Se oprește curentul la Timișoara și în mai multe localități din judeţ, în perioada 18 – 24 decembrie

Ziua / Data Localitatea, strada afectata Orar Luni , 18 Decembrie 2023 Peciu Nou, Zona intrare in Peciu Nou dinspre Timisoara 09:00 – 17:00 Mosnita Noua, SP VI si consumatori din zona SP VI, SP II 09:00 – 17:00 Urseni, Str. Bisericii, Unirii, Dealului, Mare, Morii, Garii, Timis, Viilor 09:00 – 17:00 Timisoara, Calea Aradului km6 (p), Lacului (p), Fructelor(p), Paul Constantinescu(p), Fraternității (p), Pavel Jumanca (p), Ana Ipatescu (p) 09:00 – 17:00 Dumbravita, Bd. Petre Tutea (p), Ion Creanga (p), Emil Cioran (p) 09:00 – 17:00 Sannicolau Mare, AGRICOLOSOLE, CRR I, DJDP, CRR II 09:00 – 17:00 Voiteni, MIANO ENERGY 09:00 – 17:00 Fibis, Zona la intrare in Fibis dinspre Pischia 09:00 – 17:00 Cosava 09:00 – 17:00 Marţi , 19 Decembrie 2023 Deta, str.Victoriei (p), Stefan cel Mare (p), Sc. g-rala clasele 1-8 09:00 – 17:00 Mosnita Noua, Ferma Rotarescu, Kubala Tools Romania(si Zona in spatele firmei), SP VI (si consumatori din zona SP VI), SP II 09:00 – 17:00 Jimbolia, str. Canepei,SC Can Leo 09:00 – 17:00 Timisoara, str. Piatra Craiului (p), Dropiei (p), Dr. Nicolae Paulescu (p), Johann Wolfgang von Goethe (p), Eneas (p), Hebe (p), Gh. Ranetti (p), Glad (p), Calea Torontalului (p) 09:00 – 17:00 Bunea Mare, Igris, Varias 09:00 – 17:00 Dudestii Noi, S.P.P.1, Legume, TEHNODIESEL, Ferma Oi 09:00 – 17:00 Miercuri, 20 Decembrie 2023 Timisoara, str. Radu de la Afumati (p), Adam Mickiewicz (p), Banul Severinului (p), Pictor Theodor Aman (p), Ion Ionescu de la Brad bl. A74 sc. B , Silistra nr 21 sc. B 09:00 – 17:00 Hitias 09:00 – 17:00 Sarbova, KCT Timis Management (noncasnic) 09:00 – 17:00 Biled, Zona 1 la 171 09:00 – 17:00 Mosnita Noua, SP VI (si consumatori din zona SP VI), SP I, Ferma Rotarescu, Kubala Tools Romania Si Zona din spatele firmei), SP VI (si consumatori din zona SP VI), SP II, str. Magnoliei 13 09:00 – 17:00 Teremia Mare 09:00 – 17:00 Nadrag, Str.Izvodea, Metalurgistilor, Scolii, Liceu Traian Grozavescu, BL. 1,2,3,6,8,10 09:30 – 17:30 Joi , 21 Decembrie 2023 Timisoara, str. Martir Eugen Nagy (p) 09:00 – 17:00 Faget, SP Bega Minerale 09:00 – 17:00 Teremia Mare 09:00 – 17:00 Dumbravita, str. Hans Christian Andersen (p), Buenos Aires (p), Bd. Ion Creangă (p), William Shakespeare (p), Joseph Rudyard Kipling (p) 09:00 – 17:00 Ciacova, str. Eminescu, Carpati, Traian Vuia (p) 09:00 – 17:00 Giroc, Zona langa Rudicica 09:00 – 17:00 Lugoj, foraje 17-21 09:30 – 17:30 Vineri , 22 Decembrie 2023 Timisoara, Str.Iosif Nemoianu 13, 1 Decembrie nr.90 09:00 – 17:00 Teremia Mare 09:00 – 17:00 Buzias, str.Ion Vidu (inclusiv blocurile din zona morii) Principala(p), Timisului, Semenicului, Andrei Muresanu(p), Avram Iancu (p), Soara Buzias 09:00 – 17:00