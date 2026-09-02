Două persoane, înecate în lacul Secu

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
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Două persoane, înecate în lacul Secu

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Semenic” al județului Caraș-Severin au fost solicitați, în 1 septembrie, prin apel la numărul unic de urgență 112, să intervină pentru căutarea și unei persoane posibil înecate în apele lacului de acumulare Secu, din apropierea municipiului Reșița.

​La locul indicat s-a deplasat de urgență un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița, dotat cu o barcă de salvare. Pompierii au extras din apă o victimă și au predat-o autorităților competente.

Ulterior, la solicitarea Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin, din cauza suspiciunilor privind o adoua persoană înecată în lac, a fost trimis la fața locului un echipaj de scafandri.

În urma acțiunilor de căutare efectuate de scafandri, ipoteza s-a confirmat, fiind găsită și extrasă cea de-a doua victimă.

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Persoanele decedate sunt un bărbat și o femeie, ambele adulte. Cauzele și circumstanțele exacte ale producerii evenimentului sunt cercetate de organele abilitate, a transmis ISU „Semenic”.

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