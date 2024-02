O echipă de cercetători de la Universitatea Politehnica Timișoara, premiată la Gala Cercetării Românești.

Gala Cercetării Românești a adus, anul acesta, o nouă recunoaștere unei echipe de cadre didactice și cercetători de la Universitatea Politehnica Timișoara.

Echipa condusă de profesorul Radu-Emil Precup, membru corespondent al Academiei Române și director al Școlii Doctorale din cadrul UPT, formată din conferenţiar Claudia-Adina Bojan-Dragoş, conferenţiar Adriana-Nicoleta Albu, şef de lucrări Raul-Cristian Roman, şef de lucrări Alexandra-Iulia Szedlak-Stînean, asistent Elena-Lorena Hedrea şi doctorand Iuliu Alexandru Zamfirache a fost recompensată, la Gala Cercetării Românești 2024, categoria Științe inginerești, cu premiul „Henri Coandă”, împreună cu suma de 300.000 de lei, pentru cercetările de pionierat.

Echipa a abordat în ultimii cinci ani aspecte de cercetare teoretică şi aplicativă în diverse subdomenii ale automaticii: regulatoare fuzzy de complexitate redusă, tehnici de acordare a parametrilor regulatoarelor folosind experimente, tehnici de învăţare automată în sisteme de reglare, performanţe foarte bune garantate de sistemele dezvoltate, observatoare pentru sisteme mecatronice, tehnici bazate pe produs tensorial şi inteligenţă artificială în modelare matematică, predicţie, reglare şi luarea deciziilor în diverse domenii inclusiv medicale.

Pe parcursul ultimilor ani, echipa s-a închegat ca un colectiv de cercetare puternic, recunoscut atât pe plan naţional cât şi pe plan internaţional, au transmis reprezentanții UPT.

Astfel, rezultatele echipei au fost apreciate în perioada 2019-2023 prin:

– indicatori scientometrici remarcabili ai autorilor, exprimaţi prin indici Hirsch şi numere de citări de valori extrem de mari pentru domeniul în care lucrează şi publică autorii,

– nominalizarea lor ca membri în comitete editoriale ale unor reviste de prestigiu şi în comitetele de program ale unor conferinţe de prestigiu,

– rezultatele remarcabile obţinute în activitatea de cercetare contractuală în domeniu, reflectată prin contracte consistente, obţinute prin competiţie,

– 12 lucrări publicate în reviste de prestigiu sunt recunoscute de Web of Science ca Highly Cited Papers,

– 5 lucrări publicate în reviste de prestigiu sunt recunoscute de Web of Science ca Hot Papers,

– două Premii „Tudor Tănăsescu” ale Academiei Române,

– două titluri de Doctor Honoris Causa primite de liderul echipei din partea unor universităţi din străinătate,

– plasarea constantă a doi dintre membrii echipei în World’s Top 2% Scientists List, conform unor studii efectuate de Stanford University pe baza rezultatelor din Scopus,

– includerea liderului echipei în Research.com Ranking of Top Scientists in Electronics and Electrical Engineering în poziţia 1131 a clasamentului mondial şi prima poziţie în România.