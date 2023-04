Jimbolia, gazdă sub panou pentru juniorii alb-violeţi

„Leii” alb-violeţi U14 au onorat invitația profesorului Valentin Gheran, de la școala din Jimbolia, și au jucat un meci amical, în weekend, în cocheta sală de sport din orașul de lângă granița cu Serbia, care a deschis nu cu mult timp în urmă sezonul actual din Conferința de Vest a Jr. NBA League România.

Echipa antrenată de Alex Miron, participantă în Campionatul Naţional rezervat categoriei de vârstă menţionate, a câștigat testul de la Jimbolia. De apreciat și de subliniat implicarea profesorului Gheran, un jimbolian care după ce a cochetat cu handbalul s-a dedicat baschetului, iar în timpul său liber joacă tenis la nivel semi-profesionist.

„Alex Miron a răspuns pozitiv și a venit. Am jucat șase sferturi de câte zece minute. Pentru Jimbolia, orice meci este binevenit, este ca și cum am ieși din casă și am vedea cât de frumoasă este natura. Nu avem o arie mare de selecție, orice copil din Jimbolia care vrea să joace baschet este un câștig. Antrenorul Alex Miron este interesat să ia un jucător de la noi. Este important să avem cât mai multe parteneriate, să vedem ce înseamnă competiția. Sunt tot mai mulți copii pe terenul de baschet, este un lucru bun”, a declarat profesorul-antrenor Valentin Gheran.