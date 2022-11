Exclusiv! Primarul Dominic Fritz a pregătit terenul instalării ilegale a unei secretare într-un fotoliu de director și i-a asigurat ulterior protecție totală! (Audio și capturi WhatsApp)

În 7 aprilie 2022 am demarat un serial care o are drept protagonistă pe doamna Cătălina Jahn, fostă candidată a USR Timiș la alegerile parlamentare din 2020 și ulterior instalată ilegal, în noiembrie 2021, în funcția de director adjunct la SC Piețe SA, după o fulminantă carieră de secretară.

După ce am dezvăluit că doamna Jahn nu știa nici măcar titlurile legilor cu care se presupune că lucrează, că a fost acceptată pe blat la simulacrul de concurs (fiind eliminată dintre condițiile de participare la procedura de selecție fix experiența în consultanță în management sau în funcții de conducere, pe care respectiva nu o avea, însă care era obligatorie conform OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice!) și că USR Timiș o ține în brațe, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE) din cadrul IPJ Timiș s-au autosesizat și au descins, după o lună, în 12 mai 2022, la sediul SC Piețe SA din Mehala, știre pe care ați aflat-o în exclusivitate tot din “Renașterea bănățeană”.

La peste șase luni de la acțiunea celor de la SICE, impostoarea Cătălina Jahn continuă să încaseze ilegal un salariu deloc de neglijat (14.000 de lei brut pe lună) aferent funcției de director adjunct, singura mișcare importantă în toată această perioadă reprezentând-o demiterea directorului general Liviu Cocean de către Consiliul de Administrație al SC Piețe SA.

Acest lucru s-a întâmplat în 29 septembrie 2022, când CA al Piețe SA a anunțat că l-a îndepărtat pe Cocean “pentru grave abateri de management și suspiciuni întemeiate de comitere a unor fapte de natură penală, constatate în urma mai multor controale”. Asta după ce, cu o zi înainte, mass-media din Timișoara primea pe mail un comunicat nesemnat și neasumat din care afla că directorul general al societății fusese denunțat la parchet.

Amestecul lui Fritz în “concursul” de la Piețe, denunțat la parchet!

Ceea ce nu știa însă presa și, pe cale de consecință, nici timișorenii era că decizia CA al Piețe SA, aplaudată instantaneu de primarul Dominic Fritz, venea la trei luni și jumătate de la… denunțul depus la SICE de către Liviu Cocean, referitor la ocuparea funcției de director adjunct de către Cătălina Jahn!

Vă prezentăm, în exclusivitate, denunțul depus în data de 14 iunie 2022 și având numărul de înregistrare 117450, formulat de către fostul director general al societății tutelate de Consiliul Local Timișoara, Liviu Cocean. “Doresc să declar că pentru atingerea acestui obiectiv s-a exercitat o presiune nefirească asupra mea din partea mai multor persoane.

În prima fază din partea primarului Dominic Fritz, care a fost direct interesat de toate aspectele privind organigrama și atribuțiile pe care le va avea viitorul director adjunct, solicitându-mi în cadrul discuției din 27 mai 2021 documentele pe care în aceeași zi i le-am pus la dispoziție. După cum reiese clar și din discuție, personal aveam în vedere în viitor angajarea unui director adjunct, cu contract de muncă și fișa postului, exact așa cum am fost eu angajat în trecut, și nu cu mandat.

Ulterior, presiunile au continuat prin intermediul șefului de cabinet al primarului Dominic Fritz, Dan Reșitnec. În acest sens, doresc să menționez că la începutul lunii iulie 2021 am mers la cabinetul primarului însoțit de colegul Ulucian Petre, pentru o discuție legată de contractul de concesiune dintre Piețe SA și Consiliul Local al Municipiului Timișoara, contract care expira în luna noiembrie.

La acea întâlnire, domnul Dan Reșitnec mi-a solicitat fișa postului directorului adjunct și o simulare pe calendar pentru un concurs la director adjunct conform OUG 109/2011. În data de 15 iulie 2021 am transmis domnului Dan Reșitnec documentele solicitate. În data de 13 august 2021, Dan Reșitnec mi-a transmis indicații concrete legat de atribuțiile pe care și le dorește pentru viitorul director adjunct al Piețe SA.

În data de 3 septembrie 2021, în cadrul vizitei realizate la Piața 700 – Sector Flori, obiectiv reabilitat de către Piețe SA după incendiul din luna februarie, domnul primar Dominic Fritz mi-a cerut să îl însoțesc împreună cu domnul Dan Reșitnec până la primărie. Din startul discuției, domnul Fritz m-a întrebat de ce nu am demarat până acum selecția pentru postul de director adjunct, sugerându-mi chiar ca și propunere de temă a lucrării <piețele volante>.

I-am răspuns că urma să propun CA Piețe începutul acestui demers, dar că în cazul criteriilor de selecție, a scrisorii de așteptări sau a temei lucrării de concurs, atribuțiile revin consiliului de administrație. În acest sens, vreau să mărturisesc că am fost total surprins când la examenul desfășurat pentru funcția de director adjunct, doamna Cătălina Jahn a avut o lucrare exact pe acest subiect al <piețelor volante>.

În data de 17 septembrie 2021, am avut o întâlnire cu domnul Dan Reșitnec la primărie. Motivul invocat inițial a fost acela de a mi se prezenta necesitatea mutării urgente a căsuțelor din Piața Traian, întrucât acolo urma a se desfășura un eveniment al Asociației Cetățean de Traian, lucru destul de straniu, întrucât se știa că făcusem deja toate demersurile pentru ca în week-end-ul acela, 18-19 septembrie, să le mutăm.

Totodată, șeful de cabinet al primarului mi-a solicitat să îi pun la dispoziție extrasul din lege referitor la selectarea directorilor, lucru pe care l-am făcut. La scurt timp, acesta mi-a solicitat și <varianta finală de anunț>, moment în care am simțit că lucrurile se îndreaptă într-o direcție subiectivă, întrucât acesta era un atribut al CA Piețe. Am răspuns <sigur>, dar nu am transmis documentul.

Doresc să precizez că aceste solicitări au venit chiar în ziua în care s-a desfășurat ședința de CA, în care s-au stabilit criteriile de selecție pentru directorul adjunct și scrisoarea de așteptări. De asemenea, o altă persoană care a exercitat o presiune constantă pentru organizarea cât mai rapidă a selecției directorului adjunct a fost domnul Octavian Ghiran, membru CA și ulterior președinte. Consider că dânsul a avut un rol important în impunerea criteriilor de selecție pentru directorul adjunct, acestea dovedindu-se a fi mulate pe profilul doamnei Cătălina Jahn.

Odată ajuns președinte CA Piețe, consider că domnul Ghiran a trecut deliberat cu vederea faptul că doamna Cătălina Jahn nu a elaborat și prezentat în termenul legal de 60 de zile o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, conform articolului 36 din OUG 109/2011. Urmare a neîndeplinirii acestei condiții, consider că mandatul directorului adjunct ar fi trebuit să înceteze, prin revocarea acesteia din funcție de către CA Piețe.

Astfel, în urma verificării deciziilor CA, am constatat acest fapt enunțat mai sus și consider că inclusiv în prezent, prin menținerea în funcție a doamnei Cătălina Jahn, se produce un prejudiciu material pentru SC Piețe SA. În acest moment se știe faptul că eu dețin aceste informații și din acest motiv consider că se dorește îndepărtarea mea din funcție. De asemenea, consider că se încearcă astfel reașezarea societății pe alte principii de funcționare, unele care nu au nici o legătură cu transparența decizională sau legalitatea actului administrativ.

Tot ca dovadă a presiunilor care au fost exercitate asupra mea, doresc să prezint un eveniment care a avut loc în data de 31 ianuarie 2022, în cabinetul domnului primar Dominic Fritz, întâlnire la care au fost prezenți acesta, Octavian Ghiran, Cătălina Jahn, Raul Ambruș și subsemnatul. Această întâlnire a avut loc în contextul în care am fost informat că domnul primar este supărat pe mine pentru că nu se mișcă lucrurile în direcția dorită.

Odată ajuns la întâlnire, mi s-a cerut cu subiect și predicat, ca în cel mai scurt timp să modificăm organigrama în sensul acordării de atribuții suplimentare directorului adjunct Cătălina Jahn, în speță Compartimentul curățenie și piețele volante. Urmare a acestor noi atribuții, mi s-a transmis foarte clar faptul că directorul adjunct va trebui să aibă un salariu la nivelul directorului economic, în cuantum de 14.000 lei.

Totodată, am fost chestionat legat de întârzierea achiziției unui automobil pentru directorul adjunct, fapt considerat deplasat. Doresc să menționez că pentru aceste trei solicitări, au existat și înaintea acestei întâlniri episoade în care domnul Octavian Ghiran punea presiune asupra mea, motivând că ele sunt expresia dorinței primarului.

Doresc să subliniez faptul că s-a creat o presiune nefirească asupra activității societății din partea domnului Ghiran, mergând până în zona depășirii în mod abuziv a atribuțiilor de administrator al Piețe SA, de imixtiune în partea executivă a activității companiei, de implicare nefirească în zona de achiziții publice ale societății, de intimidare fățișă a unor angajați cu scopul vădit de a îi determina să demisioneze.

În calitate de director general al Piețe SA, acționând în mod responsabil și corect în conducerea societății până la acest moment, consider că este de datoria mea să evidențiez aceste aspecte neconforme și ilegale”.

Șeful de cabinet al primarului: “Să-i dăm și ceva atribuții reale”

La denunțul prezentat mai sus, Liviu Cocean a atașat și capturi ale discuțiilor purtate pe WhatsApp cu câteva luni bune înainte de mascarada în urma căreia Cătălina Jahn a ajuns cocoțată în fotoliul de director adjunct al SC Piețe SA.

Astfel, în 27 mai 2021, exact cum povestea în denunț, Liviu Cocean i-a transmis pe WhatsApp primarului Dominic Fritz mai multe documente legate de organizarea procedurii de selecție a directorului adjunct al SC Piețe SA – organigrama veche și statul de funcții aferent și organigrama nouă și statul de funcții conex -, detaliindu-i diferențele dintre cele două organigrame.

“Aveți și un ROF (n.r. Regulament de Organizare și Funcționare)? M-ar interesa ce atribuții vor avea directorul și directorul adjunct”, i-a comunicat Dominic Fritz directorului general de la acea vreme al SC Piețe SA, Liviu Cocean. Omul i-a răspuns: “Atribuțiile sunt date de fișa postului (…) Nu am fișele la dispoziție. La directorul adjunct spre exemplu vom putea discuta înainte de angajare. Dar în prealabil trebuie generat postul.

Vă asigur că tot demersul este transparent”. Dialogul s-a încheiat cu anunțul lui Fritz, “Revin cu o părere”, “părere” care s-a concretizat peste două săptămâni și ceva, în conversația pe care Liviu Cocean a purtat-o, în 15 iulie 2021, cu șeful de cabinet al primarului, Dan Reșitnec. După ce a primit de la Liviu Cocean fișa postului de director adjunct și o simulare de calendar al concursului, domnul Reșitnec i-a răspuns șefului piețelor astfel:

“La fișa postului la responsabilități cred că ar fi ok de adăugat ceva de genul: 1. Verifică activitatea administratorilor piețelor și punerea în aplicare a dispozițiilor primite de către departamentul de organizare Piețe; 2. Prezintă propuneri de îmbunătățire a activității desfășurate în Piețe; 3. Analizează propunerile și problemele raportate de comercianții care își desfășoară activitatea în piețe și propune soluții bazate pe acestea. Ca să îi dăm și ceva atribuții reale (n.r. – sublinierea ne aparține). Iar ca propunere de calendar vezi dacă ar fi estimativă ceva de genul: ședință CA: 27.08.2021, anunț selecție: 01.09.2021, depunere candidaturi: 17.09.2021, rezultatul selecției dosarelor: 20.09.2021, depunere contestații: 22.09.2021, interviu: 24.09.2021”.

Lucrurile nu s-au mișcat atât de rapid cum și-au dorit antemergătorii Cătălinei Jahn, domnii Fritz și Reșitnec, ci cu o întârziere de o lună și jumătate, dar totul e bine când e termină cu bine, nu-i așa?

Consiliul de administrație este de paie, Fritz și Reșitnec trag sforile

Recunoaștem că ne-a intrigat propoziția scrisă de domnul Dan Reșitnec -“Ca să îi dăm și ceva atribuții reale” – și am încercat să înțelegem ce se ascunde în spatele ei. Adică, ori atribuțiile din fișa postului de director adjunct sunt fictive, doar pentru a se putea justifica scoaterea postului în procedura de selecție, ori pe viitorul director adjunct l-ar fi depășit complexitatea atribuțiilor, astfel că i s-au trasat și câteva sarcini mai ușoare, pe măsura capacității acestuia.

Drept urmare, l-am contactat luni, 21 noiembrie, pe WhatsApp, pe șeful de cabinet al primarului Timișoarei, Dan Reșitnec: “Am o informație pe care încerc să o verific. Mai precis, am aflat că dumneavoastră și domnul primar Fritz v-ați fi implicat, în cursul anului trecut, în stabilirea fișei postului de director adjunct la SC Piețe SA, care a fost ocupat ulterior, în urma unei proceduri de selecție, de colega dumneavoastră de partid, Cătălina Jahn.

Este adevărată sau falsă informația respectivă? Dacă este adevărată, vă rog să-mi precizați articolele din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice care permit primarului și sefului său de cabinet să se substituie consiliului de administrație în stabilirea atribuțiilor din fișa postului directorului adjunct al unei întreprinderi publice”. La o distanță de câteva minute, i-am trimis același mesaj și primarului Dominic Fritz. Așa cum ne-a obișnuit cea mai “transparentă” administrație din istoria orașului, cei doi locatari din primăria de sticlă mată n-au avut nici o reacție.

Membrii CA au întors armele degeaba, ordinul nu se discută, se execută

Seria de articole din primăvară coroborate cu descinderea polițiștilor de la SICE și deschiderea unui dosar penal instrumentat de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara i-au pus pe jar pe membrii Consiliului de Administrație al SC Piețe SA. Prin pixurile acestora, primarul Dominic Fritz își instalase protejata în fotoliul de director adjunct, iar acum urma să fie chemați să dea cu subsemnatul în fața organelor de cercetare penală. Mai mult, după ce am dezvăluit că și administratorii SC Piețe SA au fost numiți cu încălcarea prevederilor OUG 109/2011, unii dintre aceștia, în frunte cu președintele CA Octavian Ghiran, i-au cerut Cătălinei Jahn demisia! Ce nu face omul ca să-și scape pielea…

Doar că tentativa membrilor consiliului de administrație de a o debarca pe directoarea adjunctă a eșuat, în condițiile în care oamenii ăia nu au nici o putere reală, după cum s-a văzut din cele relatate mai sus. Având protecția declarată a primarului Dominic Fritz, Cătălina Jahn nu doar că nu a dispărut din schemă, dar a început să clocească planuri de răzbunare.

Cătălina Jahn: “Dacă n-ar fi Dominic să pună piciorul…”

Într-o discuție pe care a avut-o cu Liviu Cocean, la finele lunii iulie, după tentativa de puci, doamna Jahn i-a spus acestuia că, dacă află ce afaceri are Octavian Ghiran, îl sparge. Desigur că meciul de box dintre Jahn și Ghiran are farmecul său, însă afirmațiile cheie din conversația respectivă sunt altele. Acestea închid orice polemică de genul “a fost sau n-a fost?” cu privire la implicarea primarului Dominic Fritz în instalarea ilegală a distinsei secretare în fotoliul de director adjunct la SC Piețe SA: “Pe mine Dominic m-a susținut, că dacă n-ar fi Dominic să pună piciorul, s-ar scăpa de mult… E bun și adjunct la început, înțelegi? Nu-i musai, dacă nu se poate…”.

Doamna Jahn poate să stea liniștită, înțelegem cu toții. Bine, poate nu chiar cu toții, din moment ce impostoarea cu acte în regulă așteaptă nerăbdătoare clasarea dosarului care zace de șase luni la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara.

Vă prezentăm, în continuare, stenograma fragmentului de conversație în care apar și afirmațiile de mai sus (în pasajele subliniate este vocea lui Liviu Cocean), mai jos fiind și înregistrarea audio.

“Liviu Cocean: – Cum zicea? <Am în plan să-l termin>? Sau cum? (n.r. – Octavian Ghiran, președintele CA al SC Piețe SA, despre Liviu Cocean, pe grupul de whatsapp al lui Dominic Fritz cu membrii USR Timiș aflați în poziții de conducere la Piețe SA).

Cătălina Jahn: <Să-l termin>…<să-l termin pe ăsta>.

L.C.: Azi?

C.J.: Ieri… o zis atuncea… păi când or pus… nu, când or pus… el a pus aia pe grupul lui Dominic, chestia aia <Azi îl termin>… știi cu chestia aia, dar nimeni n-a răspuns nici un pâs, nici… eu nu am răspuns oricum, <Domi> n-o zis nimic, Dan Reșitnec n-o zis nimic, nimeni n-a răspuns la prostia aia, știi…

L.C.: Ai văzut, după ce îi demontam tot, demontam tot… și după aia la sfârșit așa, știi… ca și cum…

C.J.: Dar tu ai văzut ce uitătură de om psihopat are? Dă-l dracu!… tot se strâmbă, tot așa, parcă îi… groaznic…

L.C.: Mie mi-e ciudă că… nu știu… nu l-am mirosit… mi-e ciudă că nu l-am mirosit până acum…

C.J.: Nu știu ce afaceri are, dar dacă aflu ce afaceri are, l-am spart! Și pe el, și pe Dan (Reșitnec)! Dar prima dată trebuie să aflu ce, dar n-am aflat încă. Cred că cu ceva aprobări, ceva, nu știu… ieri n-ai văzut că… ce… la ce firmă zice că are închis tot, ermetizat, cu alarmă, unde lucrează el ?

L.C.: Deci eu asta zic… nu înțeleg cum pe ăsta nu l-am mirosit… sau acolo se duce mielușel ?

C.J.: Da, măi, dar nu e așa, da, da, nu e așa, deci zici că-s oameni diferiți… Tu știi cât e de fățarnic omul ăsta? E diferit, măi, nu e așa… Îs diferiți, îs… Îs diferiți, nu-i așa…Da, că mi-a zis…de vreo trei ori a scris acolo… <mai e un dosar, ia să mă duc la IPJ> (n.r. – Octavian Ghiran). Am tăcut din gură, m-am uitat la Petrică (n.r. – Petre Ulucian, secretar CA al SC Piețe SA). Am vorbit un pic cu Stoica (n.r. – Dan Stoica, membru în CA al SC Piețe SA) băi, hai, fratelo, la noi, că eu mă am bine cu el… na zic… uite… eu am aflat că s-ar… dosarul cu aia… Zice (n.r. – Dan Stoica) măi și eu… că avocatul s-o dus să ducă documentele mele cu experiența la ITM și o zis că nici măcar nu le-ar fi luat… dar mă rog… pentru că îi cum îs și eu pe mandat și așa nu are cum să dea poliției… că nici noi nu suntem la ITM trecuți, că suntem pe mandat.

L.C.: Cum să ducă avocatul documentele tale ?

C.J.: Nu știu, în fine…

L.C.: Zi-mi și mie cum

C.J.: El cu Ghiran o vorbit… Stoica cu Ghiran o vorbit să ducă la ITM documentele mele (n.r. – prin demersul ăsta s-a încercat obținerea unei <confirmări> legale, potrivit căreia Cătălina Jahn ar avea <oricum> experiență în conducerea unei firme, chiar dacă la procedura de selecție organizată pentru funcția de director adjunct al SC Piețe SA, membrii CA nu au solicitat această experiență, în ciuda faptului că era prevăzută expres în OUG 109/2011; astfel, se dorea înaintarea către Inspectoratul Teritorial de Muncă a unor documente traduse din limba germană în limba română, pentru a forța echivalarea așa-zisei experiențe din Germania, care, în fapt, se rezuma la o poziție de <office manager>, adică sarcini de secretariat – așa își trecuse Jahn și în CV! – la o firmă de mult desființată).

L.C.: Da, dar i-ai împuternicit tu ?

C.J.: Omule, tu n-ai văzut că mi-a făcut poză la tot, că eu îs… Să nu mă pun și eu, înțelegi? Că nu vreau… Ghiran, Ghiran… Pe mine Dominic m-a susținut, că dacă n-ar fi Dominic să pună piciorul, s-ar scăpa de mult… E bun și adjunct la început, înțelegi? Nu-i musai, dacă nu se poate… (n.r. – râde)… A zis avocatul că nu mai trebuie să ducă documentele că se pregătește <clasajul>… Acum din două surse… să se claseze naibii și să mă scap odată, că ți-am zis, m-or făcut troacă de porci…și nu merit… (n.r. –neinteligibil)… Ținem aproape, Liviu, le dăm în gură… își face mandatul și dup-aia îs istorie… că mai un mandat nu mai capătă… și atuncea ne aliem cu cine… Ce nebună îs… (n.r. – râde)… sincer acuma, că m-am săturat!

Dacă doamna Jahn s-a săturat, în schimb, noi ne-am păstrat apetitul pentru acest subiect, așa cum veți vedea în zilele următoare. Până la proxima întâlnire cu impostoarea protejată de Dominic Fritz, lansăm o întrebare: de ce, după demiterea lui Liviu Cocean, a fost instalat director interimar Mirel Pop, membru al CA, și nu a preluat chiar directorul adjunct Cătălina Jahn șefia SC Piețe SA? Și o întrebare auxiliară: salariul acela baban e doar pentru prezența scenică?