Final incendiar în Liga de Rugby

Septembrie este luna când se va decerna titlul național în Liga de Rugby. SCM USV Timișoara intră în cursă de pe locul I al clasamentului.

Două etape din sezonul regular se joacă în primele două weekenduri, iar apoi se dispută semifinalele și finalele. Alb-violeții vor evolua în deplasare, în etapele XIII și XIV din Liga de Rugby.

Primul adversar este Rapid București, pe care timişorenii îl vor întâlni sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 11:00. Partida va avea loc în complexul sportiv Dinamo, la stadionul Florea Dumitrache.

„În ultimele două meciuri, am arătat că avem capacitatea de a reveni din orice fel de situație, dar nu putem trece cu vederea unele greșeli pe care le-am făcut. Am încredere că suntem o echipă matură, conștientă că are și astfel de momente, când greșește, iar atunci când ești conștient de lucrurile astea le poți repara. Nu sunt aspecte pe care nu le putem corecta. Știm că Rapidul a devenit un adversar solid, dar noi avem obiectivul nostru și vrem să-l atingem.” – Vlad Neculau, căpitanul SCM USV Timișoara.

Cu două etape înainte de finalul sezonului regular, formaţia bănăţeană se află pe prima poziție, cu 40 de puncte, la egalitate cu Dinamo București, dar cu punctaveraj direct superior.

Rapid este a cincea, cu 26 de puncte, dar cu șanse reale de a prinde semifinalele, pentru că ocupanta locului al patrulea, Steaua (28 de puncte), va sta în ultima etapă.