Curierat în dorul lelii, cu jigniri la adesa clientului incluse în preţ. Video

A comanda online sau telefonic un anumit produs şi a te trezi, după câteva zile cu curierul anunţându-te telefonic că e la adresă, când tu eşti la serviciu sau în alt loc decât la domiciliu, e o treabă păţită de mulţi, din păcate.

Dar când notifici în prealabil firma de curierat să te anunţe cu cel puţin o jumătate de oră înainte de livrare, iar cu toate astea şoferul să te anunţe, senin, că e la două minute de casa ta, e deja cam mult.

Timişoreanca Florina Pal a păţit-o nu o singură dată, ci în două rânduri, într-un interval de doar câteva zile.

Cu aceeaşi firmă de curierat, de fiecare dată rugată să aibă grijă la micul detaliu legat de timpul de anunţare a beneficiarului.

Mai mult, femeia s-a trezit, la a doua livrare, cu un şofer nevricos rău, care i s-a adresat de parcă ar fi fost vreun împărat ce vorbea cu o slugă, nu un slujbaş care-şi face treaba în dorul lelii şi i se adresează un client care, până la urmă, îi asigură lui salariul.

Un şofer nervos şi obraznic

„Am comandat săptămâna trecută, telefonic, o pereche de pantofi sport. Luni, am fost sunată de către şoferul firmei de curierat DPD că ajunge într-un minut la mine acasă.

Nu eram la domiciliu şi nici nu puteam să ajung atât de repede. Am fost nevoită să-mi ridic coletul de la sediul firmei.

Le-am spus că nu mi se pare normal să mai plătesc taxa de curierat, dacă a trebuit să mă deplasez eu la sediul lor, mai ales că îi rugasem să mă anunţe din vreme, ca să fiu acasă când se face livrarea.

După aceea, constatând că pantofii nu mi se potriveau, am luat legătura cu furnizorul şi am convenit să-i returnmez, iar el să-mi expedieze o altă mărime. La a doua sosire a curierului, din nou am fopst anunţată că în două minute ajunge la adresa mea de pe Strada Verde, din zona Ion Ionescu de la Brad.



De data asta norocul a făcut să fiu acasă. Când am coborât, am văzut că parcase pe o trecere de pietoni. Am aşteptat, crezând că va coborî şi îmi va aduce coletul.

În loc de asta, m-a întrebat dacă am de gând să vin să-l iau, că el mai are treabă”, ne relatează Florina Pal.

În continuare, femeia a înregistrat audio-video întrevederea sa cu şoferul firmei de curierat. Mai întâi acesta, iritat, îi aruncă pachetul. Când doamna îi atrage atenţia că nu e corect cum procedează, curierul îi răspunde: „Eşti dusă cu capul?”, apoi „Aţi băut ceva?”.

În cele din urmă, livrarea se face, dar, evident, clienta a rămas cu un gust amar după toată povestea.

Am contactat unitatea din Timişoara a companiei DPD. Florin Serafim, reprezentant al firmei, ne-a explicat că e foarte greu pentru un şofer care are de făcut, în medie, între 80 şi 100 de liivrări zilnic, să-l anunţe pe fiecare destinatar cu o jumătate de ceas înainte.

De regulă, o face cu doar câteva minute înainte să ajungă, ne explică el.

Cum rămâne cu şoferul obraznic? „Cunoaştem deja cazul, doamna a depus o sesizare. O să luăm măsuri”, ne-a declarat Florin Serafim.