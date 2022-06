''L’Amande'', cofetăria fără gluten, se deschide la Timişoara

De sâmbătă, 11 iunie, pe malul Begăi va exista o cofetărie întru totul specială. Este vorba despre ”L’Amande”, care va oferi clientelei produse de patiserie şi cofetărie fără gluten.

”Sunt medic alergolog. Cu un an în urmă, cu prilejul unei vizite la Bucureşti, am aflat despre Daniela Alecse, cofetăria ei şi povestea care i-a dat naştere. Iniţiatoarea proiectului care a fost francizat la Bacău şi acum, iată, şi la Timişoara, a descoperit la un moment dat că are intoleranţă la gluten.

A luat caietul cu reţetele bunicii sale şi le-a readaptat astfel încât şi persoanele care suferă de această afecţiune să se poată bucura de gustul minunat al unei brânzoaice, al gogoşilor, al doboşului sau al eclerului fără să aibă de suportat efectul dezagreabil pe care glutenul îl are asupra organismului lor”, ne povesteşte dr. Adriana Dragomir, care, împreună cu doi asociaţi, soţul ei, Tiberiu Dragomir, şi Romanţiana Achimescu, au decis să deschidă o asemenea cofetărie ”L’Amande”.

”Vom vinde pâine, covrigi, baghete, bezele, prăjituri clasice, dar fără gluten. La început, desigur, nu vom avea gama largă de produse dintr-o partiserie obișnuită și, până ne vom cunoaște clientela, vom lucra pe comandă. Oamenii vor putea veni la noi să ceară să li se pregătească pâine sau dulciuri, iar noi ne vom conforma cererii lor urmând ca, în timp, să facem și deserturi fără zahăr pentru diabetici sau altele, pentru cei cu intoleranță la lactoză ori cu diverse alergii alimentare.

Ca specialist în domeniul alergologiei, sunt conștientă de dificultățile cu care se confruntă pacienții cu sensibilități alimentare. Când e vorba de gluten, sunt oameni al căror sistem îl acceptă în cantități infime, dar și unii cu intoleranță severă. Aceștia din urmă, dacă nimeresc să mănânce singurul bob de grâu rătăcit într-un kilogram de orez, vor avea simptome neplăcute trei zile.

Acum, la cofetăria lor, ei se vor putea bucura de prăjituri, fursecuri, cremeș și alte bunătăți în deplină siguranță, știind că nimic din compoziția deserturilor favorite nu le va pricinui vreun rău”, a adăugat Adriana Dragomir.

”L’Amande” din Timişoara se va deschide sâmbătă, 11 iunie, la ora 11, în Complexul ISHO (splaiul Protopop Meletie Drăghici nr. 4) – intrarea pe partea cu Canalul Bega, iar proprietarii sunt încredinţaţi că, în timp, cofetăria cu produse speciale va căpăta locul ei printre suratele din urbe.

”L’Amande – Desserts sans gluten” este prima patiserie, brutărie, pizzerie şi gluten free din vestul ţării, iar bunătăţile casei sunt concepute cu dragoste si pasiune pentru toţ cei care suferă de intoleranţă la gluten (boala celiacă).