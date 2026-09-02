Primăria Timișoara mai cere bani Consiliului Județean Timiș pentru stadionul „Eroii Timișoarei”. Simonis: „Primează interesul orașului”

Stadionul „Eroii Timișoarei”, construit în zona Calea Buziașului, va primi o finanțare suplimentară din partea Consiliului Județean Timiș. Președintele instituției, Alfred Simonis, a anunțat că Primăria Timișoara a cerut majorarea contribuției stabilite prin parteneriatul dintre cele două administrații.

CJ Timiș s-a angajat inițial să participe la proiect cu 20 de milioane de lei. Acum, suma ar urma să fie suplimentată cu 1.020.000 de lei, iar decizia trebuie aprobată de consilierii județeni.

„Primăria Timișoara ne-a solicitat suplimentarea celor 20 de milioane de lei prevăzuți în parteneriatul pe care l-am făcut pentru finalizarea construcției stadionului Eroii Timișoarei”, a transmis Alfred Simonis.

În acest scop, urmează să fie convocată pentru marți o ședință a Consiliului Județean Timiș.

„Vom convoca o ședință a Consiliului Județean, care va avea loc marți, pentru suplimentarea sumei inițiale cu încă 1.020.000 de lei pentru că, dincolo de disputele politice, primează interesul orașului”, a declarat președintele CJ Timiș.

Simonis susține că implicarea administrației județene urmărește grăbirea finalizării unei investiții de care are nevoie atât orașul, cât și echipa Politehnica Timișoara.

„Timișoara avea nevoie de o astfel de investiție, Poli la fel. Acestea au fost motivele pentru care am decis să ne implicăm. Ne-am dorit să ajutăm la finalizarea mai rapidă a proiectului care stagna de prea mult timp”, a precizat acesta.

Lucrările au ajuns, potrivit informațiilor prezentate de Simonis, la etapa în care se pregătesc montarea gazonului și instalarea scaunelor, în timp ce în alte zone ale arenei continuă finisajele.

Obiectivul este ca stadionul să poată fi utilizat până la sfârșitul anului 2026, după obținerea avizelor necesare și finalizarea procedurilor de omologare.

„Se speră ca până la finalul acestui an, după obținerea tuturor avizelor și a omologării, Poli să joace aici meciurile de pe teren propriu”, a mai transmis Alfred Simonis.

Arena „Eroii Timișoarei” ar urma să ofere Politehnicii o soluție pentru disputarea meciurilor în Timișoara până la construirea noului stadion de mari dimensiuni care va înlocui fostul „Dan Păltinișanu”.