Directorul STPT, Constantin Cocheci, a scăpat momentan de dat explicații pentru dezastrul companiei, din cauza absenței consilierilor locali de la ședința extraordinară

La sesizarea cetățenilor, consilierii locali PNL împreună cu consilieri Roxana Iliescu și Andrei Meșter, au depus luni, 2 octombrie 2023, la Primăria Timișoara o solicitare pentru convocarea unei ședințe de plen de îndată, vineri, 6 octombrie, de la ora 17:00, pentru a cere explicații conducerii STPT cu privire la datoriile imense ale societății și la gestionarea deficitară a activității.

Numai că plenul nu a mai avut loc din lipsă de cvorum, nefiind întrunit numărul minim legal de consilieri prezenți pentru ședința de plen. Ceea ce îl scutește momentan pe directorul general al STPT, Constantin Cocheci, de explicații pentru datoriile enorme ale societății și pentru managementul defectuos.

Faptul că directorul societății de transport a scăpat de audierea de vineri, 6 octombrie 2023, a iscat un adevărat duel politic și au început să curgă acuzele împotriva consilierilor USR și PSD, pentru că nu s-au prezentat la ședință.

“USR și PSD nu își mai ascund relația de colaborare din Consiliul Local Timișoara! Noul parteneriat este deja asumat, altfel nu ne putem explica de ce la plenul care trebuia să aibă loc astăzi, de la ora 17, marea majoritate a reprezentanților acestor două formațiuni politice au lipsit. Prezența la plen a unui singur consilier PSD nu modifică starea de fapt și alianța dintre cele două partide. A fost doar o încercare patetică de păstrare a aparențelor.

Să fi fost o coincidență sau o înțelegere? Mai degrabă, credem că este vorba despre o bună înțelegere între ei, ambele partide nedorind să afle de ce transportul în comun din Timișoara nu funcționează cum trebuie, ce e cu pierderile financiare din ultimii ani și altele. În concluzie, Alianța USR – PSD funcționează bine la Timișoara, atât de bine încât sunt tolerate la unison datoriile imense ale societății. Parteneriatul USR – PSD demonstrează că nu dă doi bani pe nemulțumirile cetățenilor care ar vrea să folosească transportul în comun, dar nu li se oferă facilități pentru a face acest lucru.

”S-a demonstrat încă o dată că aleșii USR ignoră votul cetățenilor de acum 3 ani, că nu îi interesează soarta societății de transport public din Timișoara, nu îi interesează care sunt timpii de așteptare în stații, minusurile din flota de transport, despre situația economică a companiei, practic nu îi interesează de viitorul orașului”, a declarat liderul consilierilor locali PNL Timișoara, Adrian Lulciuc.

Stimați călători, consilierii locali ai PNL Timișoara, împreună cu colegii consilieri Roxana Iliescu și Andrei Meșter, au încercat să facă un pic de lumină asupra situației de la STPT, ex-RATT, însă această încercare s-a lovit de proaspăta fuziune politică locală USR-PSD, fuziune formată în jurul echipei primarului Dominic Fritz.

Vom reveni cu alte solicitări la STPT și la Consiliul de Administrație al acestei societăți, dar și la cei doi coordonatori ai activității de transport în comun, primarul Dominic Fritz și viceprimarul Ruben Lațcău, pentru a afla când va veni ziua în care nu se va mai sta în stații cu ochii la panourile defazate sau unde se duc banii pentru administrarea transportului public!”, au transmis reprezentanții PNL Timiș.

Consiliera locală Pro România, Roxana Iliescu, a avut o reacție dură la absența colegilor de consiliu din USR și PSD.

“Fricoși și fără onoare!

Intrebare pentru primarul Fritz:

Domnule primar, dacă ați avea o firmă si conducerea acesteia reprezentată de Consiliul de Administrație si Directorul general ar înregistra intr-un an o pierdere de peste 18.000.000 lei, ce ați face, i-ați da afară sau i-ați menține pe funcție, pe o căruță de bani?

Răspunsul l-am primit cu totii astăzi, ocazie cu care Fritz a dispus useristilor sa nu se prezinte la plen, pentru a nu se constitui cvorum.

Nu numai ca-i tine in brate in continuare, dar nici nu vrea ca această conducere să fie deranjată de întrebările consilierilor locali.

Astazi, primarul Fritz si „salvatorii” lui, au dat o palmă grea obrazului timisorenilor si asa umiliti in fiecare zi din cauza zecilor de minute in care așteaptă un mijloc de transport public si condițiilor precare de transport -in continuare se circulă cu mijloace de transport public vechi si mizerabile in timp ce flota de ultima generație zace in curtea STPT.

Dincolo de orice argumente veti auzi din partea primarului Fritz sau a viceprimarului Latcau, sunt niste cifre care nu pot fi combatute, cifre care arată calitatea managerială a directorului general si a consiliului de administrație. Pe de-o parte cifrele, pe de alta parte starea faptica cunoscuta de toti timisorenii care circula cu transportul public.

In 2021 STPT a avut o pierdere de 1.678.199 lei.

Desi la 30.06.2022 societatea inregistra profit 795,202 lei, dupa venirea lui Cocheci la conducere, la 31.12.2022 STPT a avut o pierdere de 10.537.481 lei!

Conform Raportării contabile semestriale, anul acesta, la 30.06.2023, societatea înregistrează deja o pierdere de

8.189.780 lei!

31.12.2021: pierdere -1.678.199 lei.

31.12.2022: pierdere -10.537.481 lei

30.07.2023: pierdere -8.189.780 lei

In orice companie directorul general raspunde in fata Consiliului de administratie, si solidari, mai departe directorul si consiliul de administrație răspund in fata Adunarii Generale a Actionarilor.

Acesta a fost motivul convocării ședinței de astăzi…

Din pacate, dintr-o lipsa totala de respect pentru timisoreni, astazi s-au ascuns, refuzând practic sa dea explicații si sa prezinte solutii la situatia dezastruoasa a transportului public din Timisoara!”, a transmis Roxana Iliescu.

