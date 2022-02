Contre la nivel înalt pentru șefia Inspectoratului Școlar Județean Timiș

Goana după funcții și interesele personale emblematice stilului politicianist românesc prefigurează schimbări importante la nivelul deconcentratelor județene. În Timiș, cel mai râvnit post de către PSD este cel de inspector școlar general, ocupat în prezent de liberalul Marin Popescu, în urmă cu doi ani.

Partidul de stânga își dorește cu atâta ardoare șefia inspectoratului școlar, încât schimbarea dorită, în acest caz, ar putea să nu mai țină cont de standardele profesionale sau de competențele manageriale ale persoanei vizate. Ignorând progresul înregistrat în zona învățământului timișean din ultimii doi ani, opiniile profesorilor, directorilor, elevilor, părinților, reprezentanților din sindicate și ale autorităților locale privind menținerea pe post a actualului inspector școlar general, PSD Timiș e decis să mute lupta la București pentru a obține inspectoratul.

Persoana pe care partidul de stânga o are în vedere este Aura Danielescu, profesor institutor la școala din Mașloc. Aceasta a mai ocupat, anterior, funcția de inspector școlar general timp de șapte ani. În 2014 a fost numită la conducerea ISJ Timiș prin ordin de ministru, iar în 2015 a câștigat postul prin concurs. În 2020, ca urmare a expirării mandatului, a fost înlocuită din funcție de Marin Popescu, numit tot prin ordin al ministrului.

Întâmplător sau nu, schimbarea Aurei Danielescu a survenit într-o perioadă tensionată, în care s-au amplificat disensiunile dintre aceasta și fostul prefect Liliana Oneț, dar și pe fondul unor nemulțumiri venite din partea unor cadre didactice și ale unor inspectori școlari privind atitudinea Aurei Danielescu, nemulțumiri care au fost auzite de la București.

La acea vreme, fosta inspectoare a declarat că nu se va da bătută, invocând o discriminare pe motive politice. În tot acest răstimp, a încercat să rămână vizibilă în spațiul public: a sprijinit constituirea Sindicatului Oamenilor Liberi din Educației (SOLE), a candidat și a fost aleasă consilier județean (devenind, astfel, printr-o ironie a sorții, ”colegă” cu Marin Popescu) și nu a ezitat să critice public anumite decizii luate de actualul inspector școlar general.

Și Marin Popescu a mai deținut, în trecut, funcția de conducere a inspectoratului școlar timișean, în perioada 2010-2012. Cu mulți ani de experiență ca profesor de fizică și director de școală, Marin Popescu a fost cooptat ulterior de Universitatea de Vest pentru a conduce Departamentul de Relații cu Mediul Preuniversitar, poziție pe care și-a consolidat-o vreme de opt ani.

Activitatea profesională și calitatea umană a lui Marin Popescu au determinat ca inclusiv primari din PSD să-și arate susținerea și aprecierea pentru actualul inspector școlar general. Chiar și fostul prefect USR de Timiș, Zoltan Nemeth, a subliniat, nu o dată, implicarea lui Marin Popescu în dezvoltarea învățământului timișean.

Eventuala rocadă la nivelul conducerii inspectoratului a fost întoarsă pe toate fețele mai ales în mediul școlar, o mare parte din comunitatea educațională fiind alături de Marin Popescu, cealaltă poziționându-se de partea Aurei Danielescu. Zvonurile privind o posibilă revenire a fostei inspectoare la conducerea ISJ Timiș au fost accentuate după numirea cumnatului său, Sorin Grindeanu, ca ministru al transporturilor.

Contact de ”Renașterea bănățeană”, Sorin Grindeanu a declarat că „nu intenționează să se amestece în negocierile organizației PSD Timiș, cu atât mai mult în speța în cauză, pentru a nu da naștere unor interpretări”. Totuși, ministrul transporturilor a lăsat de înțeles că nu a uitat de faptul că actualul inspector școlar a fost, la rându-i, numit politic în locul cumnatei sale, și că, în absența unui concurs pentru ocuparea acestei funcții, orice se poate întâmpla.

”Nu am funcții în organizația PSD Timiș și nu am participat la negocierile locale. Nu pot comenta despre ceea ce se speculează, fără să existe o bază reală. Atât timp cât Marin Popescu, pe care îl știu de mulți ani, ocupă funcția prin concurs, nu poate fi schimbat. A ocupat funcția prin concurs? (n.r.- întrebare retorică a ministrului transporturilor, având în vedere faptul că pentru ocuparea funcțiilor de conducere la inspectoratele școlare nu a avut mai avut loc un concurs de mulți ani).

Îmi aduc aminte că Marin Popescu a schimbat-o pe Aura Danielescu, și nu printr-un concurs. A fost numit politic. Nu știu care sunt negocierile, în acest moment, între PSD și PNL la nivel județean. Dar dacă va fi organizat un concurs, nimeni nu va ocoli cadrul legal, nu? Toți trebuie să îl respectăm. Aici, fiind vorba de o numire politică, probabil că va exista o negociere. Eu mi-aș dori, nu doar pentru inspectorate, ci peste tot, să se organizeze cât mai curând concursuri ca să nu mai existe astfel de speculații”, a declarat Sorin Grindeanu, adăugând, totodată, că Alfred Simonis, președintele PSD Timiș, ar trebui întrebat în legătură cu negocierile care au avut loc între cele două partide.

Cum era de așteptat, discuția cu Alfred Simonis nu a mai avut loc, președintele PSD Timiș alegând să nu răspundă întrebărilor presei legate de acest subiect.

Nu aceeași atitudine a avut-o prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, care a acceptat să ofere o declarație pe marginea negocierilor care au avut loc între cele două partide: ”Vă pot confirma că, urmare a intrării PSD la guvernare, în măsura în care există anumite posturi disponibile unde putem să susținem specialiști, probabil că vor avea loc niște schimbări, cum se întâmplă în toată țara. La nivelul județului Timiș a avut loc o singură discuție de principiu, însă nu o negociere a posturilor din administrație.

Am discutat, dar nu am căzut de acord și va urma o altă discuție la nivel național, pentru că nu dorim să facem ceva care nu este etic sau să nu respectăm legea. Pe noi, ca partid, ne interesează politicile sociale, domnii de la PNL au alte priorități și în acest context nu am reușit să ne armonizăm viziunile asupra priorităților la nivel local. Nu vă pot confirma informația că s-au purtat discuții privind înlocuirea actualului inspector școlar general.

Ceea ce vă pot spune este că pentru Partidul Social Democrat, învățământul este o prioritate, alături de sănătate, și că dorim ca programul de guvernare și viziunea noastră să fie aplicate. A fost doar o singură discuție principială, nu am căzut de acord și am decis că e nevoie de o mediere de la București. Ambele partide au specialiști de primă clasă la nivel județean pe zona învățământului”.

Pe de altă parte, președintele CJT Alin Nica, contactat, de asemenea, în legătură cu acest subiect, a precizat că o înlocuire a lui Marin Popescu nu va fi bine primită de cadrele didactice: ”Nu am ajuns la o înțelegere la nivel local, prin urmare lucrurile se vor tranșa la București. Suntem mulțumiți de actualul inspector școlar județean și evident că îl vom susține în continuare, altfel nu ne-am zbate atât de mult să rămână. Dar sunt și alte aspecte de natură politică avute în vedere la nivel național și atunci lucrurile trebuie gândite în ansamblu. Noi nu vedem niciun motiv pentru a fi schimbat, își face bine treaba, e apreciat de personalul de învățământ… Am fost și contactat de sindicate, de profesori… și toți mi-au zis că nu e o idee bună să fie schimbat.”

De menționat este faptul că Ministerul Educației pregătește organizarea unui concurs național pentru ocuparea funcțiilor de conducere la nivelul inspectoratelor școlare județene. Intențiile au fost anunțate încă de anul trecut, dar, din motive legate de alte priorități, concursul a fost amânat pentru acest an. Deși data concursului nu a fost anunțată, se preconizează că va avea loc în această primăvară. În acest context, cu atât mai interesantă devine graba cu care PSD încearcă să își instaleze oamenii la conducerea inspectoratelor școlare, fără a mai cântări calitățile celor pe care îi vor plecați. Rămâne de văzut care parte ”socială” va conta la negocierile de la București…