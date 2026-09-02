Conflict între mai multe persoane la Sânnicolau Mare, trei au ajuns la spital. Poliţia a reţinut patru suspecţi

Confict între mai multe persoane la Sânnicolau Mare, trei au ajuns la spital. Poliţia a reţinut patru suspecţi

La data de 31 august 2026, în jurul orei 19:00, polițiștii au fost sesizați cu privire la un conflict izbucnit în apropierea unui magazin din localitatea Sânnicolau Mare, pe fondul unor neînțelegeri privind o datorie.

Din primele verificări efectuate a reieșit că patru bărbați, cu vârste cuprinse între 17 și 30 de ani, ar fi agresat fizic alți trei, lovindu-i cu pumnii și cu obiecte contondente.

Cei trei bărbați, cu vârste cuprinse între 20 și 40 de ani, au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

În urma probatoriului administrat, cei patru agresori au fost reținuți pentru 24 de ore în arestul poliției, fiind cercetați, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare, pentru săvârșirea infracțiunilor de „ lovirea sau alte violențe ” și „ tulburarea ordinii și liniștii publice ”.

În cazul unuia dintre bărbați, cercetările sunt efectuate și sub aspectul săvârșirii faptelor în stare de recidivă postcondamnatorie, iar în cazul minorului sunt aplicabile dispozițiile legale privind răspunderea penală a minorilor, a transmis IPJ Timiş.

Miercuri, 2 septembrie, cei patru suspecţi urmează să fie prezentaţi judecătorului de drepturi și libertăți, pentru dispunerea unei măsuri preventive.