea cu studenții săi, optând pentru o corespondență online săptămânală, prin e-mail, cu privire la sarcinile primite de studenți, variantă stabilită de comun acord cu aceștia înainte de elaborarea de către UVT a metodologiei privind activitățile online. Prin e-mail, Georgina Gabor a verificat elaborarea de către studenți a eseurilor, pe care le-a analizat și le-a evaluat, așa cum reiese și din documentele puse la dispoziția Comisiei de Analiză Disciplinară de către șeful ierarhic al doamnei Gabor, directorul de departament Gheorghe Clitan.

Socoteala din birourile UVT nu s-a potrivit cu cea din instanță

Revenind la motivarea hotărârii instanței de judecată, mai consemnăm că aceasta a observat că “având în vedere faptul că din probatoriul administrat în cauză, rezultă că reclamanta este sancționată pentru prima dată pentru o abatere disciplinară, măsura sancționării cu desfacerea contractului individual de munca este nejustificată în raport cu gravitatea abaterii disciplinare”.

Nu știm pe ce au mizat decidenții din UVT în momentul în care au pus la cale mazilirea profesoarei incomode, dar era de natura evidenței că aplicarea celei mai severe sancțiuni unui salariat fără antecedente disciplinare nu are cum să reziste într-un eventual proces. E greu de crezut că juriștii universității – ca să nu mai vorbim de corpul profesoral al Facultății de Drept din cadrul UVT – nu i-au avertizat pe cei implicați în orchestrarea “execuției” Georginei Gabor că demersul lor are șanse mari de a fi anulat de instanța de judecată. Și, totuși, capetele luminate din UVT au mers mai departe, sperând în mod ușuratic că victima lor nu va riposta pe cale judiciară. S-au înșelat.