Mișcări electorale surprinzătoare în Dumbrăvița și Giroc, cele mai bogate comune de lângă Timișoara (foto)

PNL Timiș și-a prezentat joi, 8 februarie 2024, candidatul pentru funcția de primar al comunei Dumbrăvița, în persoana omului de afaceri Cristian Rusu. În mod surprinzător, acesta va fi susținut de către Victor Malac, fost primar al comunei, și de către Daniel Cionca, în prezent consilieri locali din partea PSD.

În aceeași zi, pentru funcția de primar al comunei Giroc și-a anunțat candidatura Radu Constantin, jurnalist la publicația „Vocea Timișului”, care a dezvăluit o întreagă caracatiță a intereselor imobiliare din Giroc. El va candida ca și independent.

Candidatul PNL Dumbrăvița este susținut de membri ai PSD

„Organizația PSD a organizat o adunare cu membri de partid unde mi-am anunțat intenția de a candida la Primăria Dumbrăvița, am primit în unanimitate voturile, apoi au început discuțiile cu președintele (n.r. – Alfred Simonis, președintele PSD Timiș) (…) a spus că nu mă susține nici pe mine și nici pe Daniel Cionca la Primăria Dumbrăvița. De aceea am hotărât cu organizația PSD din Dumbrăvița, care statutar încă mai este valabilă, să susținem candidatura domnului Cristian Rusu (n.r. – PNL) la funcția de primar. Ne dorim ca Primăria Dumbrăvița să revină acolo unde a fost, nu s-a făcut nimic, dumbrăvițenii merită mai mult. Nu vom susține candidatura doamnei (n.r. – Alina Sperlea) care este la alt partid la Primăria Dumbrăvița”, a afirmat, joi, Victor Malac, președinte PSD Dumbrăvița, fost primar al comunei.

“Am lansat candidatura domnului Cristian Rusu la Primăria Dumbrăvița și mă bucur că avem suportul întregii organizații PSD Dumbrăvița, prezentă astăzi prin liderii săi la sediul PNL și în baza acestui suport și a altui suport pe care îl pregătim din partea altor formațiuni politice dar și al diverselor grupuri de susținători care doresc o schimbare în Dumbrăvița, suntem încrezători că prin Cristian Rusu, cu experiență managerială în spate, alături de echipa sa și cu aceste susțineri din plan local, vom câștiga Primăria Dumbrăvița și vom face din Dumbrăvița un exemplu despre cum trebuie dezvoltată armonios o comună periurbană. Urmează să vedem evoluțiile viitoare, PNL este deschis pentru orice venire a unor oameni capabili, competenți, care și-au dovedit această competență în administrație sau în domeniile în care lucrează”, a declarat. pentru Renașterea bănățeană, Alin Nica, președintele PNL Timiș.

Alfred Simonis, președintele PSD Timiș, a anunțat că organizația o va susține în lupta pentru funcția de primar pe Alina Sperlea, actualmente consilier local Pro România și cel mai vocal critic al actualului primar, Horia Bugarin (USR).

“Nu am vrut să mă asociez cu oameni cu un trecut pătat. Domnul Malac nu a dorit pe lista PSD și astfel s-a dus la PNL. Domnul Rusu s-a asociat cu tot ce înseamnă trecutul domnului Malac. El și domnul Cionca nu reprezintă PSD Dumbrăvița. Cei doi domni au făcut parte din conducerea PSD Dumbrăvița, organizație ce a fost desființată anul trecut. Sunt simpli cetățeni care susțin pe cine vor în campanie, fără să reprezinte PSD. În urmă cu trei ani, i-am cerut domnului Malac să se delimiteze de oamenii de afaceri care conduceau din umbră și PSD Dumbrăvița și Primăria Dumbrăvița, când acesta era primar. Domnul Malac nu a vrut să se delimiteze de acești oameni, prin urmare a fost destituit pentru că PSD Timiș nu acceptă ca oamenii de afaceri să se implice în deciziile politice ale partidului sau ale administrației publice, așa cum au făcut-o unii când domnul Malac era primar și ei s-au îmbogățit din asta. Domnul Malac și echipa au plecat la un alt partid unde oamenii politici pot dicta decizii politice sau administrative și cred că pot face orice”, a declarat Alina Sperlea, candidatul PSD la Primăria Dumbrăvița.

Vă reamintim că, pe 3 noiembrie 2023, Biroul Permanent Județean al PSD Timiș a luat decizia de a dizolva organizația din comuna periurbană Timișoarei. După discuții aprinse în organizația din Dumbrăvița, președintele PSD Timiș, Alfred Simonis a anunțat că Alina Sperlea, actualmente consilier local, este candidatul social-democraților pentru funcția de primar al comunei.

În sondajele de până acum, Sperlea conduce în topul preferințelor electoratului dumbrăvițean. Ea va fi în competiție directă cu actualul primar USR, Horia Bugarin, a cărui popularitate a scăzut foarte mult în cei trei ani de mandat, din cauza managementului deficitar și a nemulțumirilor locuitorilor din comună.

Acum a apărut și candidatul PNL, Cristian Rusu, care se bucură de notorietate ca și om de afaceri și antreprenor. Este de urmărit ce alte grupuri politice și de susținători se vor alătura liberalilor, conform declarațiilor de joi, 8 februarie 2024, ale președintelui PNL Timiș, Alin Nica.

Un jurnalist candidează ca independent la Giroc

Cunoscut pentru anchetele și materialele incisive privind afacerile imobiliare din comuna Giroc, printre altele, jurnalistul de la Vocea Timișului, Radu Constantin, și-a anunțat candidatura, ca și independent, pentru funcția de primar al comunei.

“Pe scurt, doresc să vă anunț că am decis să candidez la funcția de primar și consilier local al comunei #Giroc, în calitate de INDEPENDENT. Motivele sunt mai multe. În primul rând, ultimul lucru pe care-l doresc în viața asta, e să fiu asociat cu vreun partid politic sau să ridic mânuța, la comandă. Nu am fost, nu sunt și nici nu voi fi păpușa cuiva! Și, da, am mai auzit varianta că independenții sunt ca albinele – înțeapă o dată și mor! Vă garantez că eu sunt excepția!…

Consider că orice candidatură la alegerile locale e un plus pentru comunitate! Vreau doar să vă asigur că, în mod cert, intrarea mea în competiția electorală nu e o cursă de orgoliu, ci una care are la bază respect și considerație pentru oameni. E clar ca fără ajutorul girocenilor, azi, nici eu și nici colegii mei de la Vocea Timișului, nu am fi aici, în această postură…Azi, ultimul lucru de care Girocul are nevoie, e un alt politician mincinos! Sau de o altă cooperativă imobiliară, mufată la funcționari publici corupți!

Mincinoșii și combinatorii au distrus comuna Giroc și s-au îmbogățit! Vă garantez că voi schimba tot jocul! Voi reseta întreaga administrație din temelii și din interior, până când revine acolo unde îi este locul – la picioarele cetățeanului!”, a postat joi, 8 februarie, pe Facebook, candidatul independent pentru Primăria Giroc, jurnalistul Radu Constantin.

Bătălia electorală de la Giroc se anunță extrem de interesantă, în contextul în care jurnaliștii de la Vocea Timișului au expus o rețea de influență și jocuri de culise în domeniul imobiliar, în care sunt implicați și foști angajați ai Primăriei Giroc, dar și oameni de afaceri locali.