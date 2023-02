Gina Pistol se retrage din televiziune

Gina Pistol a decis să ia o pauză de la cariera sa în televiziune, după 7 ani de colaborare cu postul TV Antena 1, în timpul cărora a prezentat emisiunile de succes „Chefi la cuțite” și „Asia Express”.

Gina Pistol a anunțat acest lucru printr-un mesaj postat pe Instagram:

”Am tot scris si rescris. O sa incerc sa nu mai plang 😔

Deci:

Simpaticilor, dupa cum bine stiti, acusi se fac doi ani de cand am devenit mama si am inceput o noua viata.

In acesti doi ani in care mi-am continuat si activitatea ca prezentator la Chefi la cutite, mi-am dat seama ca imi doresc sa-mi dedic mai mult timp mie, familiei si in special fiicei mele. Ca si pentru voi si pentru mine acesti ani au fost foarte complicati. Nimic nu a fost asa cum stiam noi.

Anul acesta am decis sa-mi inchei povestea cu emisiunea @chefilacutite si cu o echipa de oameni minunati de la care am invatat foarte multe lucruri despre magia numita televiziune.

Vreau sa multumesc intregii echipe de prieteni pentru 11 sezoane minunate de Chefi la cutite si 3 de Asia Express. Le multumesc celor TREI MAGNIFICI: @chef_catalin_scarlatescu, @chefflorindumitrescu, @chef.sorinbontea.official, care mi-au devenit prieteni si voua pentru ca ati fost alaturi de mine in aceasta aventura minunata a vietii mele.

Vreau sa-i mai multumesc in mod special @mona.segall pentru increderea pe care a avut-o in mine, pentru toata rabdarea si pentru toate lectiile pe care mi le-a dat cu cea mai mare delicatete din lume.

Simpaticilor, aventura mea, continua!

Momentan alaturi de cel mai important om din viata mea, Josephine, si in viitor alaturi si de voi! Sa ne revedem cu bine la tv.

Pina atunci sunt aici. Nu foarte des, dar atat de des cat pot!😊🤗

Va pup,Gina”, este mesajul transmis.

Foto: FB/Gina Pistol