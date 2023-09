După un an de la inaugurare, la căminul cultural din Bethausen se reface acoperișul.

Dacă tot au ajuns procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Făget să ancheteze pietruirile fictive ale drumurilor asfaltate din Ohaba Lungă, atunci n-ar strica să facă un popas prelungit și la vecinii din Bethausen. Unde ar fi de lucru zi-lumină pentru a se descurca ițele încâlcite de primarul penelist, fost pesedist, Ioan Lihoni.

V-am relatat, în primăvară, două episoade petrecute la Bethausen, unul în care edilul-șef și-a înscenat un accident și unul în care rudele sale au hăituit o echipă de audit a Camerei de Conturi Timiș, dar serialul neregulilor din respectiva comună timișeană este mult mai lung.

Cea mai recentă se petrece în timp real, la căminul cultural din Bethausen, a cărui construire a durat vreo șapte ani, din 2015 până în 2022, an în care a și fost dat în folosință. Doar că, zilele trecute, primarul Ioan Lihoni a dispus refacerea acoperișului, care are doar un an de existență… Sigur, încă de la inaugurarea căminului cultural se vedea cu clar că acel acoperiș era opera unor meșteri de duzină, dar recepția lucrării pare să se fi făcut cu ochii închiși. Acum s-a antamat altă firmă, se plătesc alți bani și se consemnează o altă pagubă în bugetul comunei, fără ca dom’ primar Lihoni să aibă vreo tresărire…

Înainte de publicarea articolului, l-am sunat pe primarul din Bethausen, iată dialogul purtat cu dumnealui:

-Am înțeles că refaceți acoperișul la căminul cultural din Bethausen.

– Nu refacem, numai punem încă o folie. Fiindcă a fost folia defectă, mai punem încă una.

– Deci acel acoperiș albastru care a fost pus inițial…

– Și ăla vine înapoi, că doar tabla e acolo…

– Deci acoperișul albastru l-ați dat jos sau rămâne acolo?

– Tot acolo rămâne, numai se pune o folie. Se pune o folie…

– Am înțeles, dar nu trebuia făcută de prima oară treaba asta?

– Ba da, dar folia respectivă n-o fost atâta de calitate, ca și asta, na…

– Da, dar ați plătit o firmă care trebuia să vă facă un acoperiș bun, acum plătiți o altă firmă ca să repare ce-au stricat primii…

– Dacă a fost folia proastă, ce să fac acum, spune?

– Păi ar trebui să recuperați banii de la firma care a greșit execuția, nu?

– Da, păi aia o să facem, că n-o fost plătit, să nu crezi că am plătit!

– Adică ați dat în folosință căminul cultural și n-ați plătit lucrarea?

– Acuma fiecare are părerile lui, eu știu cine e pus pentru asta… (n.r. – ?!) Bine, altceva, dacă mai doriți…”.

Nu mai doream nimic, dar poate autoritățile de resort vor dori detalii în viitorul apropiat…