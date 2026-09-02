Noua stagiune a Teatrului Naţional Timișoara se deschide cu ''Bolnavii''

Noua stagiune a Teatrului Național Timișoara se deschide cu ”Bolnavii”

Naționalul din Timișoara deschide Stagiunea 2026-2027 cu reînnoitul entuziasm al începuturilor și cu energia care caracterizează acest teatru, propunând publicului o serie de spectacole care pun în dialog intelectul și sensibilitatea.

Plecând de la premisa că trebuie să reprezinte un pilon central pentru o comunitate conectată cultural și artistic, TNTm propune în luna septembrie experiențe teatrale ce se adresează direct publicului său fidel și care, totodată, se deschid larg fiecărui spectator care intră în sălile sale de spectacol, întâmplător, în premieră sau pentru că se află în căutarea unui spațiu prietenos, viu, antrenant.

Așadar, în 6 septembrie, de la ora 19, în Sala Mare a Teatrului Național, noua stagiune debutează cu spectacolul ”Bolnavii” de Antonio Álamo, în regia Irinei Moscu.

Dat fiind că luna septembrie este dedicată conștientizării și susținerii comunității persoanelor surde sau cu deficiențe de auz,” Bolnavii”, cel mai nou spectacol al Teatrului Național, este accesibilizat, în premieră, prin interpretare în limba semnelor.

Reflectând una dintre direcțiile importante ale noului management al TNTm, ”Bolnavii” este primul dintr-o serie de spectacole ce vor fi accesibilizate pentru persoane cu nevoi speciale,.

Luna septembrie la Teatrul Național continuă cu ”Mata Hari”, one woman show Roberta Popa (miercuri, 11 septembrie, Studio UȚU), urmat de ”Amintiri din epoca de şcoală” de Mihaela Michailov, regia Ion-Ardeal Ieremia (miercuri, 16 septembrie, Studio UȚU), ”Adevărul” de Florian Zeller, regia Radu Iacoban (vineri, 18 septembrie, Sala Mare), ”Petrecerea de nuntă” după Guy de Maupassant, regia artistică Marie-Louise Bischofberger (sâmbătă, 19 septembrie, Sala Mare), ”O noapte furtunoasă. Un exerciţiu” după I.L. Caragiale, regia Ada Lupu Hausvater (duminică, 20 septembrie, Studio UȚU), ”Sunt o babă comunistă”, scenariu de Călin Ciobotari după Dan Lungu, regia Antonella Cornici (marți, 22 septembrie, Sala Mare).

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Luna septembrie continuă miercuri, 23 septembrie, cu o dublă zi de spectacol – ”De Bergerac. Fantasme din Cyrano” de Michele Santeramo, regia Roberto Bacci (Sala Mare) și ”Underground FM”, one-man show Darie Doklean (Studio UȚU), urmate de ”O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale, regia Ada Lupu Hausvater (vineri, 25 septembrie, Sala Mare),”Canicula” de Antoaneta Zaharia, regia Miruna Radu (duminică, 27 septembrie, Studio UȚU). Iar ultima zi a lunii septembrie va readuce pe scena Teatrului Național unul dintre cele mai așteptate spectacole pentru publicul junior: ”Sarea în bucate’, după Petre Ispirescu, în regia artistică a Mirelei Puia.

Echipa Teatrului Național este pe deplin pregătită să transforme planurile noului mandat în realitate. Responsabilitatea față de publicul prezent și viitor o determină să caute performanța în fiecare dintre inițiativele sale.

Și, nu mai puțin, o determină să facă totul pentru ca fiecare dintre aceste inițiative să rezoneze în comunitate, consolidând Naționalul timișorean ca spațiu vibrant și profund conectat.

Biletele la spectacolele TNTm pot fi achiziționate online, pe www.tntm.ro sau fizic, la Agenția de bilete „Mărășești”, str. Mărășești nr. 2, orar marți – duminică, orele 11 – 19.