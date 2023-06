Directoarea unei instituții publice din Timișoara stă la coadă la portbagaj în timpul serviciului

Înșurubată, temporar, în fotoliul de șefă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, Elena Carmen Apostol pare să confunde curtea instituției publice pe care o conduce cu un talcioc. Informațiile și pozele primite la redacție în cursul zilei de vineri, 16 iunie, susțin ipoteza de mai sus. Reproducem mail-ul în care ni s-a relatat ce se întâmplă în curtea DGASPC Timiș, entitate din subordinea Consiliului Județean Timiș:

“În curtea unei instituții publice, pe o ploaie mocănească, din portbagajul unei mașini se face… pe caiet, fără bon. Nu, nu suntem în anii ‘90. Totul se întâmplă în această dimineață, iunie 2023, în curtea DGAPSC din centrul orașului, la câteva străzi de sediul ANAF. De luni de zile unii primari din județ s-au plâns doamnei directoare Apostol că trebuie să oprească genul ăsta de practici ilegale. Doamna directoare a promis că rezolvă problema și, la fel ca multe alte promisiuni, a uitat să rezolve problema.

Nu doar că și-a uitat promisiunea, dar în dimineața asta doamna directoare și-a făcut cumpărăturile din portbagaj așa cum se poate observa în fotografia alăturată. Din informațiile pe care le avem la fața locului s-a deplasat vicepreședintele Moș, în subordinea căruia se află instituția și a cerut ca micii <comercianți> să plece de urgență din curtea instituției. La scurt timp a avut loc și o altercație verbală între vice și directoarea DGASPC în curtea instituției. Ne întrebăm dacă un manager care acceptă astfel de practici ilegale în curtea instituției sale, oare ce alte fapte acceptă să se întâmple în instituția sa pe modelul ”.

Mail-ului de mai sus îi era atașată și o fotografie elocventă, cu directoarea generală Elena Carmen Apostol (blonda cu umbrelă) stand la coadă, la… portbagajul unei mașini parcate în curtea DGASPC Timiș.

Am contactat, tot pe mail, sursa anonimă și am rugat-o să ne explice ce legătură au primarii din comunele județului cu comerțul din curtea instituției amplasate în centrul Timișoarei. Ni s-a explicat imediat:

“Primarii se plâng mereu prin ședințe de multe lucruri care nu merg la DGASPC și care le fac lor viața mai grea. În cazul de față s-au plâns pentru că astfel de practici au loc în parcările tuturor centrelor aflate în subordinea DGASPC din județ și directoarea nu a luat niciodată măsuri. Vă las o poză din altă zi, de la un centru, unde mașina cu produse e parcată chiar pe locul persoanelor cu handicap”.

O altă sursă din interiorul DGASPC Timiș ne-a confirmat că toate informațiile de mai sus sunt reale:

“Toți cei care vin în curtea Direcției știu că salariul se ia în data de 12 a fiecărei luni, așa că în săptămâna de salariu vin toți fie să colecteze datoriile, fie să vândă. Tranzacțiile se întâmplă doar după data de 10-12 a fiecărei luni. Se vând produse ca lactate, ouă, cercei, bijuterii, parfumuri, detergenți, dulciuri, sutiene, șosete, chiloți, încălțăminte… cam de toate. Vânzătorii sunt localnici de prin zonă (unii chiar sunt țărani), oameni din piață, bijutieri (ăia vin doar chemați), parfumieri (și ăștia vin doar chemați)… Dar ăștia cu parfumuri, încălțăminte sau bijuterii nu sunt pentru toți din DGASPC, ci sunt doar pentru conducere și apropiații lor”.

L-am contactat și pe vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Cristian Moș, care ne-a confirmat, la virgulă, informațiile referitoare la episodul de vineri, 16 iunie. Ca “vice” al CJT, Moș are în subordine DGASPC și ne-a precizat că, după ce au ajuns și la el informațiile și imaginile care atestau existența comerțului ilicit din curtea instituției, s-a deplasat la fața locului și a dat dispoziție ca “micii comercianți” – erau două mașini în incintă – să dispară urgent. Lucru care s-a și întâmplat.

Cristian Moș ne-a mai precizat că i-a solicitat directoarei generale interimare Elena Carmen Apostol să dispună sancțiuni pentru angajații care au permis desfășurarea acelui comerț neautorizat în curtea DGASPC Timiș, dar și că, la nivelul Consiliului Județean Timiș, se va discuta această problemă.

I-am trimis apoi șefei interimare a DGASPC Timiș, Elena Carmen Apostol, următorul mesaj tip SMS: “Este adevărat că în curtea DGASPC Timiș, precum și în curțile altor centre ale DGASPC din județ, se desfășoară un comerț neautorizat, direct din portbagaj, cu acceptul dumneavoastră?”.

După 30 de minute, doamna Apostol ne-a sunat și am avut următorul dialog:

“- La nivel de județ nu am informații în sensul în care le-ați precizat dumneavoastră în mesaj, iar la nivel de sediu central al DGASPC Timiș, într-adevăr, a avut loc astăzi un astfel de incident, am fost și am constatat personal acest aspect și bineînțeles că urmează să facem toate demersurile necesare, având în vedere că paza nu este asigurată de instituția noastră.

– Am înțeles. Problema este că dumneavoastră apăreți stând la coadă la portbagaj, într-o fotografie realizată la fața locului…

– Eu nu am stat la coadă, ci am fost acolo pentru că primisem informația în acest sens, nu am stat la coadă… Era și normal să merg acolo, să constat…

– OK, am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Să știți, însă, că informațiile primite la redacție spun că acest incident nu este unul singular, ci că este o cutumă atât la nivelul instituției centrale, cât și la nivelul centrelor din județ.

– Nu știu de unde aveți dumneavoastră astfel de informații, nu este o cutumă la nivel de instituție. Conducerea acestei instituții nu vrea să aibă legătură cu astfel de incidente, cum este și normal”.

Ceea ce nu i-am spus doamnei Elena Carmen Apostol, dar o află acum este că vicepreședintele CJT, Cristian Moș, ne declarase că mai primise și altădată informații despre comerțul ilegal din curtea DGASPC Timiș și că îi atrăsese atenția directoarei generale interimare, solicitându-i să dispună stoparea fenomenului, doar că, după cum se vede, traficul a continuat nestingherit…