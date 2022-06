Membrii simpli din USR Timiș solicită demisia consilierei locale Aida Szilagyi, în timp ce șefii partidului tac mâlc

Primul articol publicat recent de ziarul nostru și având ca subiect șmecheriile imobiliare ale useristei Aida Szilagyi, actual consilier local în Timișoara, a suscitat interes în oraș, mai ales printre colegii dumneaei de partid, însă nimeni n-a îndrăznit să pună link-ul articolului pe grupul de Facebook al USR Timiș, pentru a fi discutat subiectul.

Al doilea articol, însă, a fost postat de un userist curajos pe grupul intern Membri USR Timiș, iar reacțiile n-au întârziat să apară. În marea lor majoritate, cei care și-au permis luxul de a-și exprima punctul de vedere au amendat șmecheriile imobiliare întreprinse de doamna Szilagyi, așa cum reiese și din capturile foto pe care le atașăm articolului.

Sigur, nu a existat unanimitate, ar fi fost imposibil, fiindcă întotdeauna vor apărea indivizi care vor susține că negrul e alb și viceversa. De asemenea, strânsă cu ușa de pozițiile tranșante exprimate de colegii săi, Aida Szilagyi a intervenit, solicitând răbdare până la pronunțarea unei sentințe în proces și susținând că “articolul prezintă informația în mod deformat și răuvoitor, cu scopuri clare”.

Din nou, doamna Szilagyi nu se abține de la etichetări fără a veni cu exemple de informații deformate sau eronate prezentate în articolele noastre.

De ce tace Rodica Militaru, luptătoarea contra blocurilor între case?

Foarte interesant este, însă, un alt aspect: în discuțiile iscate pe subiectul prezentat de ziarul nostru, nu a intervenit nimeni din conducerea USR Timiș/Timișoara. Nimeni. Nici măcar eterna comentatoare Rodica Militaru. Doamna în cauză este vicepreședinte USR Timișoara, este și consilier local, dar – foarte important! – este și președintele unui ONG din Timișoara, Asociația Proprietarilor din Zone Rezidențiale.

Cităm din prezentarea dumneaei, făcută pe site-ul partidului: „Intrarea în politică a fost precedată de o intensă implicare civică. Începând cu 2007, am luptat contra urbanismului haotic, a blocurilor dintre case, construite de așa zișii dezvoltatori imobiliari, cu sprijinul generos al primăriei Timișoara. Și am reușit să obțin abrogarea în instanță a HCL-urilor nelegale; am contribuit la modificarea unor legi și ordine privind urbanismul. La un moment dat, am primit și o Diplomă de excelență din partea Registrului Urbaniștilor din România”.

Distinsa luptătoare împotriva urbanismului haotic și a blocurilor dintre case a amuțit brusc atunci când i-au căzut în fața ochilor șmecheriile imobiliare întreprinse de scumpa sa colegă și prietenă, cu care, de altfel, comentează cot la cot pe “n”-șpe pagini de Facebook.

Pentru că, nu-i așa, orice luptă dispare instantaneu atunci când frontul se mută în curtea ta. Cine a crezut că interesul poartă fesul doar la PSD sau PNL, iar în USR toți poartă centuri de castitate s-a înșelat amarnic…