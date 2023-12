Incident ciudat la graniță! Fostul ministru Marius Budăi, surprins într-o mașină furată

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, care a demisionat în urma scandalului „azilelor groazei”, a fost surprins la punctul de trecere a frontierei Sculeni într-o mașină furată.

Sâmbătă seară, la punctul de trecere a frontierei Sculeni/județul Iași, s-a prezentat la verificările de frontieră, pe sensul de intrare în țară, un autoturism marca Audi A6 fabricat 2009, care era înmatriculat în România în anul 2015, pe numele parlamentarului Dan-Constantin Șlincu, conform Sursa Zilei.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că autoturismul respectiv figurează cu alertă în SIS-bun căutat pentru confiscare, alertă emisă de autoritățile din Belgia la data de 05.01.2016.

În autoturism se aflau Marius Budăi și Dan-Constantin Șlincu, ambii membri ai Parlamentului României. Cei doi au prezentat la controlul de frontieră pașapoarte diplomatice.

Polițiștii de frontieră au deschis dosar penal pentru infracțiunea de tăinuire, iar mașina a fost confiscată și dusă la sediul PTF Sculeni.

Marius Budăi, prima reacție după ce a fost surprins într-o mașină furată: Am crezut că e o farsă când ne-au zis că e furată

Fostul ministru marius Budăi a reacționat, în direct la România TV, după ce a apărut informația că, sâmbătă seara, la Sculeni, a fost surprins, alături de un alt parlamentar, într-o mașină furată.

„Eram în mașina colegului care a cumpărat-o în 2015 de la o persoană din Galați, care fusese luată din Belgia.

Colegul meu a cumpărat o de bună-credință. Aseară am aflat că era dată în urmărire din 2016.

Când am intrat în țară ni s-a comunicat că e furată. O să am o discuție cu MAI, sunt 8 ani de când a cumpărat-o. Era deja înmatriculată în România.

Am crezut că e o farsă când ne-au zis că e furată. Ne-au informat despre proceduri, au zis că mașina trebuie să rămână pe loc. Am chemat altă mașină și am plecat spre casă.

Poliția de Frontieră și cei d ela Vamă au fost profesioniști”, a spus Marius Budăi.

Sursa: stiripesurse.ro