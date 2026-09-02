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Primar din Hunedoara, mort într-un accident cu tractorul. Edilul se afla la al șaptelea mandat

Autor: Renaşterea bănăţeană Publicat:
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Primar din Hunedoara, mort într-un accident cu tractorul. Edilul se afla la al șaptelea mandat

Damian Diniș, primarul comunei Băița din județul Hunedoara, a încetat din viață miercuri, 2 septembrie, la vârsta de 58 de ani, în urma unui grav accident agricol.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, autoritățile din Deva au fost sesizate în jurul orei 16:40. Din primele verificări, se pare că utilajul pe care edilul îl conducea s-a răsturnat pe un teren situat în afara drumurilor publice, prinzându-l sub el.

Echipajele de intervenție sosite rapid la fața locului nu au mai putut să îi salveze viața, fiind constatat decesul. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate mecanismul și circumstanțele în care s-a produs nefericitul eveniment.

Conducea comuna de peste un sfert de secol

Damian Diniș era unul dintre cei mai longevivi primari din județul Hunedoara, aflându-se la conducerea administrației locale din Băița neîntrerupt din anul 2000. La alegerile locale din 2024, acesta obținuse cel de-al șaptelea mandat consecutiv în fruntea comunității.

Pe lângă activitatea din primărie, edilul ocupa și funcția de președinte al Filialei Județene Hunedoara a Asociației Comunelor din România (ACoR).

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