Cu doi ani întârziere, Primăria Timișoara pregătește licitația pentru noi chioșcuri. După ce a ridicat abuziv tonetele micilor întreprinzători

Operațiunea de ridicare a tonetelor a început pe 8 martie, sub pretextul de ”eliberare a domeniul public de tot felul de structuri ilegale”. În prima fază, acțiunea vizează un total de 11 amplasamente, tonete de comercializare a mezelurilor, dar și tonete ce vând ziare și reviste.

Acțiunea face parte din planul mai amplu al primarului Fritz de a desființa comerțul stradal și micile afaceri locale, demolare ce pare a fi prioritară pentru el în dezvoltarea “dinamică” a orașului.

Două ce a tergiversat fără motiv licitația pentru amplasamente timp de doi ani, Primăria Timișoara anunță azi, 12 aprilie, că se pregătește să organizeze o licitație publică pentru instalarea de chioșcuri și tonete moderne, pentru comercializarea de ziare, reviste, produse alimentare, culturale și artizanale.

Operațiunea “Toneta”, un abuz legalizat

O tonetă de vânzare a ziarelor și una alimentară au fost ridicate, astăzi, 12 aprilie, din zona centrală, de pe culoarul dintre magazinul Bega și hotelul Continental, la Timişoara.

În cazul chioșcului de ziare, ridicarea este una abuzivă, cu iz de ilegalitate. Primăria invocă lipsa unui contract între părți. Doar că proprietarul chioșcului se judecă pentru menținerea construcției pe actualul amplasament și pentru realizarea unui nou contract. El are o sentință care îi dă dreptate, în primă instanță, dar care a fost atacată de juriștii primăriei. Existând un proces pe rol și fără o sentință definitivă, funcționarii primăriei au comis un abuz prin ridicarea tonetei.

“Dispoziția de demolare numărul 1436 din 17 august 2022, emisă de primărie, am atacat-o la Tribunal, pe contencios administrativ și fiscal. Inițial instanța ne-a dat dreptate și am câștigat suspendarea executării. Primăria a atacat decizia Tribunalului Timiș la Curtea de Apel, care a decis să caseze sentințele, ceea ce a acoperit legal acțiunea de ridicare a tonetelor. Tot Curtea de Apel a retrimis totul la înapoi la tribunal, pentru rejudecarea cauzei de la zero. Acum, ne judecăm la Tribunalul Timiș, din nou.

Ar trebui cumva găsit un compromis. Nu poți lăsa orașul fără presă peste noapte. Noi am făcut o adresă către primărie, în care am precizat că respectăm deciziile lor, dar să ne dea timp să intrăm în legalitate. Doar din firma pe care o conduc, 50 de oameni sunt în pericol să își piardă locul de muncă: vânzători, șoferi, distribuitori. Primăria ne-a pus într-un blocaj. Eu nu pot face un contract unilateral. Apoi, ca primărie, mă acuzi că nu am contract, dar tu nu vrei să faci contract și să lansezi licitația”, ne-a declarat administratorul firmei căreia i-a fost ridicată toneta de ziare.

Fritz desființează producătorii locali și ne trimite la supermarket

Pe 8 aprilie, primele două rulote ale firmei de mezelărie Agil au fost ridicate de macaraua trimisă de Primăria Timișoara. Sub supravegherea atentă a primarului. Pentru că, spunea acesta, ”Timișoara are de anul trecut un regulament clar de comerț stradal, a cărui respectare nu este negociabilă”.

”În cazul așa-ziselor rulote ridicate azi, contractele de închiriere cu Primăria au expirat din ianuarie 2019 și au fost prelungite până în iunie 2021. Firma ne-a dat în judecată în 2021 și acum a pierdut definitiv. Azi, după mai multe solicitări, am intervenit și le-am ridicat de pe domeniul public. Toate costurile de ridicare și depozitare vor fi suportate de firma în cauză”, a declarat, în prima zi a războiului cu micii întreprinzători, primarul Dominic Fritz.

Falimentarea afacerilor locale de familie

Producătorul de mezeluri Agil este prezent cu 52 de tonete și puncte de vânzare în județele Timiș, Alba, Ara, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara și Cluj. Dintre acestea, 23 funcționau doar în Timișoara.

Ridicarea tonetelor a stârnit un val de reacții negative, timișorenii invocând calitatea bună și varietatea produselor, faptul că sunt proaspete și accesibile ca preț. Un alt argument este amplasarea lor în diverse puncte ale orașului. Un cumul de factori pentru care oamenii le-au preferat în defavoarea lanțurilor de magazine de brand și a supermarketurilor.

În total, primarul a anunțat ridicarea a 11 tonete.

Aceeași soartă au avut-o 13 dozatoare de apă și sifon, care au fost deja ridicate de pe domeniul public. Motivele invocate de către primărie: nu dețineau acord de funcționare ambulant, nu aveau contract de închiriere, iar operatorii nici nu achitaseră taxele de ocupare a domeniului public.

Și dispariția acestora a creat nemulțumiri, dozatoarele fiind foarte populare în oraș, prin locurile accesibile unde erau amplasate dar și prin prețul mic, de numai 50 de bani pentru un litru de apă plată sau sifon. O concurență serioasă tot pentru marile lanțuri de magazine.

Și cei cu mezelăriile și cei cu dozatoarele de sifon au încercat de aproape doi ani să se mențină în legalitate, doar că municipalitatea a refuzat constant organizarea de licitații pentru amplasamente sau prelungirea autorizațiilor și a contractelor existente.

Primăria a ignorat cu bună știință

Vizavi de dozatoarele de apă și sifon, consilierii locali au aprobat, recent, în cadrul unei ședințe scoaterea la licitație a numai trei amplasamente pe care operatorii de astfel de automate sau unele similare vor avea șansa să le ocupe legal.

Dacă este să o luăm istoric, acest blocaj a apărut chiar din 2021, când s-a pus prima dată problema legalității acestor puncte de vânzare. Cât privește rulotele cu mezeluri, dar și chioșcurile de ziare din oraș, legat de ridicarea unor structuri de pe domeniul public, primarul Dominic Fritz a omis faptul că încă din vara anului 2022 trebuia să se organizeze licitație pentru închirierea unor noi locații, cu respectarea noilor reguli adoptate în Regulamentul de comerț stradal, adoptat de Consiliul Local în 26 iulie 2022.

Consilierul local Roxana Iliescu a atras atenția asupra inechității practicate de Primărie, în această speță.

“De demolat este ușor pentru primarul Fritz (deși am și cu privire la aspectul ăsta mari dubii), de construit, imposibil!

Ce nu vă spune astăzi primarul legat de ridicarea unor structuri de pe domeniul public este faptul că încă din vara anului 2022 trebuia să se organizeze licitație pentru închirierea unor noi locații, cu respectarea noilor reguli adoptate în Regulamentul de comerț stradal, adoptat de Consiliul Local în 26 iulie 2022.

În acest sens, ar fi trebuit promovat un Proiect de hotărâre care să cuprindă în principal Lista cu locații noi propuse spre închiriere și un Raport de evaluare cu prețuri actualizate de închiriere a domeniului public.

Ce credeți? Nici până-n zi de astăzi n-a apărut un astfel de Proiect de hotărâre, prin urmare, de vreo licitație nici nu putem discuta!

Cu alte cuvinte, dacă tu, comerciant al cărui contract de închiriere nu a mai fost prelungit de municipalitate, ai fi fost de bună credință și ai fi vrut să te conformezi noilor reguli stabilite în iulie 2022, ți-ar fi fost practic imposibil!

Prin urmare, declarația primarului de astăzi conform căreia respectarea regulamentului de comerț stradal “nu este negociabilă”, este absolut ridicolă! Nu, nu este negociabilă, este de-a dreptul imposibilă!

“Va fi o licitație cât de curând posibil. Eu cred că acest consiliul trebuie să se exprime asupra a doua principii de guvernanță. Primul, despre competiția comercială, și al doilea, calitatea publică a spațiului public” spunea Dominic Fritz, pe 26 iulie 2022”, scrie, într-o postare pe Facebook, consilierul local Roxana Iliescu.

De altfel, Regulamentul privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal, aprobat de Consiliul Local Timișoara, în ianuarie 2022, la articolul 47, specifică foarte clar că “amplasamentele…precum și modelele agreate a chioșcurilor se stabilesc de către Direcția Generală Urbanism și Planificare Teritorială din cadrul Primăriei Timișoara în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament și vor fi adoptate prin Hotărâre a Consiliului Local”. Cu alte cuvinte, după emitere HCL din iulie 2022, Primăria era obligată să realizeze licitația pentru tonete, chioșcuri și rulote cel mai târziu în luna septembrie 2022!

Brusc apare și soluția

Aflați într-o situație jenantă și într-o întârziere nepermisă, edilii timișoreni au venit, astăzi, 12 aprilie, cu soluția pe care trebuiau să o prezinte încă de acum doi ani.

Primăria Municipiului Timișoara pregătește prima licitație publică deschisă cu strigare din ultimii 10 ani pentru instalarea de chioșcuri și tonete pe domeniul public al orașului. Chioșcurile și tonele vor fi folosite pentru comercializarea de ziare, reviste, produse alimentare, produse culturale, artizanale și care promovează Timișoara.

Primăria Municipiului Timișoara va scoate la licitație cu strigare 7 spații pentru chioșcuri, unde se vor putea vinde produse alimentare ambalate și nealimentare de mici dimensiuni, cărți, reviste, ziare, produse promoționale inclusiv de artizanat, produse tradiționale de mici dimensiuni, produse culturale (hartă, magneți suveniruri specifice activității de turism care ilustrează clădiri, parcuri din Municipiul Timișoara și România, articole create de artiști plastici, de mici dimensiuni și alte produse similare). Chioșcurile vor avea o suprafață standard de 12 mp și vor necesita obținerea unei autorizații de construire într-un termen de maxim 6 luni de la câștigarea amplasamentului la licitație.

Alte 35 de spații vor fi scoase la licitație și sunt destinate tonetelor. Pe aceste amplasamente se vor putea vinde produse de presă, tipărituri, cărți, reviste și ziare. Tonetele vor avea o suprafață standard de 6 mp și vor necesita obținerea avizului pentru locație într-un termen maxim de 3 luni de la câștigarea amplasamentului la licitație, autorizația de construire nefiind necesară pentru tonete și pupitre care nu au fundație și se racordează doar la electricitate.

Dacă termenele nu sunt respectate, amplasamentele vor fi scoase din nou la licitație publică. Tonetele și chioșcurile vor fi licitate pentru o perioadă de închiriere de 5 ani.

Proiectul de hotărâre va fi supus la vot în ședința de plen a Consiliului Local. Licitația va fi lansată după aprobarea acestuia. După finalizarea licitației, chioșcurile existente vor fi ridicate de cei care le operează în momentul de față sau, în cazul în care aceștia nu se conformează, de către administrația locală, costurile urmând a le fi imputate. Se vor putea înscrie la licitaţie persoane juridice sau fizice autorizate, asociaţiile familiale sau întreprinderile individuale, care desfăşoară activităţi economice în mod independent. Prețul de pornire propus este de 2-3 lei/mp/zi, în funcție de zona vizată.

Despre cât de originală și documentată este propunerea noilor chioșcuri, merită menționat că Primăria Timișoara a transmis oficial niște fotografii cu chioșcuri, „împrumutate” direct de pe internet, mai exact de pe platforma deschisă de social media gratuită Pinterest, de pe contul unei utilizatoare, pe nume Terrilynn Wiley ((511) Pinterest ). Asta, apropo de viziunea originală dar și de cheltuirea banului public pe creații, studii, analize și alte producții ale armatei de arhitecți, designeri și consultanți ai Primăriei Timișoara.

Amplasamentele propuse pentru noile chioșcuri:

Piața Mărăști

Piața Libertății

Piața Consiliul Europei

Revoluției 1989

Regele Ferdinand I (Catedrală – stație STPT)

Punctele Cardinale

Calea Șagului/Rebreanu

Amplasamentele propuse pentru tonete: