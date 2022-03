O femeie din Odesa a fugit din calea războiului alături de 25 de căței. Doar 5 erau ai ei, pe restul îi adăpostea

O femeie din Odesa nu s-a îndurat să-și lase animalele de companie și a fugit din calea războiului cu toți cei 25 de căței. Femeia a tranzitat duminică țara noastră, în drum spre Polonia, unde a găsit deja o casă unde să poată trăi liniștită alături de cățeii pe care îi adoră.

Mila a fost până de curând educatoare, la o grădiniță din Odesa. A lăsat totul în urmă și a fugit din calea bombardamentelor, cu tot cu cei 25 de bișoni pe care îi adăpostea. Femeia de 40 de ani spune că s-a gândit timp de trei zile, după ce a început atacul asupra Ucrainei, ce să facă cu prietenii săi patrupezi. Doar 5 îi aparțin, ceilalți erau doar găzduiți în casa ei.

„Câinii ăștia sunt copiii mei, mă simt responsabilă pentru ei pentru că eu i-am adăpostit. Nu i-am putut lăsa. Trei zile am încercat să aleg pe cine să iau și pe cine să las, dar nu am putut face asta”, spune Milă.

Îngrozită de atacuri, femeia și-a pus cățeii în mășină și a fugit în Republica Moldova împreună cu două prietene. De acolo, a plecat în România, la Iași. Acolo, cu ajutorul unui voluntar au găsit o femeie care le-a pus la dispoziție propria casă, peste noapte.

„Eram în drum spre vamă când primesc un telefon disperat, domnule profesor ajutați-mă, mai multe femei și 25 de cățeluși așteaptă la graniță să fie ajutați, m-au sunat foarte mulți oameni. Au fost dificultăți, abia la 2 noapte am reușit să cazăm această familie. M-a impresionat atașamentul acestor femei față de căței. Nu acceptau să stea departe de cățelușii lor și au dormit împreună. Dimineață, i-am condus cu lacrimi în ochi”, a spus voluntarul Silviu Gurlui.

„Când încep să mă gândesc la viitor mă apucă groaza. Am decis să trăiesc … cu pași mici. Uite astăzi, plecăm în Polonia. Toate aceste zile am trăit stresată, un stres îngrozitor. Îmi era frică pentru mine, pentru cei apropiați care au rămas în Mariupol și pe care nu am cum să îi ajut”, a mai spus Milă.

Duminică, cu mășina burdușita, Mila a plecat mai departe, spre Polonia unde, cu ajutorul iubitorilor de animale, și-a găsit o nouă locuință.

