Zilele Jimboliene, la o nouă ediție. Trei zile de spectacole și evenimente culturale.

Consiliul Local, Primăria și Casa de Cultură a Orașului Jimbolia organizează, în perioada 28-30 iulie 2023, cea de-a XXIV-a ediţie a Zilelor Jimboliene, eveniment de referinţă pentru scena culturală din regiunea de vest. Vor fi trei zile de spectacole de muzică pentru toate gusturile, evenimente cultural-artistice, sportive şi religioase.

Ziua de vineri este dedicată artiștilor din regiune, pe scena din centrul orașului urcând Trupa de balet „Alydance”, Ionuț-Tudor Pintea- Ungureanu, Ansamblul de dansuri bănățene „Macul Roșu”, recital de dansuri șvăbești „Hatzfelder Pipatsche” și invitații, Formația de dansuri a Cercului de germană, Deathskin, Silvia Stoiana, Mircea Duca – Asociația „Contact Cultural”, Deiana Milosav, Dani Nicola & Band, Florin Țubucan și Mattia Ricardo Sardone, DJ Wadu Mix.

Amatorii de muzică pop-rock îi vor putea vedea evoluând în data de 29 iulie 2023 pe: The Hidden Jester, DJ Project & Ioana Ignat, Mario Joy, Mellina, Sylvia BY DJ Rynno, The Motans.

Duminică, 31 iulie 2022, va avea loc un spectacol folcloric în cadrul căruia vor evolua artişti consacraţi precum: Ileana Hornoianu, Carmen Popovici, Ion Dragomir, Cristian Fodor, Ciprian Pop, Narcisa Băleanu, Formația instrumentală coordonată de Radu Cuciureanu și ansambluri de dansuri populare.

Cei interesați vor putea participa și la acțiuni de evidențiere a patrimoniului localității, expoziții de pictură, lansare de carte, turnee de tenis, şah, fotbal și handbal.

„Oferta Jimboliei este una extrem de bogată, cu evenimente cultural-sportive de interes local, regional şi naţional, reafirmându-și astfel statutul de oraş dedicat culturii”, declară primarul Darius-Adrian Postelnicu.

Iată programul complet al Zilelor Jimboliene.

Vineri, 28 iulie

ora 10:00 – Deschiderea oficială a celei de-a XXIV-a ediție a Zilelor Jimboliene (lansarea cărții „Personalități din Panteonul Jimboliei”, volumul al V-lea, autor Dragomir Ciobanu, vernisarea lucrărilor celei de a XI-a ediții a Simpozionului Internațional de Artă „Stefan Jäger”, acordare diplome „Pro Jimbolia”) – Casa de Cultură a Orașului Jimbolia

ora 10:00 – Campionat de tenis de câmp – Sala de Sport „Wiesenmayer”

ora 11:30 – „Picnic în Pustă” – activitate dedicată jurnaliștilor și ghizilor turistici, cu donații de picturi, cărți și obiecte din partea domnului Josef Koch; expoziție de artă „Porțile sufletului” a doamnelor Areta Voștinar și Angelica Chici – Muzeul Stefan Jäger

ora 16:00 – Întâlnirea șvabilor jimbolieni – sediul FDGR Jimbolia

ora 18:00 – Noapte de veghe cu icoana Sfintei Fecioare Maria de la Guadalupe – Biserica Romano-Catolică „Sfântul Vendelin”

ora 19:00 – „Alydance”, Ionuț-Tudor Pintea- Ungureanu, Ansamblul de dansuri bănățene „Macul Roșu”, dansuri șvăbești „Hatzfelder Pipatsche” și invitații, Formația de dansuri a Cercului de germană, Deathskin, Silvia Stoiana, Mircea Duca – Asociația „Contact Cultural”, Deiana Milosav, Dani Nicola & Band, Florin Țubucan și Mattia Ricardo Sardone, DJ Wadu Mix.- scena din centrul orașului

Sâmbătă, 29 iulie

ora 09:00 – Festivalul de Minihandbal Fete – Sala de Sport „Wiesenmayer”

ora 09:00 – Turneu de fotbal pentru copii – Stadionul Árpád Thierjung

ora 10:00 – Rotary Dog Show – Parcul din centrul orașului

ora 10:00 – Expoziție de fotografie – Piața Agroalimentară

ora 10:30 – Demonstrație de karate susținută de Asociația Sportivă „Senshin”- Sala de Sport „Wiesenmayer”

ora 11:00 – Campionat de Handbal fete cu participarea echipelor de junioare: Ž.R.K Jabuka Serbia, LPS Banatul Timișoara, Unirea Sânicolau Mare, HC Jimbolia – Sala de Sport „Wiesenmayer”

ora 14:30 – Handbal Masculin OLD Boys – „Unirea UZDIN” din Serbia, „Sideful” Jimbolia – Sala de Sport „Wiesenmayer”

ora 18:00 – Zbor ancorat cu balon cu aer cald ( contra cost) – în spatele Casei de Cultură a Orașului Jimbolia

ora 19:00 – Expoziție de ziare „Resboiul”, din 1877 – Muzeul Presei „Sever Bocu”

ora 19:00 – The Hidden Jester, DJ Project & Ioana Ignat, Mario Joy, Mellina, Sylvia BY DJ Rynno, The Motans – scena din centrul orașului

ora 00:30 – Foc de artificii

Duminică 30 iulie

ora 09:00 – Campionat de tenis de masă – Sala de Sport „Wiesenmayer”

ora 10:00 – Concurs internațional de șah – Clubul Copiilor

ora 10:00 – Sfânta Liturghie organizată la Biserica Ortodoxă „Buna Vestire”

ora 10:30 – Liturghie solemnă organizată la Biserica Romano-Catolică „Sfântul Vendelin”

ora 11:00 – Concert de orgă susținut de Franz Metz – Biserica Romano-Catolică „Sfântul Vendelin”

ora 15:00 – Finalele campionatului de tenis de câmp – Sala de Sport „Wiesenmayer”

ora 18:00 – Program artistic pe scena din centrul orașului: Ileana Hornoianu, Carmen Popovici, Ion Dragomir, Cristian Fodor, Ciprian Pop, Narcisa Băleanu, Formația instrumentală coordonată de Radu Cuciureanu și ansambluri de dansuri populare.