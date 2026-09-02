Averse torențiale și vânt puternic în toată țara. ANM a emis o informare meteorologică

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o, miercuri, o informare de vreme instabilă, valabilă în toată țara din 2 septembrie, ora 13, până în 3 septembrie, ora 21.

În acest interval se vor semnala instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ și intensificări ale vântului

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, miercuri (2 septembrie) local în Moldova și nordul Munteniei, iar joi (3 septembrie) pe alocuri în regiunile sudice și estice, precum și în zona montană. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze în general de 40…50 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).

În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10…15 l/mp și izolat de peste 20…30 l/mp.