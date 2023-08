O agricultoare îl acuză pe administratorul Pieței Badea Cârțan de violențe.

O femeie, producător și vânzător din piața de legume, îl acuză pe administratorul pieței din Badea Cârțan că ar fi fost violent cu ea. Vânzătoarea are și un certificat medico-legal, care atestă leziuni în urma unui episod petrecut pe 26 aprilie 2023. Tot ea mai spune că nu este singura victimă a administratorului, dar că celorlalți posibil amenințați sau chiar loviți, le este frică să vorbească. Interesant este că femeia a făcut o sesizare la procuratură, dar nici acum, după 4 luni de la incident, ea nu a fost sunată de procurori sau chemată la vreo audiere.

Femeia acuză că a fost agresată și nu ar fi singura în această situație

Pe 2 mai 2023, la Parchetul de la lângă Judecătoria Timișoara, Maria Băran, producător și vânzător de legume și fructe, depunea plângerea cu numărul 16/02.05.2023. Aceasta relata în scris, pe 6 file, procurorilor despre faptul că Gheorghe Hriscu, administratorul pieței Badea Cârțan, în data de 26 aprilie 2023, ora 17:30, a primit-o în biroul acestuia, ea solicitând, cu achitarea taxele legale, o masă de expunere a mărfii pentru fiul ei și el vânzător în piață.

“…Administratorul pieței, fără motive întemeiate, mi-a adresat cuvinte jignitoare având…un comportament irascibil spunându-mi sub un ton amenințător să părăsesc biroul lui. Eu nu am mai apucat să-i spun nimic, acesta m-a apucat cu mâinile de piept, împingându-mă spre ușă, moment în care m-a dezechilibrat și am fost nevoită să mă prind de clanța ușii, concomitent apucându-mă de mâna dreaptă, pe care mi-a răsucit-o. Am reușit să mă eliberez și să părăsesc biroul”, a relatat Maria Băran, în plângerea înaintată procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara.

Din motive pe care nu am reușit să le elucidăm, după cum susține chiar cea care a făcut plângerea, în cele 4 luni de când a depus-o nu a fost chemată la audieri sau măcar contactată telefonic de către cei de la Parchet.

Am stat de vorbă cu mai mulți vânzători din aceeași piață, care ne-au povestit că administratorul Gheorghe Hriscu are un comportament agresiv în limbaj și gesturi, că îi amenință direct sau voalat și că la mai puțin de o lună de la incidentul relatat iar fi dat câteva palme lui A.M., un tânăr care îi ajută pe unii vânzători cu stivuirea și acoperirea mărfii, seara, la închidere. În ciuda “corecției” fizice primite de la administrator, tânărul a refuzat să facă vreo plângere pentru că “nu vrea să fie târât la poliție sau la procese prin tribunale”.

La câteva minute în urma incidentului din 26 aprilie, după ce ar fi fost agresată de către Gheorghe Hriscu, vânzătoarea Maria Băran a început să se simtă rău. O durea foarte tare mână sucită, care a început să se umfle, dar a suferit și un atac de panică. Fiul ei a chemat prin serviciul 112 ambulanța care a transportat-o la spital. Aici i s-au făcut mai multe investigații.

Ulterior, ea s-a deplasat la Institutul de Medicină Legală, unde i s-a eliberat certificatul medico-legal nr. 480/A2/27.04.2023, în care se menționează că persoana a fost agresată de o persoană cunoscută, prezintă articulația radiocarpiană dreaptă ușor tumefiată, acuză dureri articulație radiocarpiană dreaptă, leziunea poate avea vechimea din 26.04.2023 și poate fi rezultatul lovirii cu sau de corpuri/planuri dure. La acest document sunt atașate, fișa medicală de la UPU – Spitalul Municipal Timișoara și o radiografie. Medicul legist a concluzionat că “necesită 1 (una) zile de îngrijiri medicale socotite de la data producerii leziunilor dacă nu survin complicații”.

Directorul Piețe SA așteaptă verdictul anchetatorilor

Femeia agresată a solicitat în scris o audiență la Mirel Pop, directorul general al Piețe SA Timișoara. Pe data de 2 mai 2023, aceasta este primită la directorul general. “I-am explicat ce s-a întâmplat. Domnul director a avut o reacție de furie și a început să mă acuze de diverse lucruri, că există declarații de la oameni din piață cum că eu sunt obraznică și fac scandal, să-mi spună că știe că eu fac scandal, că toată discuția dintre mine și el, din biroul său, este filmată și înregistrată și mi-a zis că dacă nu mă liniștesc, nici eu nici fiul meu nu vom mai putea lucra și vinde în nicio piață din Timișoara”, a mai declarat Maria Băran.

Pe data de 9 mai 2023, femeia a adresat cererea scrisă 1905/09.05.2023, către directorul general al Piețe SA, Mirel Pop, prin care îi solicita copii după presupusele declarații ale oamenilor din piață care o incriminează și o copie pe CD a convorbirii pe care au purtat-o în data de 2 mai 2023.

Evident că cererea a rămas fără niciun răspuns.

Mirel Pop ne-a prezentat cinci plângeri, venite de la administratorul pieței, de la taxatoare și de la 3 vânzători din piața Badea Cârțan. Toate declarațiile acuză un comportament neadecvat și agresiv la Mariei Băran. Ciudat este că toate aceste plângeri au fost înregistrate la secretariatul Piețe SA în zilele de 26 și 27 aprilie 2023, adică în ziua incidentului și în cea următoare. Până la acel moment nimeni din piață nu s-a plâns conducerii de comportamentul și activitatea din piață ale Mariei Băran.

“Doamna respectivă, în mod repetat și constant hărțuiește ceilalți clienți ai societății noastre. Face concurență neloială, cumpărând din piața de gros și revânzând în Badea Cârțan. Le aduce injurii colegilor de breaslă. Avem înregistrate mai multe sesizări cu privire la aceasta. Responsabilul cu controlul intern de la Piețe SA a efectuat verificări și raportările comercianților vizavi de persoana respectivă au fost confirmate. Am luat măsuri proporționale cu conduita doamnei, debutând cu avertizări pentru a respecta regulamentul pieței. Doamna nu și-a revizuit conduita.

Cât privește acuzațiile că i-aș fi vorbit urât sau aș fi amenințat-o, eu nu folosesc asemenea exprimare dar i-am transmis ferm că dacă continuă cu această conduită, în ciuda avertismentelor, vom fi nevoiți să aplicăm prevederile regulamentului de organizare si funcționare al Piețe SA care prevede diverse sancțiuni.

Cu privire la presupusa agresiune a administratorului de piață, din verificările făcute de noi nu se confirmă. Așteptăm verificările organelor de cercetate. Dacă administratorul va fi găsit vinovat acesta va fi tras la răspundere conform regulamentului nostru intern. Piețe SA e fermă și nu tolerează astfel de comportamente, fie că vorbim de clienții societății sau angajații societății ”, a declarat Mirel Pop, director general al Piețe SA.

Varianta administratorului Hriscu

La biroul de administrator al Pieței Badea Cârțan, vineri 25 august 2023, la ora 11, erau în birou doi angajați și doi polițiști locali, care au asistat la discuția noastră cu Gheorghe Hriscu. Acesta neagă că ar fi fost violent cu femeia, că aceasta ar fi o persoană conflictuală, pe care o tolerează în piața pe care o conduce.

Mai mult, acesta ne-a declarat că femeia este pensionară din cauza unor “probleme neuro-psihice”, pentru care el a depus dovezi. Adică acte medicale. La care, conform legii, ar avea acces doar polițiștii, procurorii sau judecătorii. Când i-am spus că e vorba despre protecția datelor cu caracter personal și de încălcarea confidențialității și a secretului medical, Hriscu ne-a declarat că a obținut actele privind starea de sănătate a femeii “după ce a săpat puțin”. Nu el. Ci avocatul său. Cel puțin așa susține.

“Am proces cu persoana respectivă, ne cunoaștem destul de bine, am depus documentele la județ la dom’ procuror, persoana în cauză e pensionar pe caz de boală neuro-psihică. Documentele vizavi de starea psihică a doamnei sunt depuse.

Femeia a depus și la secția 1 Poliție și la procuratură. Am video cum dă cu picioarele în ușă, se aruncă pe jos. Cunosc așa de bine persoana respectivă. Am ajutat-o și am sprijinit-o de multe ori. Nu e producător la noi. Își cumpără marfa. Îi filmată de noi cum își cumpără marfa din piața de gros și aduce aici să vândă.

Scandalul a plecat că a venit după mine, eu eram cu directorul general (Mirel Pop -n.r.). Am stat puțin de vorbă. A vrut mai multe mese și pentru fiul ei. Ca producător eu i-am dat trei mese, că atât îmi permite regulamentul de ordine și funcționare. A mai vrut trei mese, i-am explicat că nu am cum să îi dau că nu sunt acoperit eu. I-am zis să aducă documente pentru fiul ei. De acolo a plecat scandalul. Și am scos-o afară. Am dat declarație, am fost la secția 1 poliție, și dincolo (la procuratură – n.r.) am fost chemat. Am dus dovezi. Femeia face scandal. Am un proces verbal al persoanelor din piață despre chestia asta, dar am aplanat”, a declarat administratorul pieței Badea Cârțan.

L-am întrebat cum a obținut actele medicale ale femeii, fiind vorba de protecția datelor persoanelor și de secretul medical.

“Cerute. Le-am cerut…Am săpat un pic. Eu să încalc secretul medical? Avocatul. Avocatul meu. Discutați cu el dacă vreți. Persoana a mai fost la mine la birou, cu bănuți, să îi mai dau mese. Puteam și eu să îi fac rău”, a mai spus Gheorghe Hriscu.

În ceea ce privește celălalt episod violent, petrecut la aproximativ o lună după cel cu Maria Băran, administratorul din Badea Cârțan a declarat că: “Băiatul nu are masa aici în piață. Pe băiat nu l-am lovit. L-am luat de acolo de la masă că se certa cu o doamnă. E problema mea că ești la mine în piață și faci gălăgie și scandal. Urât. L-am dat afară din piață. Nu l-am lovit sau altceva. Indiferent cât ești de maleabil sau vrei să aplanezi, ei (vânzătorii – n.r.) cred că ai ceva cu ei sau împotriva lor și atunci lucrurile automat explodează. Se ceartă și fac scandal. Zi de zi, 20-30 de cazuri, permanent”.

Femeia îl contrazice însă pe administrator și susține că acesta a folosit violența împotriva ei dar și a altor piețari. Cât despre acuzația că ar cumpăra marfă din piața de gros pentru a o revinde, aceasta ne-a prezentat trei certificate de producător și actele doveditoare privind mai multe hectare pe care cultivă legume, într-o comună din apropiere. Mai mult, o parte din producția proprie o realizează printr-o finanțare europeană.

În mod cel puțin ciudat, ea nu a primit nicio citație la vreun proces, la care a făcut referire administratorul pieței, nu a mai fost audiată nici de poliție iar pentru plângerea depusă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara nu a primit niciun semnal sau notificare din partea procurorilor.

Cert este că în piețele administrate de societatea din subordinea Primăriei Timișoara, Piețe SA, se întâmplă multe nereguli și ilegalități, lucru sesizat atât de Renașterea bănățeană cât și de jurnaliști de la alte publicații din oraș.