Harry Belafonte a murit. Marele cântăreț și actor avea 96 de ani

Cântărețul și actorul Harry Belafonte a murit la 96 de ani, potrivit Reuters. Starul a cunoscut succesul în muzică cu hitul anilor 1950 „Day O” („Banana Boat”), înainte de a se îndrepta către activismul politic.

Harry Belafonte a câștigat și un premiu Tony pentru actorie și a apărut în numeroase lungmetraje. Artistul a finanțat numeroase inițiative din anii 1960, a făcut campanie împotriva sărăciei, a apartheidului și SIDA în Africa și a susținut personalități politice de stânga precum Fidel Castro din Cuba și Hugo Chavez din Venezuela, conform observatornews.ro.

Belafonte s-a născut în 1927 în clasa muncitoare Harlem, New York, și și-a petrecut opt ​​ani din copilărie în Jamaica natală a părinților săi săraci. S-a întors la New York pentru liceu, dar s-a luptat cu dislexia și a abandonat școala la începutul adolescenței. Și-a luat diverse slujbe, lucrând în piețe și în cartierul de confecții al orașului, apoi s-a înscris în marina americană la vârsta de 17 ani în martie 1944, lucrând ca încărcător de muniții la o bază din New Jersey.

După încheierea războiului, a lucrat ca asistent de portar, dar a aspirat să devină actor, după ce a văzut piese de teatru la American Negro Theatre din New York (împreună cu colegul său Sidney Poitier). A urmat cursuri de actorie.

Și-a lansat albumul de debut în 1954, o colecție de cântece populare tradiționale. Cel de-al doilea album al său a fost primul număr 1 în noul top al albumelor Billboard din SUA în martie 1956, dar succesul său a fost întrecut de cel de-al treilea album din anul următor, Calypso, cu cântece din moștenirea sa jamaicană. A adus pentru prima dată stilul calypso și a devenit primul album care s-a vândut în peste un milion de copii în SUA.

Foto: Sky News