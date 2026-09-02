Timișoara are o nouă sală de scrimă

O nouă sală de scrimă urmează să fie inaugurată la Timișoara, pe Strada Johann Heinrich Pestalozzi nr. 22, ce va purta numele antrenorului Tudor Petruș.

Deschiderea coincide cu primul concurs pe care îl va găzdui, în zilele de 12 și 13 septembrie. Invitată specială este Laura Badea, sportiva pe care Tudor Petruș a pregătit-o pentru titlul olimpic de la Atlanta din 1996.

Prima competiție este organizată de ACS Titanii Timișoara pentru categoriile de vârstă U8, U10, U12, U14, precum și pentru adulți amatori.

Participarea este gratuită. Noua sală poartă numele unui antrenor emerit de floretă. Tudor Petruș este una dintre figurile care au construit școala de scrimă timișoreană.

Fost floretist olimpic, acesta a concurat la Jocurile Olimpice din 1976 și 1980 și a condus ca antrenor echipa de floretă feminină a României pe podiumurile mondiale, cu titluri la campionatele mondiale din 1994 și 1995. În ultimii ani ai carierei a lucrat la Timișoara, la CSU Politehnica.

A format generația actuală de antrenori de scrimă din oraș, iar metodica sa stă și astăzi la baza inițierii copiilor la floretă. Cea mai cunoscută dintre sportivele pregătite de el este Laura Badea, campioană olimpică la floretă feminin la Atlanta, în 1996, titlul pentru care a lucrat sub îndrumarea lui Tudor Petruș.

Prezența sa la deschiderea sălii care îi poartă numele fostului său antrenor închide un cerc și oferă copiilor aflați la primele lor asalturi ocazia rară de a întâlni un sportiv de nivel olimpic chiar în sala în care se vor antrena.

Tudor Petruș s-a stins din viață pe 12 septembrie 2017. Sala care îi poartă numele se deschide, astfel, exact la nouă ani de la dispariția sa.

Locurile sunt limitate, iar înscrierile se fac online, prin formularul https://forms.gle/Uf6VzUSxyiuJpLi28.

Competiția din 12-13 septembrie este inclusă într-o lună în care ACS Titanii Timișoara oferă antrenamente gratuite de scrimă, în perioada 7-30 septembrie, în aceeași sală.

Programul se adresează copiilor de la 6 ani, adulților începători și familiilor, părinte și copil pe aceeași planșă. Nu este nevoie de experiență anterioară sau de echipament propriu. Masca, floreta și plastronul sunt ale sălii, iar participanții trebuie să vină în ținută sport.

Programul complet și formularul de înscriere pentru antrenamentele gratuite sunt disponibile pe site-ul www.cursuriscrima.ro. Înscrierile se pot face și telefonic sau pe WhatsApp, la numărul 0751315266. „Pentru noi, această sală înseamnă continuitate.

Tudor Petruș a format generația de antrenori care lucrează astăzi cu copiii din Timișoara, iar faptul că sala care îi poartă numele se deschide în prezența Laurei Badea, sportiva pe care a pregătit-o pentru titlul olimpic, spune mai mult decât orice discurs.

Ne-am dorit ca primul lucru care se întâmplă aici să fie un concurs la care poate veni oricine, fără taxă și fără echipament propriu”, a declarat Valentin Niță, președintele secției scrimă a clubului ACS Titanii Timișoara.

Sala de scrimă „Tudor Petruș” este dedicată pregătirii de scrimă pentru copii, juniori și adulți, fiind dotată cu echipamentul necesar antrenamentelor de inițiere și de performanță.

Cursanții aflați la început pot folosi materialul sălii, fără să își cumpere echipament propriu. Sala beneficiază de sprijinul Consiliului Județean Timiș și al Primăriei Municipiului Timișoara, prin SCM Timișoara.

ACS Titanii Timișoara este un club sportiv care organizează cursuri de scrimă și de șah pentru copii, adulți și familii deschis în 2024.

Cursurile de inițiere includ echipamentul specific, pentru ca accesul copiilor la sport să nu depindă de costul dotărilor.

Antrenorii clubului au peste 20 de ani de experiență în scrimă și șah și pregătire în pedagogie și kinetoterapie, iar inițierea la floretă se face după metodica Tudor Petruș.

Proiectul este finanțat de Municipiul Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.

Foto: ACS Titanii Timișoara