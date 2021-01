Funcționarii timișoreni care jonglează cu autorizațiile de construire au în spate doar vacanțe mascate, nu și studii de specialitate

La intervale mai mult sau mai puțin regulate, Dominic Fritz anunță, pe Facebook, ce a mai descoperit prin primăria preluată de la Nicolae Robu. Astfel, noul primar a constatat că municipalitatea pierde cu brio o grămadă de procese, eșecuri care se traduc prin sume importante ce trebuie plătite din bugetul local. Așa este, iar cauza principală a acestor procese pierdute este incompetența și/sau reaua-credință a unor funcționari ai municipalității, începând de la șefii mai mari sau mai mici și continuând cu angajații de rând.

Două bile albe: înlocuirile lui Cojan și Crăciun

De la instalarea sa ca primar, Dominic Fritz și-a trecut în cont două bile albe. Prima, prin înlocuirea eternului șef interimar al Poliției Locale, Dorel Cojan, plantat la șefia instituției în 7 ianuarie 2014 și ținut acolo de Nicolae Robu până a pierdut alegerile. Am scris despre situația lui Cojan încă din 2015 – “Interimat perpetuu la conducerea Poliţiei Locale Timişoara” (4 iulie 2015), „Șeful fără examen al poliției locale își bate joc de timișoreni și de prefect” (17 septembrie 2015), „Şocată de interimatul-record de la vârful Poliției Locale Timișoara, Agenția Națională a Funcționarilor Publici îl trage de mânecă pe <<primarul Feisbuc>>” (12 octombrie 2015) -, dar, ani la rând, domnul Robu s-a făcut că plouă și a continuat să-l țină în brațe pe Cojan. A decontat această mostră de aroganță în 27 septembrie 2020.

A doua bilă albă a lui Fritz o reprezintă înlocuirea șefei interimare a Serviciului Public Creșe, Gabriela Crăciun, care își dăduse întreaga măsură a competenței în vara pandemică a anului trecut, cu ocazia înscrierii copiilor în creșe. Nu-i vorbă, doamna Crăciun nici n-avea cum să performeze în funcția în care a fost parașutată, iar acest aspect l-am prezentat încă de la numirea ei ca șefă interimară peste creșele timișorene, în articolul publicat în 7 iunie 2019 și intitulat “Un serviciu public din Timișoara este căpușat de piloase pentru că așa a zis Rodica”.

Ca atare, nu avem cum să nu salutăm renunțarea la Cojan și Crăciun, însă mazilirea acestora trebuie urmată rapid de o curățenie absolut necesară în mai toate birourile, serviciile și direcțiile primăriei. Sigur, una e să înlocuiești șefii interimari și alta e să concediezi funcționari care au dat concursuri pe posturi, chiar dacă acele concursuri au fost, în dese rânduri, doar simulacre. Când, însă, incompetența și/sau reaua-credință pot fi probate, atunci sancționarea drastică a funcționarilor aflați în culpă ar trebui pusă în aplicare fără temeri de genul “Vai, dar ne va da angajatul X în judecată!”. Da, poate vă va da și ce dacă?! Continuați mai bine să acceptați și chiar să acoperiți impostura, incompetența și abuzurile care derivă din acestea, decât să vă asumați unul sau mai multe procese, pe care s-ar putea să aveți surpriza să le câștigați?

Curățenia la Resurse Umane, absolut obligatorie

Dacă va dori să taie răul de la rădăcină, atunci Dominic Fritz ar trebui să facă ordine, în primul rând, în Serviciul Resurse Umane, acolo unde șefa acestui serviciu – ajunsă ea însăși ilegal în funcție -, Rodica Aurelian, face absolut ce vrea încă de pe vremea lui Gheorghe Ciuhandu. Este suficient ca Dominic Fritz să „răsfoiască” arhiva online a ziarului nostru, pentru a înțelege despre ce vorbim.

Angajarea unor personaje care n-au absolut nici o treabă cu fișa postului a devenit marcă înregistrată Rodica Aurelian: de la absolvenți de medicină fără rezidențiat în cadrul Serviciului Public de Asistență Medicală Școlară, la medici ginecologi în cadrul… Serviciului Public Creșe, de la subinginerîn construcții pus șef de creșă, la persoane fără studii economice plantate în departamente financiar-contabile și lista poate continua.

Neprofesionalism la Urbanism

Vom îmbogăți această arhivă cu articolul de față, în care vom prezenta noi detalii cu privire la impostura – care, inevitabil, generează incompetență și/sau rea-credință – existentă în cadrul Direcției Generale de Urbanism a Primăriei Municipiului Timișoara.

Nu este pentru prima oară când intrăm în culisele – deși termenul mai potrivit ar fi tenebrele – direcției de urbanism a municipalității timișorene, vă reamintim doar două dintre articolele care i-au avut drept protagoniști pe funcționarii acestei direcții: “Un funcționar al Primăriei Timişoara a cumpărat de la angajatorul său, prin încălcarea legii, un apartament la preţ promoţional” (9 octombrie 2017, protagonist – Marcel Loghin, consilier) și “Impostura din primărie dă peste cap viața timișorenilor. Un funcționar cu pregătire zero în urbanism semnează autorizații de construire pline de nereguli” (2 martie 2020, protagonist – Lucreția Croitoru, consilier).

Eroina articolului din martie 2020, Lucreția Croitoru, nu are ce căuta în Direcția Generală de Urbanism, dintr-un motiv cât se poate de simplu: așa cum am scris atunci, dumneaei nu are studiile necesare ocupării postului de consilier. Doamna Croitoru nu are studii superioare de inginerie civilă, arhitectură sau urbanism, așa cum se cer candidaților la concursurile organizate de Primăria Timișoara pentru ocuparea diverselor posturi din cadrul Direcției Generale de Urbanism, ci este absolventă a Facultății de Mecanică. Ca atare, erorile – voite sau nu – strecurate în autorizațiile de construire pe care le elaborează sunt absolut explicabile: femeia n-are habar cu ce se mănâncă jobul pentru care ridică un salariu anual de 54.347 de lei, conform ultimei declarații de avere.

Nu-i vorbă, din banii ăia are toate șansele să înceapă să și dea înapoi: Lucreția Croitoru a primit, în 30 octombrie 2019, o amendă contravențională de 5.000 de lei din partea Inspectoratului Regional în Construcții Vest, pentru emiterea unei autorizații de construire prin încălcarea legii. Doamna Croitoru a contestat în instanță procesul-verbal de contravenție, dar, în 29 octombrie 2020, Judecătoria Timișoara i-a respins plângerea ca neîntemeiată. Sigur, procesul nu e finalizat, urmează apelul, iar Lucreția Croitoru va încerca să-i convingă pe judecătorii Tribunalului Timiș că a fost sancționată pe nedrept. Și asta nu este singura amendă primită de Lucreția Croitoru de la IRC Vest, ci singura contestată. A mai primit amenzi în nume propriu, a mai primit amenzi și primăria pentru autorizații de construire procesate de doamna Croitoru.

Lucreția Croitoru a pierdut, în prima instanță, procesul cu inspectoratul în construcții

Revenind la articolul publicat în martie anul trecut, credem că ar fi necesară o completare. Timișoreanul Voicu Căpriță, care s-a trezit vecin cu un “duplex” imobiliar ce maschează, de fapt, mai multe apartamente de tip locuințe colective, și care solicită în instanță anularea autorizației de construire elaborate de… Lucreția Croitoru, are acum, ca argument, inclusiv raportul de expertiză tehnică judiciară solicitat de Tribunalul Timiș!

În document sunt enumerate, negru pe alb, nelegalitățile comise în elaborarea autorizației de construire, printre care inexistența studiului de însorire și lipsa acordului notarial al vecinilor afectați. Inginerul mecanic Lucreția Croitoru a comis-o din nou…

Conform surselor noastre, madam Croitoru ar fi fost angajată în Primăria Timișoara în cadrul Serviciului Relaționare Directă cu cetățenii, acolo unde este suficient să ai studii superioare, nefiind nevoie de o anumită specializare. Cum a ajuns apoi Lucreția Croitoru să semneze autorizații de construire în Direcția Generală de Urbanism asta numai Rodica Aurelian știe. Și, dacă-l va interesa subiectul, ar putea afla și primarul Dominic Fritz. Dacă nu, nu.

Inspectoratul în construcții, somat să ia atitudine

Culmea imposturii a fost atinsă recent de funcționarii Direcției Generale de Urbanism, într-un răspuns expediat Inspectoratului Regional în Construcții Vest (IRC Vest). Vă explicăm imediat. Activistul civic Lucian Mugur Șerdean – coșmarul multor funcționari cu schelete în dulap – a trimis, în 2 decembrie 2020, o sesizare pe adresa IRC Vest în care semnala faptul că funcționarul Lucreția Croitoru a procesat mai multe autorizații de construire (erau menționate patru AC-uri din luna noiembrie 2020), deși ea are pregătire de inginer mecanic, ceea ce se traduce prin încălcarea prevederilor articolului 5, indice 1 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Ce scrie acolo: “În vederea asigurării nivelului de competență tehnică necesar pentru emiterea în condițiile legii a certificatelor de urbanism si autorizațiilor de construire, autoritățile administrației publice competente iau măsurile organizatorice necesare pentru constituirea în cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean/al primarului/primarului general al municipiului București și pentru funcționarea potrivit prevederilor legale aplicabile a structurii de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și executării lucrărilor de construcții, condusă de arhitectul-șef și având in componență personal cu pregătire adecvată în domeniile urbanismului, arhitecturii și construcțiilor”.

Mai clar de atât nu se poate. Bun, Lucian Mugur Șerdean nu s-a mulțumit doar să le semnaleze celor de la IRC Vest acest aspect, ci le-a solicitat să îi și comunice măsurile luate în cazul cu pricina.

IRC Vest se adresează lui Fritz, dar îi răspunde Urbanismul

La rândul său, IRC Vest a expediat, în 3 decembrie 2020, o depeșă către Primăria Municipiului Timișoara, solicitând primarului Dominic Fritz să îi comunice dacă semnatara acelor autorizații de construire se încadrează în prevederile legale. În 10 decembrie 2020, IRC Vest primește răspunsul, dar nu din partea primarului Dominic Fritz, ci chiar de la Direcția Generală de Urbanism!

Impostura semnată și ștampilată din Direcția Generală de Urbanism

Ei bine, în adresa respectivă, urbanismul îi explică doct inspectoratului că, potrivit art. 81 al Ordinului 939/2009 de aprobare a normelor de aplicare a Legii nr. 50/1991, “Autorităţile administraţiei publice locale/judeţene/centrale emitente ale certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare, au obligaţia să asigure pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului structurilor de specialitate din cadrul aparatului propriu” (alin. 1) și că “În aplicarea prevederilor alin. (1), autorităţile vor asigura participarea periodică a personalului, la programe şi alte forme de instruire adecvate domeniilor de activitate, privind pregătirea şi/sau perfecţionarea acestora, potrivit legii, organizate de organisme ale administraţiei publice centrale sau locale, de instituţii de învăţământ superior, asociaţii profesionale, precum şi de alte organizaţii de profil” (alin. 2). În concluzie – mai transmitea depeșa urbaniștilor – “având în vedere studiile de bază și cursurile de formare profesională în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și executării lucrărilor de construcții a personalului care se ocupă de emiterea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și aprobare PUG/PUZ/PUD, considerăm că aceasta are pregătirea adecvată pentru exercitarea atribuțiilor conform fișei postului”.

Vacanțele mascate țin locul studiilor de specialitate?!

Cu alte cuvinte, chiar dacă nu are studii de specialitate în inginerie civilă, urbanism sau arhitectură, Lucreția Croitoru putea semna autorizații de construire pentru că are cursuri de formare profesională?! Adică deja celebrele cursuri de perfecționare ale funcționarilor publici – în fapt, vacanțe mascate de o săptămână, la mare sau la munte, devoalate în ultimii ani în mass-media din întreaga țară – au ajuns să înlocuiască studiile superioare în inginerie civilă, urbanism sau arhitectură?

Ca să înțelegeți mai exact gogomăniile transmise de cei de la Urbanism, spicuim câteva pasaje din două articole de presă. Astfel, în 16 august 2017, pe www.recorder.ro era publicat articolul “O vară de neuitat. Tocmai am plătit 5 milioane de euro pentru concediile mascate ale funcționarilor”, în care se scria așa:

“O lege care ar fi trebuit să ridice nivelul de pregătire al angajaților din instituțiile publice, garantându-le accesul la cursuri de formare profesională, a fost pervertită într-o uriașă afacere turistică. Mii de funcționari sunt trimiși anual în stațiuni de pe litoral, la munte sau la băi, câte șapte zile, la hoteluri de trei și patru stele, însoțiți de familie și cu servicii all inclusive asigurate. Toate acestea, sub umbrela unor așa-zise cursuri de formare profesională. Organizate de firme private, cursurile se țin superficial sau nu se țin deloc și inclusiv Institutul Național de Administrație – autoritatea de stat care ar trebui să le supravegheze – recunoaște că fenomenul a scăpat de sub control și că ele reprezintă, de fapt, concedii suportate din bani publici. Aceste practici au început în 2009, pe fondul unor reorganizări instituționale haotice, și au luat amploare în ultimii doi ani”.

De asemenea, într-un reportaj din seria “România furată”, publicat în 23 septembrie 2018 pe site-ul www.digi24.ro și intitulat “Mii de bugetari merg anual în vacanțe de lux mascate, plătite din bani publici”, se dezvăluiau următoarele: “Mii de funcționari publici beneficiează anual de o vacanță de lux la mare, de o săptămână, plătită din bani publici. Cazarea e la un hotel de 3 sau 4 stele, mâncarea și băutură e în sistem all-inclusiv. Funcționarii își pot lua cu ei soțul sau soția, chiar și copiii. Costurile pentru cazarea și masa acestora sunt achitate tot din bani publici. Pentru a da o tentă legală acestui concediu de lux, totul e mascat sub forma unui curs de perfecționare. Cazarea și masa costă de 5 ori mai mult decât cursul. Contractele de acest gen se atribuie direct unor firme agreate. Afacerea are la bază angajați ai statului, care controlează aceste firme sau câștigă bani de pe urma ei”.

Deci cum e cu “pregătirea adecvată pentru exercitarea atribuțiilor conform fișei postului” a Lucreției Croitoru? Cu cursuri de formare profesională de genul ăsta? Chiar dacă – strict de dragul discuției – am presupune că aceste cursuri de formare profesională sunt organizate ireproșabil și tot nu ar putea suplini vreodată absența studiilor superioare de inginerie civilă, arhitectură sau urbanism, ci ar putea, cel mult, să le completeze, acesta fiind, de fapt, și sensul prevederilor legale din Ordinul 939/2009!

Condițiile de concurs impun studii superioare de specialitate, nu cursuri de perfecționare

Incredibila impostură asumată public de Direcția Generală de Urbanism a Primăriei Timișoara prin acel răspuns oficial trimis către Inspectoratul Regional în Construcții Vest este dată în vileag chiar de site-ul municipalității timișorene. Astfel, în anunțurile la concursuri postate pe site, candidații pentru un post la Serviciul Certificări și Autorizări din cadrul Direcției Generale de Urbanism, trebuie să aibă exclusiv “studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – ramura de inginerie civilă/ arhitectură și urbanism”. Dacă ar fi veridice aberațiile emise de reprezentanții Direcției Generale de Urbanism, atunci la aceste concursuri ar fi trebuit acceptați toți absolvenții de studii superioare, indiferent de specializare, în ideea că ar urma ulterior să fure meserie din mers, în acele vacanțe mascate la mare și la munte… Bun, la fel de adevărat este și că acele condiții de concurs au fost, nu o dată, încălcate, asta fiind explicația angajării atâtor incompetenți în Primăria Timișoara.

Condițiile de ocupare a posturilor la Serviciul Certificări și Autorizări sunt clare, dar în culise lucrurile stau altfel

Din păcate, Inspectoratul Regional în Construcții Vest s-a mulțumit să ia act de răspunsul halucinant al urbaniștilor și să-l redirecționeze către Lucian Mugur Șerdean, în loc să demareze un control amplu la respectiva direcție pentru a depista și alți impostori. Pentru că da, Lucreția Croitoru nu reprezintă un caz singular.

Impostură până la capăt

Să vedem și cine sunt semnatarii incredibilului document emanat de Direcția Generală de Urbanism: arhitectul-șef interimar Monica Mitrofan, șeful Serviciului Certificări și Autorizări, Gabriela Borcsi, consiliera Gabriella Nagy și consiliera… Lucreția Croitoru (!!). Da, da, chiar inginerul mecanic cu zero pregătire în urbanism semnează răspunsul în care se susține că totul e OK! Fabulos.

Dar asta nu e totul. Conform surselor noastre, se pare că nici măcar șefa Serviciului Certificări și Autorizări, Gabriela Borcsi, nu ar avea studii în inginerie civilă/arhitectură/urbanism, ci în ingineria instalațiilor, specialitate care aparține, e adevărat, tot Facultății de Construcții, dar nu e același lucru cu primele trei. La rândul său, Gabriela Borcsi este o clientă fidelă a Inspectoratului Regional în Construcții Vest, care a amendat-o în mai multe rânduri. Până acum, doamna Borcsi a pierdut trei procese din trei în prima instanță, toate având ca obiect anularea unor procese-verbale de contravenție încheiate pe numele său de inspectorii IRC Vest.

Despre aceeași Gabriela Borcsi, www.adevarul.ro scria, în toamna anului 2019, că, în urma unui control al Camerei de Conturi Timiș, s-a descoperit că ea a primit gratuit teren pentru casă de la Primăria Timișoara, în timp ce firma soţului său deţine o vilă nouă într-un cartier rezidenţial.

În ceea ce o privește pe cea de-a treia semnatară a documentului menționat mai sus, Gabriella Nagy, conform www.pressalert.ro, aceasta este cercetată penal ca suspect în dosarul în care se anchetează moartea studentului Vlad Baici, produsă în 17 septembrie 2017, când poarta de intrare în Timișoara, de pe Calea Lugojului, s-a prăbușit în timpul furtunii peste mașina în care se afla. De asemenea, potrivit surselor din interiorul primăriei, nici Gabriella Nagy nu ar avea studii de inginerie civilă/arhitectură/urbanism, ci de mecanică.

Funcționarii cu atribuții delicate, aleși pe sprânceană

De altfel, în Direcția Generală de Urbanism a Primăriei Municipiului Timișoara, absența studiilor de specialitate pare să fie regula, nu excepția. Sursele noastre susțin că, din întregul personal care se ocupă în această direcție de procesarea documentațiilor referitoare la autorizații de construire, certificate de urbanism și planuri urbanistice zonale, doar șapte funcționari – cu tot cu arhitectul-șef interimar – au studii de inginerie civilă/arhitectură/urbanism! În schimb, ceilalți 12 angajați cu atribuțiile mai sus menționate au, după caz, studii de ingineria instalațiilor, inginerie mecanică sau inginerie hidrotehnică. Ce legătură au aceste specializări cu autorizațiile de construire, certificatele de urbanism ori cu PUZ-urile știu doar Rodica Aurelian și Serviciul Resurse Umane…

Mingea e în terenul lui Dominic Fritz

A, și să nu uităm cei doi secretari și cele două secretare care completează organigrama Direcției Generale de Urbanism… Au fost chiar cinci, dar Bianca Oltean a promovat în carieră, a ajuns secretara noului primar. Chiar așa, Dominic Fritz poate afla de la Bianca informații la prima mână cu privire la ceea se întâmplă la Direcția Generală de Urbanism. Ba chiar și la a doua mână, dacă ne gândim că, atunci când folosește mașina de serviciu, îl are ca șofer pe Remus Vîlcea, soțul consilierei Lilianei Vîlcea, subordonată fidelă a Gabrielei Borcsi și una dintre cele trei angajate care au ca sarcină exclusivă procesarea documentațiilor de autorizații de construire, alături de inginerul mecanic Lucreția Croitoru și inginerul hidrotehnic Dalia Ieremiaș. Totul e ca Dominic Fritz să și vrea să afle adevărul.