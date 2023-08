Administrația Fritz a întrerupt “pe șest” contractul pentru megalomana “Magistrală Verde”

Primăria Timișoara a sistat contractul pentru documentația la Magistrala Verde, catalogat de către primarul Dominic Fritz drept “cel mai ambitios și vizionar proiect de regândire a modului în care ne deplasăm în oraș”.

Ordinul de începere pentru proiect a fost dat în 17 octombrie 2022, durata de execuție a documentației fiind de 10 luni de la această dată. Prin urmare, acum, în luna august se împlinește termenul contractual privind predarea documentației și a avizărilor.

Doar că, fără a anunța nimic, “pe șestache”, în luna martie 2023, edilii timișoreni au sistat contractul. Anunțul a fost făcut public în seara zilei de marți, 8 august 2023, de către consilierul local Roxana Iliescu.

Asta tocmai pentru că, deși termenul de predare a trecut, consilierii nu au mai fost informați deloc despre stadiul proiectului-mamut.

Planul, de mari proporții, a fost anunțat cu surle și trâmbițe, de către primarul Dominic Fritz încă din anul 2021.

În 2022, municipalitatea a încredințat realizarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic firmei FIP Consulting, conoscută drept “abonată” la contracte cu Primăria Timișoara.

Aceeași firmă a mai realizat documentații pentru modernizarea stațiilor STPT de pe linia tramvaiului 1, pentru viitorul Pod Solventul, dar se ocupă și de studiile pentru radiala care urmează să lege Gara de Nord și Pasajul Solventul de viitoarea Centura Vest a Timișoarei.

În luna noiembrie 2022, când se lucra deja la Studiul de Fezabilitate pentru Magistrala Verde, primăria și FIP Consulting au lansat chiar și un sondaj online, care se adresa timișorenilor, pentru ca oamenii să vină cu propuneri pentru noile amenajări ale Căii Șagului.

Primăria Timișoara a convenit să plătească pentru studiul de fezabilitate suma de 240.000 de euro. Deși acesta ar fi trebuit să fie gata în august 2023, nu s-a mai predat nimic din cauză că primăria a decis să sisteze contractul aflat în derulare, de altfel primul pas în transformarea Căii Șagului în “Magistrala Verde” a orașului.

“Vă mai amintiți de mirobolantul proiect “Magistrala Verde”, despre care primarul Fritz ne spunea in octombrie anul trecut ca nu-i un experiment ci “cel mai ambițios și vizionar proiect de regândire a modului in care ne deplasam in oraș”?

Ei bine, proiectul asta intr-atât de ambițios și vizionar trebuia sa-l vedem măcar pe hârtie acum in august, dar ce sa vezi, ghinion, mai trebuie sa așteptam…Cât? Nu se știe și va explic imediat de ce…

Așadar, Contractul pentru serviciile de proiectare (faza DALI și Proiect Tehnic), plus asistență tehnică din partea proiectantului în valoare de 986.990 lei, fără TVA, a fost semnat in 3 octombrie 2022.

Ordinul de începere a fost dat în 17 octombrie 2022, durata de execuție a documentației fiind de 10 luni de la aceasta dată.

Prin urmare, acum in august (2023 – n.r.) se împlinea termenul contractual privind predarea documentației/ avize.

Contrar celor stipulate in contract însă, in loc de DALI + PT și avizele aferente conform Certificatului de Urbanism, avem in schimb o sistare a acestui contract.

Din informațiile pe care tocmai le-am primit, la solicitarea proiectantului, încă din martie anul curent, primăria fara sa zică nici pâs, a sistat pur și simplu executarea contractului.

Ce mi se pare scandalos este faptul ca sistarea nu ar opera pana la o anumită data, ci pana la obtinerea avizelor de către proiectant, in condițiile in care in contract s-a prevazut termenul de 10 luni pentru elaborare DALI+PT și obținere avize!

Știți vorba aia, pentru unii mumă, pentru alții ciumă?! In cazul asta nu o sa-l auzim pe primar lăudându-se ca aplica penalități de întârziere… Au rezolvat-o, “sa fie bine ca sa nu fie rău”… pentru proiectant, desigur!”, a anunțat pe 8 august, într-o postare publică pe Facebook, consilierul local Roxana Iliescu.

Conform contractului încheiat între Primăria Timișoara și FIP Consulting, în 5 luni de la semnare ar fi trebuit să fie gata documentația, iar în alte 5 luni proiectarea. Un termen de 36 de luni a fost alocat asistenței tehnice pentru viitoarele lucrări de pe cele două bulevarde cuprinse în proiect. Șantierul, după ce va fi găsit și un constructor, ar trebui să dureze 3 ani.

La momentul anunțării planului Magistrala verde, în 2021, primarul Dominic Fritz preciza că spera să rezolve finanțarea prinPlanul Național de Redresare și Reziliență.

Prin reorganizarea Căii Șagului și transformarea ei în Magistrala Verde, lungă de 3 kilometri „se urmărește o transformare urbană durabilă prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale prietenoase cu mediul, având benzi dedicate transportului verde, piste de biciclete, rastele, spații verzi, stații de reîncărcare electrice rapide pentru mașini, îmbunătățirea sistemului de management al traficului, pentru o fluidizare a circulației atât la orele de vârf, cat și în afara acestora”, este menționat în scris în documentația ce a însoțit licitația pentru contractarea firmei care să întocmească documentația tehnică.

Planul suna extraordinar în teorie, doar că, în practică, din motive care nu au fost comunicate de către conducerea Primăriei Timișoara, contractul a fost suspendat și implicit orice avans al mult-promisei magistrale a fost sistat. Fără explicații.