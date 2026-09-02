Una din cinci școli nu are sisteme de securitate. Ce măsuri pregătește MAI pentru noul an școlar

Ministerul Afacerilor Interne pregătește măsuri suplimentare de securitate pentru începutul anului școlar 2026-2027, dispozitivele Poliției și Jandarmeriei urmând să fie adaptate în funcție de riscurile identificate în fiecare comunitate.

Autoritățile vor să extindă și proiectul-pilot privind utilizarea echipelor canine în zona școlilor pentru combaterea traficului și consumului de droguri.

Măsurile au fost analizate miercuri, în cadrul unei ședințe coordonate de ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, la care au participat ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, reprezentanți ai mai multor ministere și instituții, precum și conducerea Poliției Române, Jandarmeriei și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Principalele riscuri identificate pentru noul an școlar sunt violența, consumul și traficul de droguri, problemele de siguranță rutieră din apropierea școlilor, victimizarea minorilor, inclusiv în mediul online, și riscurile asociate incendiilor și situațiilor de urgență.

Echipe canine în apropierea școlilor

MAI anunță că prezența structurilor operative va fi stabilită în funcție de vulnerabilitățile fiecărei zone. Pentru identificarea acestora vor fi utilizate inclusiv informațiile din Registrul electronic de siguranță școlară.

În ceea ce privește drogurile, autoritățile intenționează să dezvolte proiectul-pilot privind utilizarea echipelor canine în zona unităților de învățământ, în funcție de situația operativă. Structurile specializate vor interveni atunci când există indicii privind activități ilegale.

Poliția va adapta și dispozitivele de siguranță rutieră, cu prioritate în zonele considerate periculoase. Vor continua verificările transportului școlar și instruirea șoferilor.

Ministrul Cătălin Predoiu a precizat că obiectivul nu este amplasarea permanentă a polițiștilor sau jandarmilor în interiorul unităților de învățământ.

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„Nu urmărim o prezență permanentă în interiorul școlilor”, a declarat ministrul, explicând că autoritățile vor să consolideze securitatea în jurul unităților și să direcționeze forțele către zonele în care sunt identificate riscuri.

Una din cinci unități școlare nu are sisteme de securitate

Datele prezentate de MAI arată că, în anul școlar 2025-2026, au fost asigurate măsuri de siguranță pentru 17.774 de unități de învățământ preuniversitar, dintre care 11.101 în mediul rural și 6.673 în orașe.

Numărul infracțiunilor sesizate în școli a scăzut cu 5,4%, potrivit ministerului. Cu toate acestea, 90,7% dintre infracțiunile raportate, respectiv 2.450 de fapte, s-au produs în incinta unităților de învățământ. Cele mai frecvent sesizate fapte de violență sunt cele de natură psihologică, de tip bullying.

În același timp, 22,1% dintre unitățile școlare nu dispun de sisteme de securitate.

MAI mai arată că, dintre cele 25.808 construcții aparținând unităților de învățământ preuniversitar, 15.243 nu fac obiectul avizării și autorizării privind securitatea la incendiu.

În anul școlar trecut, Poliția Română a desfășurat aproape 48.000 de acțiuni pentru prevenirea și combaterea infracționalității în școli și în zonele adiacente și peste 79.000 de activități de informare și prevenire pentru elevi, profesori și părinți.

Pentru anul școlar 2026-2027 vor fi intensificate și acțiunile pentru prevenirea disparițiilor de minori, traficului de persoane și criminalității online, în paralel cu exercițiile de evacuare și controalele privind siguranța la incendiu, potrivit Mediafax.