Alba-neagra cu informațiile publice la Universitatea de Vest din Timișoara

În orașul în care s-a murit (și) pentru libertatea de exprimare, o universitate a ajuns să secretizeze informațiile publice. Nu pe toate, ci pe acelea care, odată dezvăluite, ar putea scoate la suprafață mizerii din sistem.

Un parcurs profesional ținut la secret

Să o luăm cu începutul. În articolul „În numele tatălui, al soțului și al mamei! Cu un CV bazat pe joburi în familie și ZERO vechime în specialitatea studiilor, o piloasă a fost angajată ilegal de Primăria Timișoara și numită directoare de Nicolae Robu„, publicat în 4 martie de „Renașterea bănățeană”, am făcut public parcursul profesional extrem de subțire al Patriciei Chelbu-Goje, tânăra angajată de primărie fără să îndeplinească condițiile legale și numită apoi director interimar al Serviciului Public Creșe de un primar care merge orbește pe mâna Rodicăi Aurelian, cucoana ajunsă fraudulos în funcția de șefă a Serviciului Resurse Umane.

Obligată de instanța de judecată să îi prezinte unui petent CV-ul doamnei Chelbu-Goje, mai exact informațiile referitoare la studiile efectuate și la parcursul profesional, Primăria Timișoara a catadicsit să pună în practică doar prima parte, astfel că am aflat cu toții că tânăra în vârstă acum de 25 de ani a absolvit în 2016 Facultatea de Drept a Universității de Vest Timișoara (UVT), an în care a început și un master la aceeași facultate.

Tot din acel articol ați aflat și că, în septembrie anul trecut, doamna Patricia Chelbu-Goje – de-acum fosta șefă a creșelor, dacă demiterea în direct a respectivei s-a produs și în realitate – și-a mai găsit un job de trei ore pe zi, ca profesoară de Economie la Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret”, instituție de învățământ privată a cărei directoare este nimeni alta decât mama sa.

UVT zice că notele studenților sunt secrete, dar le afișează pe site!

Ce nu vă prezentasem în articolul respectiv a fost că încercarea noastră de a obține de la Universitatea de Vest câteva detalii cu privire la masterul Patriciei Chelbu-Goje s-a izbit de secretomania reprezentanților instituției de învățământ.

Vă explicăm imediat. Înainte de a ne adresa celor de la UVT, am navigat pe site-ul Facultății de Drept, unde am descoperit un tabel intitulat “Rezultate finale retrași și respinși master carieră judiciară 7.10.2016”, iar în tabel am găsit-o pe Patricia Chelbu-Goje, care, conform datelor din tabel, fusese respinsă din cauza neachitării taxei de confirmare (150 de lei) și a taxei de școlarizare (700 de lei).

În mod firesc, ne-am pus întrebarea: dacă aia era lista finală cu respinșii la master, iar doamna Chelbu-Goje figura pe ea, atunci cât de adevărată era informația din CV-ul prezentat de primărie, cum că tânăra începuse masterul în 2016? Nu am tras concluzii pripite și, luând în considerare că era posibil ca lista finală să nu fie chiar… finală, iar Patricia să-și fi plătit în ceasul al 13-lea taxele, am contactat Universitatea de Vest, solicitând să ne comunice câteva informații cu privire la masterul susținut de doamna în cauză: media celor patru ani de facultate încheiați cu diploma de licență, media obținută la examenul de licență, media cu care a fost admisă la studiile de master la specializarea Carieră judiciară și media cu care a finalizat studiile de master.

Răspunsul Departamentului de Comunicare, Imagine și Marketing Instituțional al UVT a fost sec: nu vă dăm nimic pentru că… protecția datelor personale, adică GDPR (General Data Protection Regulation).

Bine, răspunsul era ambalat mai frumos, așa cum te poți aștepta din partea unui departament cu o asemenea titulatură pompoasă, noi am extras esența. Cică notele alea reprezentau niște date cu caracter personal, iar regulamentul respectiv îi interzicea cu desăvârșire universității să le transmită ziarului.

OK, putem înțelege chestia asta, legea e lege și basta, dar dacă așa stau lucrurile, cum se face că jumătate dintre informațiile solicitate de noi (media de licență și nota la concursul de admitere la master) erau și sunt disponibile, la liber, pe site-ul universității, iar la ele au acces nu doar cititorii ziarului nostru, ci alte câteva miliarde de potențiali internauți?

Numele a sute de studenți și mii de note sunt publice pe www.uvt.ro, iar universitatea ne servește tromboane cu GDPR-ul?! Sau nu e vorba de nici un trombon, interdicția chiar există, dar Universitatea de Vest încalcă la greu regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal? N-au decât să bifeze reprezentanții UVT varianta corectă. Revenind la masterul Patriciei Chelbu-Goje, concluzia e că nu avem nici o concluzie, fiindcă cele două documente oficiale pe care le deținem, CV-ul remis de primărie și tabelul acela postat pe site-ul universității, se contrazic reciproc.

Absolventă de Drept, profesoară de Economie

În fine, nu ne-am cramponat de treaba asta, am scris articolul din 4 martie în care n-am pus sub semnul întrebării masterul doamnei cu pricina, dar am continuat să săpăm pe subiect. Ne-am pus o nouă întrebare – cum s-a apucat doamna Chelbu-Goje să predea Economie la Liceul UCECOM, când, conform CV-ului, dumneaei făcuse doar Dreptul? – și am încercat să găsim răspunsul. Atenție, nu spunem că e ilegală chestia asta, ci doar ne exprimăm mirarea!

Facultatea care nu apare în CV

În documentarea subiectului, am aflat că la Inspectoratul Școlar Județean Timiș fusese depusă o adeverință din care rezulta că doamna în cauză era licențiată promoția 2018 a Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor din cadrul UVT, domeniul Finanțe, programul de studii Finanțe și Bănci, facultate făcută la zi! Cu alte cuvinte, doamna Patricia Chelbu-Goje urmase, la un moment dat, cursurile a două facultăți în paralel, ambele la zi, iar ultimul an, 2017-2018, îl făcuse simultan cu jobul de la primărie… O capacitate femeia asta, nu-i așa?

Bun, dacă tânăra Patricia este dublu licențiată din iulie 2018, atunci de ce această a doua facultate NU APARE în CV-ul remis, în octombrie 2018, de Primăria Timișoara petentului care a câștigat procesul cu municipalitatea, Lucian Mugur Serdean?! Și încă o chestie extrem de interesantă: chiar în ziua în care a apărut articolul nostru, directoarea Liceului UCECOM, Mirela Goje, mama tinerei Patricia, a anunțat inspectoratul școlar că fiica sa a reziliat contractul cu liceul! Așa, peste noapte…

O nouă solicitare către UVT

Fiindcă aceste două detalii – absența licenței în științe economice din CV, respectiv rezilierea intempestivă a contractului cu liceul – reprezentau tot atâtea motive de suspiciune cu privire la absolvirea celei de-a doua facultăți, am revenit cu o solicitare de informații la UVT.

Prin adresa datată 7 martie 2019, am solicitat conducerii UVT ca, în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, să ne comunice dacă doamna Patricia Chelbu-Goje este licențiată (promoția 2018) a Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor, iar în subsidiar, în cazul unui răspuns afirmativ, solicitam permisiunea de a consulta diploma de licență a doamnei respective.

Adică nu ceream o copie, ci doar să vedem cu ochii noștri diploma… Subliniem: de această dată nu mai voiam să ni se transmită notele de la examene, ci ceva mult mai banal, să ni se confirme sau să ni se infirme informația pe care o dețineam.

Răspuns la indigo

Răspunsul departamentului cu nume pompos al UVT a fost același: nu vă spunem nimic, absolut nimic! Nu vă spunem nici dacă Patricia Chelbu-Goje a absolvit sau nu facultatea de economie și, cu atât mai mult, nu vă arătăm nici o diplomă. Adică universității îi interzice atât Legea 544/2001, cât și GDPR să admită dacă X sau Y a fost student la Vest?!

Da! Adică dacă trimiteam o nouă solicitare către UVT în care rugam onor instituția să îmi confirme sau să îmi infirme informația că deținătoarea Premiului Nobel pentru Literatură, Herta Muller, a absolvit, în 1976, Facultatea de Filologie a UVT, răspunsul era identic, nu îți spunem nimic, pentru că GDPR?! Conform logicii celor de la UVT, da!

Discriminare incredibilă

Dar de fapt, nu. Răspunsul halucinant ne era dedicat doar nouă, ziarului! În exact aceleași zile în care reprezentanții UVT pregăteau non-răspunsul pentru noi, același timișorean care, cu ajutorul instanței de judecată, obliga primăria la transparență, Lucian Mugur Serdean, solicita Universității de Vest informații identice ca obiect cu ale noastre și nu doar că primea răspunsurile dorite, dar obținea chiar mai mult decât atât!

Domnul Serdean voia să știe dacă două persoane, un domn și o doamnă – întâmplător tot șefi prin Primăria Timișoara – au urmat cursuri postuniversitare în anumite perioade la Facultatea de Drept a UVT, iar universitatea îi confirma petentului informațiile pe care acesta le avea ba, mai mult, îi comunica și numele dinaintea căsătoriei al doamnei respective, un detaliu pe care Lucian Mugur Serdean nu îl ceruse!

Juristele, mai tari ca rectorul

Uluiți de discriminarea cu care ne confruntam, l-am contactat telefonic pe rectorul Universității de Vest, deputatul Marilen Pirtea, i-am expus situația și l-am rugat să lămurească lucrurile.

Domnul Pirtea ne-a promis că se va interesa despre acest subiect și că, după ce va vorbi cu cei care au furnizat cele două răspunsuri diferite pe aceeași temă, ne va putea prezenta opinia sa.

Peste două zile am inițiat un schimb de SMS-uri cu rectorul UVT, care ne-a precizat că singura informație pe care o putem primi din partea instituției este că doamna Patricia Chelbu-Goje are licență și master finalizate la Facultatea de Drept.

Atât. Tăcere totală cu privire la licența în economie! Am renunțat la mesaje și l-am sunat pe domnul Pirtea, pentru a obține un răspuns complet. Iar uluiala inițială a fost nimic față de uimirea ce ne-a cuprins discutând cu rectorul UVT.

Domnul deputat ne-a explicat că nu a putut convinge juristele din subordine să ne răspundă la întrebarea “A fost sau n-a fost Patricia Chelbu-Goje studentă la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor?” și că or fi fost întrebările noastre și ale lui Lucian Mugur Serdean identice, dar răspunsurile pot diferi în funcție de datele ce urmau a fi comunicate, în sensul că, pe de o parte, avem o confirmare a studiilor masterale de drept efectuate de către domnul și doamna din speța cetățeanului timișorean, iar de cealaltă parte, am putea avea o infirmare a efectuării studiilor de licență în economie de către doamna Patricia Chelbu-Goje. Iar în acest al doilea caz, cică doamnele juriste ale UVT se tem că, dacă ne-ar răspunde nouă, ar putea fi date în judecată de către doamna Chelbu-Goje (?!).

Poftim?! Adică dacă UVT ne-ar spune “Nu, dom’le, doamna de care întrebați n-a făcut nici o facultate de economie la noi!”, respectiva ar da în judecată instituția!

Explicația doamnelor juriste este de un ridicol grotesc: cum să te dea o persoană în judecată pentru că ai spus despre ea că n-a absolvit o anumită facultate, dacă n-a absolvit-o?!?

Tăcere peste tot

Asta nu e explicație, e praf în ochi. Substratul acestei veritabile omerta instituite la UVT este altul: dacă – subliniem, dacă! – Patricia Chelbu-Goje n-a absolvit facultatea de economie la Universitatea de Vest, așa cum scrie în adeverința existentă la ISJ Timiș, atunci fosta șefă a creșelor din Timișoara ar putea avea o problemă mare cât China.

Cu speranța că persoana în cauză va dori să facă lumină asupra acestui aspect, am sunat vineri la Serviciul Public Creșe.

A răspuns o voce feminină tânără, care mi-a solicitat să mă prezint. După ce mi-am declinat identitatea, au urmat câteva secunde bune de tăcere, urmate de rugămintea de a-mi lăsa numărul de telefon, cu promisiunea că voi fi contactat ulterior de doamna Chelbu-Goje.

Acum, habar n-am dacă am vorbit cu Patricia Chelbu-Goje în persoană sau cu vreo colegă de-a dumneaei, cert este că nu m-a mai sunat nimeni înapoi…

Din dorința de a afla adevărul, am mai făcut un demers: tot vineri l-am contactat telefonic pe tatăl vitreg al Patriciei, Gheorghe Goje, care, în calitatea sa de profesor exact la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor din cadrul UVT, era și dumnealui în măsură să elucideze misterul.

Din păcate, și domnul Goje l-a luat pe „nu” în brațe, refuzând să îmi confirme dacă fiica sa a absolvit facultatea unde dânsul este profesor, dar manifestându-și, în același timp, disponibilitatea de a se întâlni cu mine față în față, în cursul acestei săptămâni, pentru a discuta pe marginea acestui subiect.

N-am înțeles de ce pentru un simplu „da” sau „nu” este nevoie de o întâlnire live, dar am depășit momentul.

Cum subiectul articolului de față îl reprezintă în primul rând secretomania Universității de Vest și doar în subsidiar dezlegarea misterului de tipul „A fost sau n-a fost?”, am publicat informațiile pe care le avem în acest moment.

În momentul în care vom avea răspunsul și la întrebarea care a generat acest articol, îl vom face public.