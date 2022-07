Steaua Roşie Variaş a învins-o pe Politehnica Timişoara

Politehnica Timişoara a pierdut amicalul disputat sâmbătă pe stadionul „Auto” cu Steaua Roşie Variaş, scor 1-2 (0-0), după un joc pe care antrenorul Bogdan Andone l-a abordat cu garnituri diferite în cele două reprize de joc.

La fel ca în precedentele jocuri de pregătire din această vară, echipa alb-violetă a dominat. Benzar a avut cea mai mare ocazie a primei părţi, dar Borta s-a opus deschiderii scorului în minutul 31. Prima parte s-a încheiat cu scor alb. În repriza secundă, formaţia din Variaş a reuşit să facă 1-0 în urma unui contraatac finalizat de D. Jivan (min. 60) cu un şut în stânga lui Murariu.

Politehnica a avut în continuare ocazii mari, inclusiv o bară la reluarea cu capul a lui Marco Mircea (min. 81) şi o ratare apoi prin Teodorescu, care a reuşit să egaleze puţin mai târziu, din faţa porţii în urma unei mingi care a circulat pe traseul Ignea-Pamfile (min. 85).

Imediat, lui Ignea i-a fost refuzată o reuşită frumoasă de intervenţia lui Harrison, care a apărat buturile adverse în repriza secundă. Apoi, la o fază care nu anunţa pericol, a fost dictat penalty în careul opus, iar D. Forghici a stabilit scorul final cu o execuţie pe mijlocul porţii de la punctul cu var (min. 90).

Politehnica Timişoara (antrenor: Bogdan Andone): Isvoranu – Jurj, Bocșan, Huminic, Taub, Gologan, Pană, Milea, Benzar, Olariu și Bîrnoi (prima repriză); Murariu – D. Radu, Moțiu, M. Mircea, Pamfile, A. Marco, Sofran, Ignea, Bakoș, Pureca, Teodorescu (repriza secundă).

Steaua Roşie Variaş (antrenor: Cosmin Belin): Borta – Erdman, Titu, Grigoraş, Ramon, Florescu, G. S. Voicu, G. Voicu, Marcu, Forghici, Sabău. Au mai intrat: Harrison – Năstase, Rămneanţu, Voin, Broşteanu, Temu, Jivan, S. Mirciov.

Printre poliştii care nu au evoluat sâmbătă sunt Adrian Zaluschi şi Sebastian Serediuc (antrenament separat), ultimul revenit după o accidentare de lungă durată, în timp ce Doru Andrei va reveni în această săptămână alături de colegi după participarea la europeanul U19.

„Important este că am făcut un antrenament cu joc. Din păcate, nu reuşim să găsim adversari de ligi superioare. Liga a III-a nu a început, Liga a II-a, la fel… A trebuit să ne orientăm, să găsim adversari din liga a patra, a cincea… Un test util, am făcut efort, am încercat să jucăm. Am văzut cam care sunt plusurile şi minusurile, calităţile jucătorilor, care au jucat în cele două reprize la meciul de azi şi la cel de săptămâna trecută.

Pentru mine, util, pentru că văd cam cine poate, cine nu poate, din punct de vedere fizic, mental, ceea ce vrem să jucăm în viitor… Din păcate, dacă vrem să se schimbe lucrurile în bine, să putem să creăm o echipă bună, pe viitor, va trebui să tăiem în carne vie în continuare. Nu-mi place, dar va trebui să o fac. Vom vedea, probabil miercuri vom trage linie, înainte de plecarea în cantonament, şi vom vedea pe ce jucători ne vom baza în cantonamentul din Slovenia.

În mare parte vor fi şi jucătorii cu care vom aborda noul sezon. Echipa nu marchează, absolut deloc, am observat şi în sezoanele precedente, Poli a marcat foarte foarte puţine goluri. Avem nevoie de jucători pe absolut toate poziţiile”, a declarat Bogdan Andone, antrenorul principal al Politehnicii Timişoara.