Video! Incident cu multe semne de întrebare: mașina de serviciu a directorului de la Piețe SA Timișoara a fost incendiată noaptea trecută

Incident cu multe semne de întrebare: mașina de serviciu a directorului de la Piețe SA Timișoara a fost incendiată noaptea trecută.

În dimineața zilei de 6 decembrie 2023, cu două minute înainte de ora 3, în sistemul de urgență 112, s-a primit un apel despre o mașină care ardea, pe strada Basarabia din Timișoara. Este vorba de un autoturism Dacia Duster, proprietate a societății Piețe SA, care se afla parcată peste drum de casa directorului general al societății, Mirel Pop.

Firul evenimentului

Pompierii au intervenit imediat și au stins incendiul. Polițiștii au demarat o anchetă, ținând cont că din primele cercetări reiese că focul a fost pus intenționat.

„În dimineața zilei de 6 decembrie 2023, la ora 02:58 s-a primit un apel prin serviciul 112, despre un autovehicul care arde, pe strada Basarabia din Timișoara. S-au deplasat pompierii de la detașamentul 2, cu două autospeciale de stingere a incendiilor. La fața locului s-a constatat un incendiu cu ardere generalizată la întreg autoturismul. Potrivit primelor constatări preliminare, s-a utilizat un mijloc de aprindere utilizat intenționat. O anchetă este în desfășurare la Inspectoratul de Poliție Timiș, de către o comisie mixtă”, a declarat Zorița Mircov, purtător de cuvânt al ISU Timiș.

“Ancheta este încă în desfășurare. S-a constituit o comisie care lucrează la acest caz. S-a deschis un dosar penal. Cercetările nu sunt încă terminate. Vom reveni când vom avea concluziile”, a declarat Aurora Voicilă, purtător de cuvânt al IPJ Timiș.

Acuze fără dovezi și un duel al declarațiilor cu tentă de victimizare

Mirel Pop, actualul director al Piețe SA, a fost subiectul mai multor materiale de presă dar și al criticilor unor politicieni locali, ale unor vânzători din piețele timișorene și ale fostului director de la piețe, Liviu Cocean.

Mirel Pop a făcut o declarație cel puțin interesantă dar și tendențioasă, în care aduce acuzații viceprimarului Cosmin Tabără și fostului director de la Piețe SA, însă fără a aduce dovezi.

„În jurul orei 3 am fost sunat de un vecin că maşina de servici, care e parcată în faţa casei, la mine, arde ca o torţă. Am sunat imediat la serviciul de urgenţe 112, pompierii au venit imediat şi au stins focul. Maşina a ars în proporţie de 95%. În urma cercetării la faţa locului s-a constatat că e vorba de o mână criminală, descoperindu-se sub maşină o cârpă îmbibată cu motorină. Drept urmare maşina a fost incendiată.

Acum, se pare că politicile de implementare a regulamentului de organizare şi funcţionare, pe care le implementez la societatea Pieţe SA, le deranjează pe unele persoane. Adică noile reguli: înlăturarea samsarilor din pieţe, toată lumea trebuie să plătească taxele în pieţe, asta deranjează. Că până acum, na… de când am preluat conducerea societăţii au fost numeroase presiuni şi proteste puse la cale de fostul director (n.r. Liviu Cocian) şi viceprimarul Cosmin Tabără. Prin care s-au diseminat informaţii false. Urmărindu-se denigrarea şi înlăturarea mea.

Nu spun treaba asta (că viceprimarul Tabără ar fi în spatele incendierii – n.r.), eu spun că de când am preluat conducerea societăţii au fost numeroase presiuni şi chiar proteste. Pot să vă dau un exemplu concret, anul trecut, cu acel protest cu pieţarii din Piaţa de Gros. Au fost puse la cale, …dovezi clare, de fostul director Liviu Cocean şi viceprimarul Cosmin Tabără. Prin care oamenii din pieţe au fost îndemnaţi să se revolte în ceea ce priveşte procentul de majorare a taxelor de închiriere a spaţiilor deţinute de societatea Pieţe.

Într-adevăr această majorare a fost impusă prin măsuri ale Curţii de Conturi, nu pentru că aşa am considerat eu. Iar pe plan local toate taxele au fost majorate cu rata inflaţiei. Atât preţul la energie termică, cât şi taxele şi impozitele. Deci au fost majorate cu rata inflaţiei, nu cu 20-25%, cum au spus ei…”, a declarat directorul general al Piețe SA Timișoara, Mirel Pop, pentru PRESSALERT.ro (https://www.pressalert.ro/2023/12/atac-mafiot-masina-directorului-general-de-la-piete-sa-incendiata-fata-casei-acestuia).

Cei doi “acuzați” neagă că ar avea orice fel de implicare într-un astfel de incident și condamnă faptul că Mirel Pop le leagă numele de acest episod, pe care, spun ei, atât Mirel Pop cât și USR Timiș vor să îl capitalizeze politic, iar Mirel Pop ar încerca să își ascundă eșecurile manageriale prin autovictimizare.

“Singura presiune pe care am pus-o asupra acestui om, care nu are ce să caute în acea funcție, dar și asupra CA a fost de a respecta legea, de a face un program de dezvoltare a societății. Am cerut demisia CA-ului și a directorului în dese rânduri, modul cum conduce societatea este unul groaznic! Nu are nici cele mai mici calități de management. E în război cu toată lumea, nu de la majorarea taxelor ci de la modul cum relaționează cu producătorii, comercianții, cetățenii.

A făcut angajări pentru oameni care nu dețin calitățile necesare și a transformat societatea în una personală. Cu toate acestea, cei care au de reclamat trebuie să o facă către instituțiile abilitate, poliție, parchet și distrugând bunuri sau în acest stil mafiot. Să ne aducem aminte că este al 4-lea caz în ultimii ani când este incendiată o mașină, toate spețele nefiind rezolvate, din păcate. Instituțiile abilitate trebuie să-și facă treaba în acest sens! Obligatoriu, iar făptașii aduși în fața instanțelor de judecată. Pe de altă parte, făptașii trebuie căutați în jurul lui Pop. Acesta este Mirel Pop”, a declarat Cosmin Tabără, viceprimar al Timișoarei.

“Condamn ferm orice astfel de act de vandalism și distrugere și sunt consternat de un asemenea episod. Deși este vehiculat numele meu, nu doresc să intru în jocuri murdare, orchestrate de către actualul director al Piețe SA sau de orice alte persoane sau grupuri cu diverse interese economice sau politice ascunse, care ar putea fi din anturajul acestuia. Asta nu înseamnă că de la momentul în care am fost revocat din funcția de director general al Piețe SA, nu am evidențiat o sumedenie de gafe manageriale sau alte practici neconforme alea actualei conduceri a societății.

Nu vreau să dau o replică la insinuările lui Mirel Pop, pe care pot doar să le cataloghez ca fiind rău intenționate și care ar putea distrage atenția de la adevăratele conotații ale incidentului în sine. Mai mult, dacă personal am un litigiu cu conducerea Piețe SA, acesta îl voi tranșa în mod transparent și legal, în instanță”, a declarat Liviu Cocean, fost director al Piețe SA, al cărui nume a fost vehiculat de către Mirel Pop, alături de numele viceprimarului Cosmin Tabără.

Primarul Dominic Fritz a declarat că evenimentul petrecut este unul șocant.

“Este un incident șocant și inacceptabil. Eu am încredere maximă în instituțiile abilitate nu doar cauza, ci și cine ar fi putut să facă un astfel de lucru, pentru că nu este clar dacă are sau nu legătură cu faptul că este directorul de la Piețe. Pentru mine rămâne foarte clar este că indiferent de cine încearcă cu astfel de violență să intimideze, să șantajeze, încă o dată, nu am informații, indiferent de asta noi ne luptăm cu corupția, pentru o administrație curată și Timișoara nu este un oraș al violenței, al respectului și am încredere că acest incident nu va rămâne nepedepsit.

Eu nu am informații pentru motivele pentru care a fost făptuit acest act de violență și de aceea nu mă pot pronunța în niciun fel. Ce ceste foarte clar este că la Piețe în Timișoara a existat un sistem cu siguranță unii au câștigat mai mult decât era legal, este clar că noi ne luptăm cu acest sistem si spun că cu unele succese, dar nu mă pot pronunțat asupra motivelor, dar se pare că la Piețe se învârt mulți bani și strategia noastră de a exista o transparență a încasărilor o vom urma indiferent de cine amenință. Noi suntem în contact constant cu conducerea și am votat și un nou regulament și e clar că nu toată lumea e fericită că unele șmenuri nu se mai pot face, dar nu sunt eu cel care să spună dacă astea au avut legătură cu incidentul de noaptea trecută“, a declarat Dominic Fritz.

Astfel, era de așteptat ca cei din conducerea primăriei, în special primarul Dominic Fritz, să iasă public în mass media și pe Facebook cu o nouă luptă inventată: pe lângă bătălia împotriva mafiei imobiliare, se conturează un discurs împotriva mafiei din piețe. Ceea ce ar fi de-a dreptul ironic, dacă se iau în calcul relatările din presă despre managementul deficitar, neregulile din piețe dar și despre presiunea și violențele pe care administratorii piețelor le exercită asupra vânzătorilor, așa cum Renașterea bănățeană a mai relatat în trecut:

Aspecte tehnice care trebuie lămurite

Surse din rândul investigatorilor ne-au declarat că ancheta nu este deloc simplă și ridică foarte multe semne de întrebare.

“În primul rând ne-a atras atenția declarația domnului Pop, care deja s-a pronunțat singur că s-ar fi constatat că ar fi vorba de <<o mână criminală>>. Nu putem spune acest lucru, el neprimind niciun fel de amenințări înainte. Apoi, tot domnul Pop a declarat public că s-a descoperit << sub maşină o cârpă îmbibată cu motorină >>. Este fals. Logica elementară este că nu poți găsi o bucată de material textil, mai ales îmbibat cu motorină sau alte substanțe inflamabile, intact măcar parțial, sub o mașină care a ars în proporție de 95%, iar temperaturile au ajuns la aproximativ 300 de grade Celsius. Noi efectuăm cercetări încrucișate. Martori oculari nu am găsit până acum, dar avem imagini surprinse de un sistem CCTV al unei clădiri din vecinătate. Urmează să le analizăm”, ne-a declarat, sub protecția anonimatului, un ofițer care face parte din echipa de investigatori.

Acesta a mai spus că sunt și alte aspecte care trebuie studiate. În primul rând, mașina era parcată peste drum de casa lui Mirel Pop, în dreptul unui teren viran, departe de orice obiect, casă sau mașină, într-o poziție izolată, astfel că focul nu s-ar fi putut extinde spre alte case sau mașini. S-au găsit cioburi în dreptul geamului de la ușa din dreapta față a mașinii, ceea ce sugerează că pe acolo a fost aruncată sau introdusă sursa de foc. Cât despre realizarea unui cerc de suspecți, acest lucru va fi foarte dificil, existând cel puțin trei medii sau anturaje din care aceștia ar putea proveni.