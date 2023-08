“Statuia Curcubeu” din Piața Libertății încinge spiritele la Timișoara.

Consiliera locală USR Paula Romocean îl acuză pe viceprimarul liberal al Timișoarei, Cosmin Tabără, că a autorizat montarea în Piața Libertății a unei statui, instalație temporară, extrem de colorată și cu conotații obscene. În replică, viceprimarul Tabără a declarat că decizia nu i-a aparținut personal și că Romocean încearcă politizarea subiectului, deși este vorba de artă, nu de o competiție electorală.

Într-o emisiune TV, difuzată marți, 22 august 2023, la un post local de televiziune, consiliera locală Paula Romocean a susținut că acea controversată construcție artistică a fost girată prin semnătura viceprimarului liberal Cosmin Tabără. De cealaltă parte, consiliera locală Roxana Iliescu, de la Pro România, a atras atenția că primul care și-a dat acordul a fost celălalt viceprimar, Ruben Lațcău, de la USR, în calitate de președinte al Comisiei de Circulație.

În plus, instalarea controversatei opere are și avizul Direcției de Cultură a județului Timiș. De abia după aceste două avize, Comisia de avizare a adunărilor publice, din care face parte și viceprimarul Tabără, și-a dat acordul pentru amplasare.

Prezent în emisiune, consilierul local PNL Simion Moșiu i-a atras atenția doamnei Romocean asupra altor instalații artistice și manifestări cu tentă obscenă, care au avut loc în cadrul Programului Timișoara CEaC 2023, girate de către Primăria Timișoara și de către Centrul de Proiecte al primăriei, tot în locuri publice.

Pe de altă parte, tot Cosmin Tabără este cel care a declarat că, dacă s-a făcut o greșeală, el și-o asumă, că nu a avut o imagine de ansamblu al lucrării în documentația pentru avizare și că “statuia” va fi demontată imediat după expirarea avizului, pe 14 septembrie 2023.

Interesant este că viceprimarul liberal a dezvăluit și alte aspecte care i-au scăpat consilierei locale USR, cunoscută pentru criticile nefondate și pentru gafele din deciziile votate sau din dezbaterile din ședințele Consiliului Local Timișoara.

Pentru că, din motive tehnice, Tabără nu a putut interveni telefonic, cu explicații, în emisiunea TV din 22 august, acesta a transmis un punct de vedere și explicații pe subiect, miercuri, 23 august 2023.

“Întotdeauna am fost și sunt un mare susținător al implicării femeilor în politică. Din păcate, Paula Romocean este exemplul de om politic „așa nu”. Este politicianul care nu își asumă niciodată nimic doar caută scandalul în tot ceea ce face, inclusiv în cadrul comisiilor în care este membră.

A luptat împotriva Horeca, o face și acum, a luptat pentru acțiuni și activități în Timișoara care nu au legătura cu orașul. Este artizana regulamentului pentru refacerea fațadelor care nu are nici un efect, a eliminării chiriașilor buni platnici și a lăsării spațiilor goale, este cățelușul provocator al conducerii administrației.

Aseară (22 august – n.r.) într o emisiune tv a făcut ce știe mai bine: să arunce cu noroi în cine nu era de față!

îi spun d-nei Paula Romocean că aproape toate propunerile venite din partea unora pe care îi susține au fost de un impact negativ în oraș. De la schela umbroasă din centru, la „sex cu feriga” sau această statuie din Piața Libertății.

Acum e intrigată pentru că impactul este negativ în rândul electoratului și o doare pentru că știe că mai are 10 luni de mandat de consilier local și apoi nu va mai exista în politica locală. Dacă era un politician responsabil își asuma și ce e bun și ce e rău, eu am făcut-o de fiecare dată. Când am greșit dând acceptul unei amplasări în fata Operei am spus: eu am facut-o, am greșit și învăț din greșeală.

Statuia din Piața Libertății are aviz din partea Comisiei, care se compune din mai mulți membri, nu doar din Tabără Cosmin. Casa de cultură, centrul de proiecte participă permanent la ședințe, poliția locală, municipală, jandarmeria sunt în componență, iar decizia se dă cu majoritate, după lege. Niciunul nu este specialist în artă, a fost avizat evenimentul, cu condiționarea obținerii avizului de la Direcția de Cultură, ei fiind în măsură să se pronunțe.

Comisia de avizare nu a avut o imagine de ansamblu a acestei statui, este drept că a avut o descriere, dar nu în amănunt sau cel puțin la mine nu a ajuns așa ceva. Vă asigur că 14 septembrie va fi ultima zi cu aviz! Dar mai mult decât atât, doamnă Romocean, asumați-vă eșecul și faptul că nu aveți nici în clin nici în mânecăă cu Timișoara!”, a transmis viceprimarul Timișoarei Cosmin Tabără.

Instalația temporară va fi vernisată miercuri, 23 august, de la ora 20, în prezența artistului și a curatoarei Cristina Daju. Mai trebuie precizat că, potrivit lui Ioan Nasta, artistul care a creat sculptura, „realizarea și expunerea proiectului nu au fost finanțate de nici o instituție publică sau privată”. Altfel spus, nu s-au folosit bani publici pentru acest proiect.