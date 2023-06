Timișoara 2023, Capitală Europeană a Culturii, promovată în inima Europei: concert, conferință și expoziție în cadrul unui parteneriat între Universitatea de Vest din Timișoara, ICR Bruxelles și Biblioteca Regală a Belgiei KBR.

Timișoara a devenit, din luna februarie 2023, Capitală Europeană a Culturii, obiectivele proiectului axându-se pe influenţa pe care oamenii o au asupra comunităţii în care trăiesc. Recunoscut pentru mediul său multicultural, Timișoara își propune să continue să fie un oraş în care excelenţa culturală să primeze.

În acest context, ICR Bruxelles va organiza o serie de evenimente, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara și Biblioteca Regală a Belgiei (KBR), în data de 17 iunie 2023. Violonistul român Alexandru Tomescu, profesor al Universității de Vest din Timișoara, va susține un concert intitulat „Sărbătoarea viorii/ Fête du violon”, eveniment ce va fi găzduit în Sala de concerte a Bibliotecii Regale a Belgiei (KBR) – o instituție prestigioasă a cărei clădire domină spațiul Mont des Arts din inima orașului Bruxelles.

Proiectul este dedicat, în egală măsură, Zilei Mondiale a Muzicii (21 iunie) și va cuprinde o expoziție unică, intitulată „À la redécouverte d’une amitié: George Enescu – Eugène Ysaÿe”. Biblioteca Regală a Belgiei va prezenta, cu această ocazie, partituri originale semnate de compozitori europeni emblematici, fotografii și cărți din arhivele regale, selectate în strânsă legătură cu programul muzical al concertului. Obiectele deosebit de valoroase ce vor fi expuse, în premieră, sunt menite să pună în valoare relația specială dintre marele compozitor român George Enescu și compozitorul belgian Eugène Ysaÿe.

„Universitatea de Vest din Timișoara, o comunitate academică implicată în viața comunității timișorene, propune în acest an o serie de evenimente de talie europeană, înscrise în ansamblul programului Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii. Avem un program dens ce se derulează la Timișoara și care subliniază rolul pe care trebuie să-l aibă o universitate într-o comunitate. Pentru că „La UVT, Cultura este Capitală!”, prezența muzicianului român Alexandru Tomescu în capitala Europei, alături de muzicologi, artiști și cercetători belgieni, în cadrul unui proiect complex organizat cu sprijinul echipei ICR Bruxelles, confirmă faptul că ne dorim să atragem atenția nu doar din partea publicului larg, ci și din partea comunităților de specialiști din toată lumea. Ca rector, am susținut aceste inițiative și am oferit tot suportul pentru ca acest lucru să fie posibil” – a declarat rectorul UVT, Marilen Pirtea.

Alături de Alexandru Tomescu, doamna Marie Cornaz, doctor în muzicologie la Universitatea Liberă din Bruxelles și curator al colecțiilor departamentului de muzică al Bibliotecii Regale a Belgiei, va fi invitată în cadrul unui dialog menit să aducă în lumină valențe culturale comune româno-belgiene, din perspectivă istorică, dar și din perspectiva interpretării contemporane, în contextul prezenței valorosului muzician român și a viorii Stradivarius Elder-Voicu, la Bruxelles.

Alexandru Tomescu revine în Belgia după patru ani, el fiind invitat, în 2029, în avanpremiera Festivalului Internațional de Arte EUROPALIA România. Cariera sa extraordinară în care se împletesc numeroase turnee ‘Stradivarius’, susținute cu ajutorul celebrului instrument Stradivarius Elder-Voicu, cu concerte în care muzicianul român a performat alături de orchestre din întreaga lume, este cunoscută publicului european.

„Aș putea considera această perioadă un bun moment de bilanț, mai ales că unul dintre cele mai apreciate proiecte culturale organizate în avanpremiera Festivalului EUROPALIA România la Castelul Beloeil, în 2019, a fost concertul „Alexandru Tomescu și vioara Stradivarius”. Sunt onorată și foarte fericită să constat că acesta a rămas un proiect încă viu în memoria publicului din capitala Europei. Anul acesta, în contextul Timișoara 2023 Capitală Europeană a Culturii și a Zilei Mondiale a Muzicii, vioara STRADIVARIUS Elder-Voicu își va dezvălui, o dată în plus, bogăția sa sonoră, sub măiestria violonistului român Alexandru Tomescu, în prestigioasa sală de concerte a Bibliotecii Regale a Belgiei. Este un privilegiu să avem alături de noi un partener deosebit din mediul academic românesc, o instituție recunoscută pentru deschiderea sa internațională, pentru proiectele sale de cercetare de înaltă performanță și în care cultura este capitală – Universitatea de Vest din Timișoara”, a declarat Liliana Țuroiu, directorul ICR Bruxelles.

Evenimentul constituie o ocazie unică pentru promovarea muzicienilor români în Belgia și pentru transmiterea mesajelor de diplomație culturală ale României, în contextul proiectului ‘Timişoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii” și a Zilei Mondiale a Muzicii. Inițiativa organizării unui astfel de proiect complex este o premieră, și a fost primită cu mare interes de partenerii belgieni, proiectul reprezentând un moment important la nivelul dialogului cultural bilateral cu parteneri prestigioși din spațiul de referință.

Prin intermediul acestui eveniment, se sărbătorește cultura română într-unul dintre cele mai prestigioase și de mare vizibilitate spații culturale ale orașului european Bruxelles, prilejuind mediului diplomatic, de afaceri, diasporei române, printre altele, întâlnirea cu unul dintre cele mai relevante nume românești la nivel internațional din galeria muzicii culte, care, de această dată, va susține și un dialog nu numai muzical, ci și verbal, cu un reputat muzicolog belgian – Marie Cornaz, dar și cu cei prezenți.

ALEXANDRU TOMESCU este un violonist cu o prodigioasă carieră internațională, câștigător al numeroase premii naționale și internaționale la festivalurile de muzică clasică. De la debutul său din 1985, a susținut peste 200 de concerte și recitaluri în 26 de țări de pe toate continentele.

Pentru măiestria lui, în septembrie 2007, Alexandru Tomescu a câștigat dreptul de a cânta la renumita vioară Stradivarius Elder-Voicu 1702. Vioara Stradivarius Elder, folosită timp de patru decenii de maestrul Ion Voicu, este considerată a fi unul din cele mai bine conservate instrumente Stradivarius din lume. Alexandru Tomescu a dovedit că poate îmblânzi orice formă de muzică, mai ales după proiectul „Paganini – înger sau demon”, care a marcat un hotar în cariera lui.

A fost momentul în care violonistul şi-a regândit identitatea şi care marchează o cotitură radicală în drumul pe care muzicianul a pornit spre schimbarea percepţiei existente în România asupra muzicii clasice. De când a revenit în ţară, după studii în Elveţia cu Tibor Varga şi Statele Unite ale Americii cu Eduard Schmieder, Alexandru Tomescu a dorit să demonstreze că muzica clasică este o fereastră spre armonia cu sine şi cu celălalt, o lume deschisă tuturor şi că fiecare merită şansa de a o explora.

După o fructuoasă carieră realizată în Europa și în lume, presărată cu succese în săli precum Théâtre des Champs Elysées – Paris, Carnegie Hall – New York sau Metropolitan Arts Centre – Tokio, sub bagheta unor Maeştri precum Valery Gergiev, Kurt Masur sau Christoph Eschenbach, acesta a revenit în România, unde s-a implicat în organizarea unor turnee naţionale de muzică clasică, realizate exclusiv din fonduri private.

A înţeles că neconvenţionalul, ca îmbinare între profesionalism şi inovaţie este cheia pentru a atinge publicul larg, drept pentru care a devenit protagonistul unor evenimente–pilot în lumea muzicală românească: a cântat pe Stradivarius într-o staţie de metrou, pentru a dovedi că există o însemnată receptivitate pentru muzica de calitate; a cântat într-o pădure pentru a milita împotriva exploatării iraţionale a domeniului forestier; a cântat în faţa unei case în ruine, pentru a stopa distrugerea clădirilor aflate în Patrimoniul Naţional; a cântat cu scopul adunării de fonduri pentru Asociaţia Nevăzătorilor din România sau pentru protezarea auditivă a copiilor cu deficienţe de auz. Este printre primii artişti care şi-a făcut o misiune clară din a purta mesajul muzicii clasice în oraşe româneşti în care nu există filarmonici.

Alexandru Tomescu nu se rezumă doar la a cânta în faţa publicului său, ci cultivă un dialog intens cu acesta, fie de pe scenă, explicând ce cântă, fie prin interviurile pe care le acordă la televiziunile şi radiourile de specialitate şi nu numai. Fie că vocea sa se aude la Radio România Muzical sau la Radio Guerrilla, fie că vorbele sale sunt tipărite în Dilema Veche, el explică ce înseamnă să fii artist în România secolului XXI, ce surse îi hrănesc inspiraţia şi de ce muzica clasică merită o şansă.

Dr. MARIE CORNAZ este muzicolog și profesor universitar, curator, autor a mai multor monografii, cea mai recentă fiind intitulată ‘À la rédécouverte d’Eugène Ysaÿe’ (2019), lucrare cuprinzând un amplu studiu al surselor muzicale și a unor manuscrise păstrate în colecțiile belgiene, în care există referințe detaliate privind Sonata nr. 3 pe care muzicianul belgian i-a dedicat-o lui George Enescu.

Biblioteca Regală a Belgiei este cea mai importantă instituție de profil din Belgia, având o colecție de peste opt milioane de volume și documente, în fiecare an colecțiile fiind îmbogățite cu peste 100.000 de cărți și periodice. KBR deține, de asemenea, o importantă colecție de obiecte de patrimoniu, unele din cele mai relevante fiind prezente în expozițiile temporare sau permanente ale Muzeului Bibliotecii. În această categorie intră și o vastă colecție de manuscrise, cele 45.000 de volume plasând KBR în rândul celor mai importante zece biblioteci din lume. De asemenea, în sala de concerte a KBR (capacitate – circa 120 persoane) se desfășoară numeroase evenimente muzicale de un excepțional nivel artistic, toate foarte atent selectate.

ICR Bruxelles continuă colaborările de tradiție cu mediul cultural din Benelux, parteneriatul cu Biblioteca Regală a Belgiei înscriindu-se în strategia reprezentanței de continuare a dezvoltării proiectelor cu instituții importante, de profil.